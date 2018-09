“Sobreviviente”, el gatito rescatado en medio del huracán Florence

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Los seres humanos no son los únicos rescatados de las inundaciones causadas por la tormenta Florence en la costa oriental de Estados Unidos, también lo están las mascotas, reseñó Infobae.

Eso es lo que ocurrió con “Survivor” (“Sobreviviente”), un gatito de nombre afortunado que había quedado atrapado en la localidad de New Bern, Carolina del Norte.

El diario News & Observer de Raleigh reportó que un vecino, Robert Simmons Jr., fue uno de los afectados que se refugió el viernes por la tarde en New Bern. Simmons agarró a Sobreviviente y se subió a un bote. Las fotos y los videos muestran al animal empapado, maullando y aferrándose a su dueño.

Funcionarios dijeron que cientos de personas en New Bern fueron rescatadas de zonas inundadas. En su último reporte del sábado, el municipio dijo que más de 100 personas todavía necesitan ser rescatadas y los socorristas trabajan contrarreloj para ponerlos a salvo.

Unas siete personas perdieron la vida como consecuencia de Florence, actualmente degradado a tormenta tropical.

Love the kitty rescue photos. The man said the cat’s name is “Survivor.” My cat used to chill on my shoulder like that, even when I wasn’t fleeing something. #Hurricane Florence pic.twitter.com/6rcZs4MMMW

— John Bear (@johnbearwithme) 15 de septiembre de 2018