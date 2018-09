Henry McMaster ordenó la evacuación de un millón de personas en Carolina del Sur por el paso del huracán Florence

El gobernador, Henry McMaster, explicó que es obligatorio el traslado, no voluntario. Las autoridades modificaron la dirección del tráfico en algunas autopistas para facilitar el éxodo tierra adentro, reseñó Infobae.

“Estoy ordenando la evacuación obligatoria, no voluntaria, obligatoria”, dijo McMaster en conferencia de prensa poco después de que Florence se fortaleciera a huracán de categoría 4 -de un máximo de 5- con vientos de 195 Km/hora.

“Cerca de un millón de personas estarán abandonando la costa”, añadió, al detallar los planes de revertir la dirección del tráfico en algunas autopistas para facilitar el éxodo tierra adentro. “Esto es un huracán de verdad”, dijo el gobernador. “Las evacuaciones son inconvenientes, pero no queremos arriesgar una sola vida”.

El presidente Trump se refirió tambien al fenómeno Florence:

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast – the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de septiembre de 2018