Embajada de EEUU alerta a sus ciudadanos sobre marcha oficialista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela emitió una alerta para este martes 11 de septiembre sobre la marcha oficialista “antiimperialista”.

LaPatilla.com

“Alerta de manifestación para Caracas: Una marcha de protesta está programada para partir desde la Plaza Brion de Chacaíto a 9 de la mañana. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar manifestaciones y grandes reuniones, y monitorear los medios locales para las actualizaciones”, reza el comunicado.

Demonstration Alert for Caracas: A protest march is scheduled to depart from Chacaito’s Plaza Brion at 9 am. U.S. citizens should avoid demonstrations and large gatherings, and monitor local media for updates. pic.twitter.com/nB43ISrD8x

— acsvenezuela (@acsvenezuela) 11 de septiembre de 2018