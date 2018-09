Caiga Quién Caiga: Volvieron a caer con Maduro, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

En medio de la profunda crisis social y económica que atraviesa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, se dieron el gusto de cenar en uno de los restaurantes más lujosos y caros del mundo, en Turquía. En su regreso de China, el líder chavista visitó uno de los locales de la cadena de asadores turcos, Nusr-Et, en donde un plato puede costar más de 275 dólares. Maduro se dio el lujo de ser atendido por el excéntrico chef Salt Bae, quien realizó los cortes de carne exclusivamente para la pareja presidencial. Para agregar más fuego a la candela, el polémico cocinero declaro: “Quisiera agradecer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por visitarnos”. Léalo en Twitter. El chef turco, suele recibir a distintas personalidades, como lo hizo alguna vez con Diego Maradona. Los especialistas del tema señalan, que el artista devenido en cocinero, es famoso por la manera poco ortodoxa de servir la carne, así como por su carisma a la hora de atender a los comensales. Su local tiene sedes en Turquía, Dubai, Abu Dhabi, Nueva York y Miami. Próximamente abrirá una sucursal en Doha (Qatar).

Nuevamente la estupidez asoma en sectores de exiliados, utilizando quizá este hecho para justificar donaciones recibidas. Fueron a protestar en uno de los locales del Chef en Miami y armaron todo un escándalo meramente mediático. El hecho es contrario a la inteligencia o ¿Es que no creen en la libre empresa? Es un negocio para hacer eso. La culpa no es de él. Por Dios, seamos serios y objetivos. A Carlos Andrés lo hubieran incinerado si hace la mitad de lo que ha hecho Nicolás. ¿Por qué eso no ha pasado? ¿Ustedes creen que Nicolás y su gobierno, eran ajenos a saber todas las repercusiones? ¿Ahora el culpable es el CHEF? ¿Por qué no montan protestas permanentes frente a las embajadas y consulados del gobierno? ¿Por qué no hacen lo mismo con las miles de empresas de Estados Unidos que celebran negocios petroleros y de otra índole con el gobierno? El mismo Papa Francisco se ha tomado fotos con Nicolás y ¿Quemaron el Vaticano? El encargado de negocios de USA se acaba de reunir con representantes de Maduro y ¿Protestaron?

Durante 20 años repetimos errores.

Ciertamente es una ofensa al venezolano lo hecho por Nicolás. Ahora, dentro de esos mismos que protestaron ¿Cuántos han ido a comer en ese u otros sitios similares? ¿Somos absolutamente solidarios? Peor aún, ¿Cuántos líderes de la oposición, diputados a la AN, al Parlatino, Parlasur, presidentes de partidos, se han dado la dolce vita en lugares igual de costosos? Vamos a las Mercedes, a la Castellana y los veremos.

Yo no estoy defendido al personaje, solo pretendo demostrar hacía donde debe ir una oposición sería, MUD y NO MUD. No era ir a protestar a un empresario extranjero por hacer su actividad.

Pocos enfrentan la verdad en el lenguaje. Estamos en presencia de una Guerra híbrida. Es el nombre con el que se conoce a un nuevo estadio de conflictos en el mundo y que incluye la desinformación, que puede provenir desde los máximos dirigentes de un país, pasando por organizaciones no gubernamentales (ONG), hasta los medios de comunicación. Una estrategia que plasmó Joseph Goebbels. A manera de comentario, el analista internacional Juan Aguilar, ha dicho “más allá de su situación personal (de Goebbels) y sus complejos psicológicos, incluso más allá del papel que tuvo en un régimen como era el nacional socialismo en los años ’30 (década de 1930), sí que hay que reconocer – y esto lo reconocen las facultades de la ciencia de la información en todo el mundo –, que fue un genio de la propaganda”. El experto señala que Goebbels “creó toda una serie de consignas perfectamente coordinadas que sirven para manipular a toda una sociedad. Es lo que podríamos denominar como “tecnología de la desinformación”, y en esto fue un genio”, admite.

La opinión pública soslayo los presuntos logros del viaje de Nicolás. El maltrato recibido en la China y otras situaciones indicadoras claramente, de la perdida de importancia del régimen. El tema no es “SALT BAE”. Hay que “quemarlo” y el venezolano que coma allí no quiere a la patria… Los mismos promotores de esta nueva manera de entretener y desviar la información, salen a degustar gordos trozos de carne, eso sí en otros locales y el acompañamiento de un fino escoces no se hará esperar, o las birras de cualquier marca.

Ante comportamientos como estos sigo afirmando, el chavismo seguirá ganando la guerra política y no por buenos. Están en vía de acabar la tercera generación política.

No me ganaré la simpatía de muchos. Sin embargo, es la impotencia sentida ante las estrategias y tácticas fallidas.

El tirano y su comparsa, celebra los errores…

POSDATA: Si Salt Bae abre un restaurante de estos en Caracas, les juró no cabría un alma (incluido los opositores MUD y Radicales). Me imagino lo que dirían. La publicidad recibida y de gratis, es inmensa.

