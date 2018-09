¿Quieres viajar a la luna? Una mirada a la competencia del turismo espacial

Click to email this to a friend (Opens in new window)

SpaceX se encuentra entre un puñado de compañías que compiten para impulsar el turismo al espacio. Aquí están los principales proyectos en desarrollo, y lo que implican.

– La órbita de la luna: SpaceX –

La compañía con sede en California y encabezada por el magnate Elon Musk anunció el jueves sus planes de enviar a un pasajero a la órbita lunar a bordo de un monstruoso cohete llamado “Big Falcon Rocket” (BFR), aún en desarrollo.

El costo del último viaje, su calendario y la identidad del pasajero se desconocen, por ahora. Los detalles deben ser revelados el lunes.

SpaceX ya anunció en 2017 que a lo largo de este año enviaría a dos turistas a la Luna, pero en los últimos meses la compañía ha hecho mutis sobre esos planes.

De concretarse el lanzamiento, marcaría el primer viaje de la humanidad a la Luna desde que los últimos astronautas del Apolo llegaron allí en 1972. Sólo 24 personas han abandonado la órbita de la Tierra y han viajado cerca de la Luna.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) 14 de septiembre de 2018