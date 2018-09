Me lo dijo un pajarito ¡Todo es falso!, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

A los Cancilleres del mundo… LOS VENEZOLANOS NO SE PUEDEN SACAR EL PASAPORTE POR LA VÍA REGULAR Y ORDINARIA. En la oficina de identificación nacional, Saime, están cobrando hasta dos mil 500 dólares por el documento para salir legalmente del país, lo que todos sabemos que es una fortuna en cualquier parte del mundo. Por eso es que los venezolanos en su desesperación salen como ilegales. El buen venezolano no se va de ilegal porque quiere, se va de ilegal porque en esta tierra los asalariados sólo tienen mal vivir y no pueden juntar un dólar. ¡Imagen juntar dos mil 500 para un pasaporte! Es materialmente imposible. Ni con un familiar en el exterior se puede lograr algo como eso. Aquí sólo tienen pasaportes los artistas que pagados por el Gobierno hacen propagandas oficiales “agradeciendo” las muletas que nos dan después de partirnos las piernas.

Es difícil para las 11… Hay que celebrar la declaración de los 11 países que decidieron aceptar la entrada de venezolanos a sus naciones aún con los pasaportes vencidos, PERO EL PROBLEMA ES QUE AQUÍ NI EL PASAPORTE SE PUEDE SACAR UNO, MUCHO MENOS apostillar o legalizar documentos. Las trabas internas son desesperantes y toda vez que automatizaron la solicitud de citas para realizar cualquier trámite, el acceso a los portales correspondientes es imposible porque son controlados para que sólo acepte la petición de quienes no duermen días sobre días enteros frente a una pantalla del computador. Esto es aprovechado por gestores que cobran altísimas sumas para solicitar las citas o hacer las gestiones electrónicas que en la Venezuela sin electricidad son toda una proeza. Los procesos para salir del país legalmente son terribles en Venezuela. Para estas 11 naciones debió ser muy difícil tomar esta decisión y anunciarla porque es prácticamente imposible diferenciar el venezolano de bien con la lacra y mucho más si esa lacra no tiene antecedentes penales, otro documento que sin pagar es imposible sacar por la vía ordinaria en Venezuela. Así pues que desde esta disposición, que es prácticamente una declaración de apertura sin restricción de las fronteras para los venezolanos, el problema será para quienes NO tienen pasaporte que son muchos, millones de venezolanos aún que no tienen este importante documento, miles que esperan respuestas a los trámites ya pagados y que el SAIME sencillamente tiene paralizados con la excusa de no tener material pero para el que paga en dólares sí hay.

Pero eso es falso… El Gobierno dice que están entregando pasaportes sin problemas y sin trabajas. A la única venezolana que he visto que se lo entregaron y está agradecida es a la actriz venezolana Dora Mazonne, a quien de seguro le darán el Oscar a la mejor actuación. Esto lo hace en un infocomercial que se transmite por los diferentes canales telemáticos que utiliza el Saime para decir que hace lo que no hace.

Los buenos son más… y estoy segura que eso por lo menos lo deben intuir estas 11 naciones del mundo que nos están abriendo las puertas. Sería bueno que algún asesor ponga sobre la mesa que las Cancillerías establezcan una relación directa con las Universidades venezolanas para la validación y certificación de los títulos emitidos en nuestro territorio porque en sus países hay miles de profesionales excelentes, de primera, dispuestos a trabajar y dar lo mejor de sus conocimientos y pericia a sus naciones. Ese sería una excelente vía para comenzar a depurar y hacer una diferenciación entre el venezolano bueno y el malo porque los malandros no estudian ni tienen título universitario.

Y saquen a quien deban sacar… Venezolano que no cumpla con las leyes en sus países, que no las respete, no respete sus culturas, costumbres y su gente, el que cometa agravios y sea merecedor de una deportación, pues depórtenlo. Ningún país que nos abra la puerta merece que nosotros no andemos derechos, mientras no nos mancillen nuestros derechos humanos y ciudadanos.

Pero eso es falso… el éxodo venezolano masivo no existe. Es voluntario según el Gobierno. Los venezolanos estamos dejando el país por gusto, por deseo, porque queremos, no porque aquí sólo viven bien las élites políticas verdes, rojas, azules y sus relacionados directos, así como todos los venezolanos que están en su fase de lobos, haciendo millones con las desgracias nuestras.