Maduro es culpable y los líderes opositores, que comen todos los días grandes banquetes en los mejores sitios de Caracas que también cuestan un ojo de la cara…debieran explicar y justificar esas exoneraciones groseras de dinero.

SIGUE GUERRA EN EL CHAVISMO ZULIANO

Las últimas declaraciones del Gobernador Omar Prieto, encendieron la lucha, hasta ahora, puertas adentro. A los efectos dijo “Se ha orientado a la Contraloría General de la República para efectuar una investigación de los últimos cuatro años de gobierno del estado Zulia, es necesario”, señaló el gobernador del Zulia, Omar Prieto, este lunes 17 de septiembre. Prieto denunció que las fallas en el servicio eléctrico se deben a actos “conspirativos” dentro de entes públicos como Corpoelec, Hidrolago y el Metro de Maracaibo. Afirmó que estos hechos ocurren desde antes de su llegada a la gobernación. “Yo le pido a los camaradas, que están aquí de Caracas, que están haciendo auditoría, no hagan solamente la auditoría de esta gestión, yo pido que revisen los libros de la gestión anterior, no solamente en el ámbito del Metro, sino de la Misión Vivienda Venezuela. Hemos conseguido dos obras privadas, escondidas entre los mejores en los espacios de los ricos en el estado Zulia, construidas con el material de la Misión Vivienda que se le entregó al Metro (subrayado nuestro). Hemos conseguido ferreterías y galpones de gente vinculada a esa gestión”. Ahora bien, aunque va en contra del ex gobernador Arias Cárdenas, también alude a la Contraloría, pues se trata de un deber de esta y que al parecer no cumple o no ha cumplido. Mal parado al Gobernador en cuanto a su seriedad al lanzar unas acusaciones “anónimas”, sin señalar como corresponde a la persona que utilizo bienes del estado en su beneficio”. Un Gobernador no puede ser “brollero” y no echar el cuento completo, en consecuencia pregunto ¿Quiénes son esos funcionarios o exfuncionarios o chavistas, que utilizaron recursos del estado, material de misión vivienda para hacer Villas Privadas y venderlas? ¿Quién es el que utilizó galpones para vender alimentos basado en el poder de la gobernación? Dígalo…O ¿No hay testosterona para eso? Es de hacer notar, la solidaridad de varios funcionarios del gobierno nacional con la acusación y varios Alcaldes, resaltando la ausencia del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y uno se pregunta ¿Por qué?, definitivamente estamos en medio de una pelea de poder, más que una denuncia”.

POSDATA: En un vídeo amenaza prácticamente a Arias con “expulsarlo” del Estado. Parece que tiene perdida la pelea pues Silvestre Villalobos Presidente del Metro y del grupo de Omar, “lo van” y la última declaración del primer mandatario regional indica una intervención de su despacho. Otros aseguran que meterse como lo ha hecho con un 4F, solo le asegura una salida prematura de la Gobernación.

LOS HECHOS CONFIRMAN NUESTROS ANALISIS. El Grupo de Lima, pidió no Votar el 20/04/18 porque no reconocerían el resultado electoral. Su última Declaración, los contradice. No solo reconocieron a Nicolás, sino lo reafirman con protección absoluta. No fue un engaño, sencillamente es política. Algunos se molestan cuando uno dice estas cosas. Sobre todo porque el exilio ha perdido sintonía con la realidad patria y sindéresis para entender las reglas básicas de este negocio. Hemos dicho lo mismo, con toda la publicidad que le dan al Senador Marco Rubio. Sucede lo mismo que con Iván Duque, nuevo presidente de Colombia. En campaña prometió romper relaciones y dejo entrever apoyar una invasión armada. Hoy cuesta hasta lograr apoyo a la migración venezolana y acaba de asegurar que una invasión armada, solo consolidaría a Maduro. Es claro. Nadie hará por nosotros el trabajo de sacar a esta gente del poder. De llegar a suceder una acción armada, no será el producto de la adrenalina, sino de la razón y conveniencia de un Presidente como Donald Trump. ¿Se está trabajando para eso? Solo pregunto, pues tengo otra apreciación.

ANUNCIO Alcaldes opositores si participaran en las elecciones del 9D. Cuestionable su decisión, aunque puedo comprender algunas de sus razones.

ÚLTIMA HORA DRÁCULA EN MIRAFLORES El gobernador LACAVA esta candidateado para la vicepresidencia. Delcy Rodríguez usando términos hípicos está subida de lote y no da la talla. Gobierno entrampado, cree que las puertas abiertas del mencionado polémico gobernador, pudieran servirle a Nicolás. Lacava se entiende con el Grupo Bostón. Es el único funcionario del chavismo, que ha podido entrar en los últimos años a la Casa Blanca. Maduro de paso resuelve un caso del chavismo carabobeño.

SENCILLAMENTE Genial comentario de @AlbertoRavell: “Maduro no reclamo el precio de la carne en Estambul”.