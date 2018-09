Padre de Juan Requesens: Mi hijo ni pide perdón ni baja la cabeza porque es inocente

Posteado en: Nacionales, Titulares

Al cumplirse este miércoles 36 días de la detención de Juan Requesens, familiares del diputado y representantes del Proyecto Libertad fijaron posición ante lo que consideran una violación abierta de sus derechos humanos. Rafaela Requesens, hermana del joven funcionario y presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, responsabilizó a Nicolás Maduro por lo que pueda ocurrirle. Para la dirigente estudiantil el encierro de su hermano en las celdas del Helicoide, es una expresión de un régimen que sabe que no tiene apoyo popular ni internacional.

Nota de Prensa

“El día 7 de agosto ha sido una de las peores cosas que he vivido. Ese día estaba con mi hermano, quien fue sometido por más de 20 funcionaros del Sebin. A nosotros nos llevaron al Sebin El Helicoide. Y a pesar de que este régimen no quiera reconocer que me llevaron, a mí también me secuestraron junto con Juan. Y soy la primera testigo que va a seguir alzando la voz por Juan, porque yo estuve en el Helicoide, vi los tratos crueles, cuando le amarraron las manos hacia atrás con un tirraje, cuando no me dejaron hablar con él y nos tocaba intercambiar miradas, porque a la primera palabra que él me dirigió lo mandaron a callar”, explicó Rafaela Requesens.

Esa palabra fue fuerza, asegura. “¡Fuerza es la que hoy nos mantiene aquí. Fuerza es la que tienen que tener todos los venezolanos, porque a pesar de la cárcel, el hambre, los golpes Venezuela no se rinde y no se arrodilla!, ¡Libertad plena para Juan Requesens, libertad plena para todos los presos políticos, libertad para Venezuela!. A Nicolás Maduro: no nos vamos a rendir porque si meten preso a uno, meten preso a todos”, señaló la dirigente estudiantil.

Por su parte el padre del procesado, el doctor Juan Requesens, explicó que después de un retraso en el acceso al expediente de su hijo, “todavía los abogados no han tenido comunicación con él para planificar su defensa. Esta es la historia de un secuestro, con unos funestos y nefastos videos. Cuando pasaron el primer video, supe que ese que hablaba no era Juan, pues fue sometido bajo la influencia de una sustancia química. Fue escopolamina, conocida también como burundanga, que le fue administrada”, relata el señor Requesens.

“El día de la audiencia, el abogado Joel García cuenta que Juan no se acordaba de haber grabado el primer video, lo cual corrobora de que fue sometido a sustancias que inhiben la voluntad. Con relación al segundo video Juan señaló que fue obligado a ponerse una ropa sucia que estaba en una bolsa. Una acción aberrante que no merece ningún ser humano. Después en la audiencia Juan se declara inocente, con su discurso habitual pero en otro tono, asegurando que no tiene que pedir perdón ni bajar la mirada porque es inocente. Pese a la tortura que significa estar preso, envió un mensaje al país: “A Venezuela que no se rinda, que vale la pena luchar. No vale la pena vivir así”, comentó el padre del diputado de Primero Justicia, quien responsabilizó al régimen de su integridad.

Balance

La vocera del Proyecto Libertad Lilian Tintori, señaló que la jueza que llevaba el caso de los diputados Juan Requesens y Julio Borges se fue del país. “Eso es un patrón que se repite. Como no hay autonomía de poderes públicos y no hay un sistema judicial justo, a los jueces no les queda otra alternativa que huir, porque saben que les puede ocurrir lo que le tocó a la jueza María Lourdes Afiuni. Lo que ha pasado con Juan Requesens ha ocurrido con otros presos políticos. La juez huyó porque sabe que los diputados Requesens y Borges son inocentes. Por eso estamos reunidos invitando a todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela a que luchen por la libertad de Juan, que ha recibido un amplio apoyo internacional de instituciones que han pedido su liberación, como la Asamblea Nacional de Venezuela, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Senado de Colombia, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Cancillería de Chile, el Grupo de Lima, Grupo Parlamentario del PSOE, la Cancillería de Perú, el Senado Americano, el Senado de Paraguay, Cámara de Diputados de Argentina, expresidentes de Latinoamérica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Senadores del Estado de la Florida y el Reino Unido han pedido la libertad de Requesens ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy exigimos la libertad de Juan Requesens y de los 380 políticos que hay hoy en Venezuela”.