Algo viene por allí… Lo del éxodo ha dado tan duro que el Gobierno salió a desmentirlo. Anda enviando aviones por el mundo en la búsqueda de aquellos hermanos venezolanos que quieren volver a Venezuela y que siempre son pocos en comparación con los que se quedan y dicen que no regresan. Con mucho interés anda la Cancillería venezolana, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comunicación con toda su batería de actores comunicacionales “tratando” de revertir la matriz de opinión sobre la crisis humanitaria. Hablan que la misma es la excusa para una intervención militar extranjera. Dicen que lo que viene es una guerra contra Venezuela -como si el Gobierno no nos hubiese declarado la guerra a los quedamos aquí-, que están justificando una intervención, que estamos en peligro todos -o sólo ellos-, en fin… el tema les ha tocado duro; el barco de la cruz roja, las ejercicios de guerra en aguas vecinas, los países diciendo que nos reciben como sea porque un pasaporte vencido es como no tener pasaporte, las declaraciones cada vez más fuertes con el Gobierno venezolano, Cuba en silencio… algo pasa. No soy internacionalista ni tengo fuentes en tan altas ligas pero algo viene por allí.

A Colombia… Con todo respeto van a tener que extremar la ayuda a los venezolanos porque están muriendo en sus carreteras al estar estos hermanos migrantes totalmente desposeídos caminando por su territorio para poder llegar a sus destinos. En el nombre de Dios, nuestro padre celestial, pido formalmente al Gobierno del Presidente Iván Duque, pensar en algo más para que ningún venezolano vuelva a morir en las carreteras de su país. Tal como lo ven en la imagen que acompaña este doloroso comentario, la semana pasada se conoció que 17 hermanos murieron cuando caminaban el Páramo de Berlín, entre ellos murió una infante de dos años. La noticia la dio a conocer mi colega Miguel Cardona en sus redes sociales. Las extremas condiciones y peligrosidades del paso fueron confirmadas por el también periodista René Méndez en sus redes. Los venezolanos que murieron de hipotermia fueron enterrados en las orillas de la vía Bucaramanga – Pamplona por personal del Hogar de Paso “Espíritu Santo”, de Tunja Boyacá, quienes confirmaron la información. En la frontera entre Colombia y Ecuador, hace tres semanas más o menos se conoció que una madre venezolana perdió a sus dos hijas por hipotermia mientas hacían la cola a la intemperie para sellar el pasaporte y entrar. Llevaban tres días a cielo abierto en cola para sellar. Ecuador se dejó de paja y envió un autobús para ayudar a los caminantes venezolanos. Colombia debería pensar en algo similar. Con todo respeto, Estados Unidos les está dando bastante dólares, siento que un poquito de esos dólares pueden servir para activar así sea dos buses que trasladen la mayor cantidad de venezolanos que no tienen ni medio para comer en su trayecto como migrantes. Entiendo lo dramático que debe ser para el Gobierno Colombiano reconocer esta situación pero ya es una verdad que no pueden seguir ocultando toda vez que los medios de comunicación cucuteños activaron una campaña de recolección de ropas y otras ayudas para los migrantes venezolanos que van a caminar por esa zona con el propósito de que vayan mejor equipados para resistir las temperaturas bajo cero del lugar porque no es mentira que los venezolanos estamos despavoridos escapando de la mala vida que tenemos acá y salimos sólo con lo que tenemos encima. Lo triste de esto es que sólo Dios sabrá cuantos venezolanos más habrán muerto y nada se sabe de ellos.

Pero todo eso es falso… El éxodo venezolano no existe, es migración voluntaria y las naciones del mundo enemigas de Venezuela están mintiendo, por eso, debemos defendernos.

Volvieron los apagones… en Maracaibo y San Francisco. 8, 10, 12 y hasta más de 24 horas por sólo dos, tres o cuatro horas de servicio se están enfrentando en este septiembre caluroso. Hay municipios en el Zulia donde no hay formas efectivas de comunicación con la capital donde los cortes eléctricos son hasta de 36 horas seguidas. Pero eso no está pasando, el Gobierno del Zulia está trabajando y cada día son menos los sectores apagados.

