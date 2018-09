Thays Peñalver: La dictadura de la ignorancia

Posteado en: Opinión

El socialismo es como el acné, una enfermedad superficial de la juventud. Como aquella frase que se le atribuye a varios pensadores: “Si usted no fue socialista antes de los veinte no tiene corazón y si lo sigue siendo después de los treinta, lo que no tiene es cerebro”. Por eso a veces me causa risa cuando veo que no pocos atacan a quienes fueron socialistas como si el pensamiento económico fuera un tema religioso, de conversiones y no de evolución.

Yo creo que el socialismo es algo juvenil porque es una época en la que los valores de “igualdad, fraternidad y libertad” son afines a esos años despreocupados y es fácil que permee como pensamiento o modelo, pero al llegar a la madurez es imperativo darnos cuenta que no, no todos somos iguales, es decir que así como sabemos que hay personas altas y bajas, gordas y flacas, bonitas y feas, también hay personas que estudian más, que se esfuerzan más, que trabajan más y que aprovechan mejor las oportunidades. Cuando llegamos a este nivel de comprensión, todo debe cambiar y si eso no ocurre, el “ideal” se transforma en un monstruo, en una herramienta de venganza homicida para los que no estudiaron y a esos que jamás se esforzaron, trabajaron más o aprovecharon mejor las herramientas, deberíamos prohibirles dirigir a un país.