Esto fue lo que dijo el senador Marco Rubio de la comilona de Maduro en Turquía

Marco Rubio, senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que Nicolás Maduro “es un dictador con sobrepeso en un país donde el 30% de la gente come una vez al día, y donde los bebés sufren de desnutrición“, esto en referencia al polémico video donde se ve al mandatario almorzando en el lujoso restaurante NUSR-et STEAKHOUSE en Turquía.

LaPatilla.com

“No sé quién es este bicho raro #Saltbae, pero el hombre del que está tan orgulloso de ser el anfitrión no es el presidente de #Venezuela“, dijo.

“Su chico @nusr_ett, que admira al dictador @NicolasMaduro, en realidad posee un restaurante especializado en carnes, de todos los lados, en #Miami. Se llama NUSR-ET STEAKHOUSE MIAMI ubicado en 999 Brickell Avenue, Miami, FL 33131 El número de teléfono es 1 305 415 9990 en caso de que alguien quiera llamar”, agregó el senador.

I don’t know who this weirdo #Saltbae is, but the guy he is so proud to host is not the President of #Venezuela. He is actually the overweight dictator of a nation where 30% of the people eat only once a day & infants are suffering from malnutrition. https://t.co/sSNPK9cAAx

— Marco Rubio (@marcorubio) September 18, 2018