El dólar va por 120… El dólar paralelo que sigue siendo marcador de la economía en cada rincón del país va por 120 soberanos, es decir, 12 millones de los fuertes. Mientras, el Gobierno dice que está en seis millones y un poco más, unos 62 soberanos.

Pero eso es falso… El Gobierno le está dando una pela al dólar paralelo. ¿Será que no se dan cuenta que la pela nos la están dando a nosotros o es que de verdad toda esa gente en el más alto nivel del Gobierno está tostada? Para mí son una tribu de tremendos vivitos que se hacen locos para fregarnos al extremo de creer que la única salida es irnos del país.

La gasolina… ese golpe si va a ser duro. Se estima que la gasolina de 91 ronde los 10 bolívares fuertes y la de 95, 15 soberanos cada litro. Eso pondría un tanque de 40 litros en 400 soberanos con combustible de 91 y en 600 soberanos si es de 95. ¡Una fortuna! Este incremento impactará directamente en los precios ya súper altísimos de los bienes y servicios. Imagínense que hoy día un kilo de carne o pollo que NO SE CONSIGUE EN NINGUNA CARNICERÍA, ronda los 200 soberanos, mismo precio para el queso y para los huevos. Esto se va a poner muy pero muy interesante porque aunque digan que van a probar primero en municipios fronterizos, la enrredina de estopa que han armado con que todo el mundo a registrarse en el portal Patria para comprar combustible con el Carnet de la Patria nos pone a correr detrás de las horas que hay electricidad para el registro, por lo que uno no puede hacer nada en la casa sino esperar que llegue “la luz” para ir a registrarse hasta para que nos paguen el sueldo que si lo van a pagar como las pensiones ya comenzaremos el rosario de penas en este país cada día más golpeado. Yo quisiera que alguien explique suficientemente bien, cómo es eso que los bachaqueros que tienen su Carnet de la Patria van a comprar gasolina subsidiada mientras que el resto de los venezolanos que no lo tienen deben pagar los millones de chaflán por tanquear. También me gustaría que me expliquen cómo es que cualquiera que tenga el Carnet puede comprar gasolina aunque no tenga carro, ¿Eso no es estimular el bachaqueo? Otro punto importante es la tecnologización del proceso de venta de combustible en las zonas fronterizas, ¿Cómo lo van a hacer cuando no hay electricidad que es la mayoría del día? De pana, vivir en esta Venezuela es una locura. Uno no descansa, no tiene paz mental y mucho menos física. Si esta vaina no nos mata, no nos mata nada. ¡Seremos Inmortales!

Pero eso es falso… vamos hacia el éxito económico según el mismísimo Presidente Maduro.

¡Qué escándalo!… El tema de las pensiones para los adultos mayores se le complicó al Gobierno. En Caracas los viejos salieron a protestar con todo derecho, el derecho que tiene a cobrar completo su pensión y por las redes sociales fue capturado el momento en que un intolerante arrolló y mató a una anciana que junto a otros trancaban la calle en reclamo a las mentiras que les han dicho. Los viejos no arrugaron. Siguieron en la calle reclamando y hoy día, sigue reclamando. Recuerdo los tiempos de Lusinchi, no porque los haya vivido como ser social sino porque los leí como periodista durante mi formación profesional. En el gobierno de Lusinchi las protestas de los pensionados eran duras, durísimas y por ese camino van las de hoy día. Los viejos tienen algo que no tenemos los jóvenes: no tienen nada que perder; ya vivieron y por eso no tienen miedo. Aunque no lo digan, saben que la muerte es el próximo paso. Pendiente con los adultos mayores que no dejarán de reclamar que le están mintiendo, que no dejarán de decir que después de trabajar como nadie en este país lo único que tienen es mala vida.

