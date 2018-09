A 260 bolívares venden el kilo de carne de cochino en Táchira

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Aumenta de forma exagerada el precio de la carne de cochino en los distintos mercados y charcuterías del estado Táchira. Este martes en las diferentes ventas de este tipo de carne, pedían por un kilo de lomito 260 Bolívares Soberanos, es decir, 26 millones de Bolívares Fuertes, publica La Nación.

Ante la desaparición de la carne de res de los refrigeradores, los consumidores han optado por comprar carne de cochino, sin embargo, esta posibilidad también se cierra debido a sus elevados precios.

“No qué hacer, ya tampoco se puede comprar carne de cochino porque se está vendiendo más cara que en diciembre cuando todos la buscan para hacer las hallacas”, dijo un señor que solo se acercó a preguntarle al vender y de inmediato dejó el lugar.

La costilla de cochino la vendieron a 240 Bolívares Soberanos, 24 millones de bolívares viejos; la chuleta a 260 Bolívares Soberanos precios que a la mayoría de personas le parecía muy elevado y el hueso que prácticamente no tiene nada de carne lo ofertaban en 150 soberanos y el lomito a 260 Bolívares Soberanos.

Otro vendedor manifestó tener un mes que no recibe carne de res. “Según explican quienes ofrecen este alimento en las carnicería el gobierno quiere que lo venden a 9 bolívares soberanos, precio que no es nada sincero, pues a puerta de corral ya la res vale 16 bolívares, entonces prefieren no matar”, expresó.

“Eso no es negocio nadie, trabajar para obtener pérdidas, prefieren no sacrificar la res y la gente ante esta escasez come lo que sea, aunque sea poquito, así estamos” , contó.

“No veo que se arregle el problema de la carne, que va para largo, o sea, la gente va a dejar de comer proteína animal y eso no es bueno para la salud” , dijo.

Esto de vender ya no es negocio, y ni queso hay, solo traen un semiduro que es para rayar y la gente lo lleva poco porque también está costoso. “Ayer como pude conseguí que me vendieran un res de cochino, ya me queda poco, no estoy seguro si puede conseguir otra”.

“Comprar carne cochino, no sirve de mucho, porque está muy cara, casi no rinde y además dicen que es dañina si se come todos los días” expresó una señora mientras preguntaba los precios de la carne y en voz baja, se decía, no me alcanza.

Es de hacer notar que en los mercados desde hace quince días se ve una mayor oferta de pescado, sobre todo sardinas, carne que la gente compra para sustituir las carnes de res o de cochino. Ofrecen el bagre a 250 Bolívares Soberanos, otros a 220 soberanos y a 200 y las más pequeñas a 100 el kilo y medio.

Es negocios como las carnicerías sus vitrinas están totalmente vacías, de carne y en algunas no había nada de pollo, escasamente vendían alas de pollo, cuyo precio no gustaba los consumidores.

