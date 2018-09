Venezuela bajo la dictadura del lumpen, por José Amalio Graterol Jatar @paraguanamalio

Posteado en: Opinión

Diariamente miles de personas de todas las edades y ahora fundamentalmente los más pobres huyen, hasta a pie de Venezuela, capaces de caminar hasta 800 kilómetros para poner mucho territorio entre sus perseguidores, ellos y sus familias. Emigran de un país en el cual la gente no puede satisfacer sus necesidades elementales y sis derechos como seres humanos son violados sistemáticamente, sin compasión alguna y el jefe del régimen se burla de todos al negar el éxodo y utilizar argumentos fútiles e innobles, en términos que constituyen una afrenta a la inteligencia del mundo que sabe y conoce los malos tratos a los seres humanos. Al extremo que de la declaración universal de los derechos humanos, no hay un solo artículo que no hayan violado. Es significativo recordar que dicha declaración se hizo en rechazo y prevención de actuaciones nazistas.

Cabe preguntarse ¿Como degeneró tanto una revolución que se proclamo socialista? En ningún texto de Carlos Marx aparece la burla hacia el ser humano como medio para traer la felicidad y finalmente llevarnos al paraíso comunista. Tal parece que jamás se han leído, los artífices de este régimen los textos de Carlos Marx, ni de Lenin, ni siquiera de algún comentarista. Su incultura política es supina y aberrante y tal parece que solo han aprendido de la satrapía cubana sobre como permanecer en el poder, a costa de lo que sea y por encima de cualquier consideración moral y ética. Humillando y sacrificando a sus conciudadanos, para quienes dicen gobernar, la razón es que gobiernan por, con y para el lumpen, con el objetivo de mostrar una fachada popular y enriquecerse obscenamente como lo han hecho.

Según Marx y Engels el lumpen es un grupo social eminentemente urbano, que se compone sobre todo por individuos socialmente degradados, marginados o no integrados a la sociedad, como indigentes, mendigos, prostitutas o delincuentes.

Su subsistencia depende, en gran medida, de la caridad, de actividades deshonestas o criminales, o de ciertos recursos que para las otras clases serían desechos. Expresamente a ese sector de la población es a quienes ha dirigido el “presidente obrero” sus esfuerzos, mediante dadivas y repartiendo bonos todos de dinero inorgánico sin disciplina fiscal, reconocido por el mismo Sin embargo para las labores de estado no hacen nada, la salud la volvieron un desastre humanitario, con los mejores médicos del mundo:”los cubanos”. Ahora los niños neonatos muchos mueren por falta de la atención debida al nacer y falta de medicinas. Los adultos mueren al no tener atención médica, ni medicinas, es un horror creado a raíz de la gigantesca mentira de la medicina cubana. No hay agua y es de la peor calidad la que conseguimos, no hay comida y el bachaqueo es la expresión del control social que ejerce el lumpen sobre la sociedad venezolana. Eso si, paralelamente, los jerarcas del régimen se llevaron en los bolsillos el oro y el petróleo dejando al país en ruinas.

Esta semana el señor Maduro, en su empeño de culpar a otros y crear más sumisión y aumentar el negocio del bachaqueo de efectivo del cual se nutre el lumpen con el sacrificio de todos, decidió que los pensionados no recibieran más efectivo pues según él, lo vendían a la mafia colombiana, mayor mentira es imposible, pasara a la historia como una falacia sin excusas,, pues los pensionados de casualidad medio comen y compran sus medicinas (cuando las hay) ¿de dónde saca este señor que los viejitos se reúnen con las mafias colombianas para hacer negocios? Falso de toda falsedad y mendaz insolente contra un sector débil de la población.

Además se atrevió a afirmar que los caminantes que huyen de la dictadora del lumpen lo hacen con 15 v 20 mil dólares, ¡Carajo! A quien se le ocurriría pasar el paramo de Berlín de Pamplona a Bucaramanga ,Colombia, con frio extremo a pie, con quince o veinte mil dólares en los bolsillos. Son de un cinismo estratosférico. Esta es la consecuencia de la dictadura del lumpen, este gobierno la disfrutan los cubanos ,los personeros del régimen, reposeros, pedigüeños, colectivos y demás mal entretenidos, mientras todos sabemos que los jerarcas del régimen viajan en lujosas camionetas de cien y doscientos mil dólares ,camisones rojos muy cursis y ridículos, pero muy caros y sus hijos disfrutan las mieles del capitalismo en cualquier país libre, mientras los venezolanos hacen sacrificios hasta para bañarse o tomar agua.

Lo más grave que les ha pasado al régimen, es que los pobres en masa han decidido huir de este martirio: el hambre, la carestía y además el control salvaje que aplicaban en los barrios los colectivos y el Faes en las barriadas populares ha llevado a los más pobres, después de comprobar que no tienen patria es a huir en masa hacia nuevos destinos. Ante ese hecho notorio declaran con el mayor desparpajo que eso no es cierto o sea la gente se va en masa delirantes, buscando paz , sosiego y libertad y para ellos eso no existe. Pesa más 88 miembros del lumpen que pidieron regresar por avión, con gastos pagos y aduana libre, que millones de venezolanos que huyeron de la tiranía del lumpen. Queriendo hacer ver que el hambre no existe y que la gente está feliz. Pero el subconsciente los traiciona de allí sus infelices frases de “Todos amamos a Chávez” “Aquí no se habla mal de Chávez” y “soy el primer presidente chavista de Venezuela”, será el primero y último, porque el éxodo los derrotó, ante el mundo han quedado como los verdugos crueles del pueblo venezolano. Mientras los venezolanos sufren todo tipo de privaciones, vejaciones y muertes violentas o por enfermedades prevenibles o curables, Maduro baila y cree que se la está comiendo y ha llegado a pensar que el pueblo se siente feliz al verlo bailando y Diosdado en su programa de variedades se ensalza y se hace aplaudir. Sin embargo pronto será verdad la frase del evangelio:”el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Venezuela será libre. Ni los sicarios cubanos podrán detener la fuerza incontenible de un pueblo harto de la humillación y la burla.