Dolor profundo… Me piden que me haga eco del drama que están viviendo los padres y representantes de los niños autistas de alto nivel, es decir, los fuertes, los complicados. Ellos lloran y gritan sin parar cada vez que se va la electricidad y comienzan a ser víctimas del calor. Para ellos no hay explicación posible que los calme cuando entran en crisis. Para los padres no hay paz y para esta población que merece atención especial no hay ni esperanza. Dios lo abrace porque debe ser sencillamente desesperante y enloquecedor no poder dar condiciones mínimas a estos niños especiales para que no desesperen durante las largas y calurosas horas sin electricidad en esta ciudad cada día más ardiente. Dios perdone a las Autoridades de este estado.

Denuncia Católica…La Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo aumentó sus precios. Los mismos son impagables para la mayoría de la nómina estudiantil activa hasta el semestre pasado para continuar sus estudios. En medio de la más severa crisis económica y social la Universidad no está exenta, no es inmune y si no aumenta no hay cómo pagar un salario medianamente decente a docentes y personal universitario. Los estudiantes piden un punto medio, un monto que les permita continuar y no abandonar. Difícil situación la que atraviesa la Unica.

Pero eso es mentira… Comenzó a circular de manera abundante el dinero en efectivo. Los venezolanos van a los bancos y reciben ingentes cantidades de dinero y resuelven sus necesidades monetarias. En Maracaibo están dando sólo 50 soberanos en efectivo en las taquillas bancarias pero en los bancos de Falcón sólo dan 20 soberanos. Pero aquí lo que sobra es dinero en efectivo.

Por cierto… Esta semana el Alcalde de Maracaibo acudió a un restaurante de la Ciudad como es su costumbre, a comer con su corte de amigos y escoltas y se encontró con que ningún trabajador del comedero lo quiso atender y lo peor no fue eso, sino que el resto de los comensales lo reconocieron y empezaron a pitarlo y lo hicieron salir del local.

Pero eso es falso… seguimos sin agua potable en Maracaibo y San Francisco. El vital líquido no está llegando con la frecuencia y regularidad esperada. Se presume que son los apagones lo que afecta el bombeo. Esto es inhumano lo que estamos viviendo. Lo más triste es que los únicos valientes parecen ser los abuelos quienes no van a dejar de pelear por su pensión. Lo demás no está comiendo y nosotros, nos estamos dejando comer. Qué cosas, ya poco o casi nada importa.

Susto… el que se llevaron los vendedores de La Cotorrera cuando esta semana les anunciaron que el valor del alquiler del puesto para la venta de corotos de cada sábado pasó de 300 bolívares fuertes en efectivo a 400 soberanos, ahora sí, por punto de venta. ¡Santo Dios!

OXIGENO… El que va a recibir el Gobierno en medio de todo este parampampan que estamos viviendo y que le cae como anillo al dedo. Se trata de la firma de un convenio de explotación de gas con la trasnacional holandesa, Shell, empresa que no le para ni cinco de pelota a lo que diga el Imperio Norteamericano porque lo de Shell son negocios y sólo negocios. Venezuela le entregará la concesión para explotar un yacimiento de gas en el estado Monagas, un yacimiento con capacidad de un millón 600 mil pies cúbicos diarios de gas; Shell explotaría sólo 400 mil pies cúbicos. Me explican que la oferta sobre la mesa oscila entre uno y uno punto cinco dólares por pie cúbico para la nada despreciable cifra de 600 mil dólares diarios que podría recibir el Gobierno venezolano por este convenio. Aunque estos acuerdos siempre tardan y lo primero que se firma es una intención y la misma no siempre conlleva un pago por adelantado, este dinero le daría un oxigeno importante al Gobierno, uno que no tiene y el cuál puede usar para mantenerse y maniobrar hasta Dios sabe cuándo.

