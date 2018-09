“Diego Maradona está enfermo y lo que hacen con él es prostitución”

Posteado en: Deportes, Titulares

El arribo de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa, elenco que milita en la Segunda División de México, sigue generando revuelo. Tras ser criticado por parte de la prensa, ahora fue el turno de un director técnico.

Por Infobae

José Luis Sánchez Solá, más conocido como Chelís, fue tajante al ser consultado sobre lo que el argentino podrá lograr en la entidad de Culiacán.

“Por supuesto que no va a hacer nada. Y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo. Y no se da cuenta quien lo contrata ni sus allegados que es un ser humano, más allá de lo que haya hecho como futbolista. Es un ser humano que está enfermo y más que contratarlo, necesitarían los grandes clubes del mundo ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo”, comentó en una entrevista concedida a ESPN.

El mexicano, que viene de dirigir a Las Vegas Lights de Estados Unidos, remarcó que el campeón del mundo en 1986 no triunfará en territorio azteca y que la directiva del Gran Pez se aprovecha de su condición. “Es un ser humano, no es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando. Obviamente, al estar mal no les va a funcionar y lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo, va a reincidir en las cosas que acostumbra este señor. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte, eso es prostitución”, mencionó.

“Antonio Mohamed si lo quisiera ayudar y fuera su amigo, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quien que entienda la palabra amistad como quiera”, concluyó.

El próximo lunes, Dorados de Sinaloa, con Diego Armando Maradona en el banco de suplentes, recibirá a Cafetaleros de Tapachula.