Borges presidente… ¡Dios nos ayude! Ahora sí nos fregamos. Uno quiere cambio pero por Dios, Borges, el mejor colaborador del Gobierno, el amigo de los negocios termoeléctricos. Yo no estoy diciendo mentiras ni estoy injuriando a nadie. Aquí todo el mundo sabe por ejemplo, que Ramos Allup es el de las construcciones y Borges es el de las termoeléctricas, pero desde el exterior me llega este comentario segura estoy que del entorno de Borges para que miremos hacia él. Yo respondo que si la Shell negocia con el Gobierno aquí habrá revolución por lo menos un año más o ¿usted ha visto a los opositores llamando a los militares responsable de lo que pasa en el país? ¡Verdad que no! Bien, sigamos… podrá ser muy cierto que el mundo ya no le cree a ningún mensajero del Gobierno diga lo que diga como lo diga y donde vaya a decirlo; podrá ser muy cierto que siempre se necesita alguien “creíble” para negociar el cambio por la impunidad pero usted no ha visto todavía a ningún opositor llamando a esta vaina por su nombre: dictadura militar… cuando eso pase entonces yo diré, estamos cerca del final pero mientras que tengamos a políticos opositores que sólo saltan a la palestra pública, la poca que queda, para decir en medios lo que estamos viviendo y no lo que se tiene que hacer para salir de esta pesadilla, yo me mantengo viendo dónde estudio esgrima para seguir sobreviviendo porque lo que viene en este septiembre negro. Mientras nuestros líderes opositores duermen en paz como intocables exilados políticos, aquí frente a un septiembre que es “uno de los meses más terribles de hiperinflación que hayamos tenido” y esto no lo digo yo, no para nada, lo dice el crítico economista Rodrigo Cabezas, lo dijo en su última entrevista a los colegas de Radio Fe y Alegría. Otra gran verdad dicha por este experto que no es santo de mi devoción es que “los anuncios -que hace el Gobierno- no resuelven los problemas”. Yo me atrevo a agregar que cada cosa que dice el Gobierno agrava más nuestro averno de desgracias.

Ni enterrar podemos… Pero eso es falso, para el Gobierno todo es falso. Aquí no hay presos políticos, aquí no se están cerrando cada día medios de comunicación y la única información que se conoce es la oficial y nada se puede decir antes de que hablen las fuentes oficiales, aquí no se está pagando seis mil soberanos por una urna de cartón para enterrar un cristiano y es imposible pagar un servicio funerario. Aquí no se puede enterrar a nadie que muere, a nadie. Es una locura demencial que una persona se muera porque sencillamente un entierro sin carro fúnebre y sin hueco cuesta la módica suma de 8 mil soberanos por barato y hasta 10 mil 500 soberanos el servicio completo. Estamos hablando que se necesitan 70 dólares o unos 200 mil pesos colombianos para enterrar a alguien. Quien no lo tenga se puede quedar con el cuerpo en la casa o en el hospital o en la morgue. Aquí vamos a tener que hacer quema de cuerpos a cielo abierto como en los tiempos medievales, pero no, eso es falso.

Desde la Casa de la Moneda… la de aquí, donde están organizando y cortando los billetes del nuevo cono monetario, me cantan que cada billete que se mandó a hacer de esta nueva familia de billetes tuvo un costo de 0.25 dólar y se mandaron a hacer 990 millones de piezas, es decir, unos 248 millones de dólares. Yo aún no tengo un billete de los nuevos en mi mano pero dicen que tienen fecha de enero de este año, lo que quiere decir que allí quemaron un importante lote de dólares que hoy nos hace bastante falta porque con los bolívares no estamos haciendo nada.

Muere el comercio… Lamentablemente los comercios están cerrando y parece que sólo le importa a sus dueños y le duele a los trabajadores que pierden sus empleos. La situación no sólo se repite en Maracaibo cada vez más desolada sino en las carreteras del país.

Y vamos a maxi… Estamos pasando de hiperinflación a maxi inflación. Siento que los economistas y los periodistas tenemos la obligación de comenzar a hablar de esto y sus macabras consecuencias.

Por cierto… a los jubilados militares también pretendieron pagarles con dinero virtual y no aceptaron. Esos se alebrestaron sin mucho escándalo y nanai, les pararon el juegito.

Dos mujeres… María Corina Machado y Leidy Gómez. Atentos con ellas que de allí puede salir una candidata a la Presidencia de la República cuando volvamos a la normalidad.

Por lo pronto… Septiembre avanza lento, mortalmente lento. Fuerza mis hermanos, fuerza. Dios no nos abandona y una señal es que todos los líderes pastorales del país se fueron al Vaticano e hicieron una misa en la tumba de Pedro, pidieron por nuestro país y hablarán con el Papa. Esperemos que esta vez la Iglesia con los correctos mensajeros haga lo correcto.

Nos leemos la próxima semana.

Yrmana Almarza