El polémico comentario de un jugador de la Juventus por defender a Cristiano Ronaldo

Posteado en: Deportes, Titulares

El mediocampista alemán de la Juventus, Emre Can, fue protagonista de un polémico comentario a la hora de defender a su compañero Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado a los 30 minutos del partido entre la “Vecchia Signora” y el Valencia de España.

Infobae

“¿Era para tarjeta roja? Oí que fue porque lo tomó del pelo (a Jeison Murillo). No somos mujeres, jugamos al fútbol”, exclamó el futbolista de 24 años al canal bávaro DAZN. Los usuarios se hicieron eco de sus palabras y lo defenestraron en las redes sociales.

“Emre Can, te pido por favor que no la embarres más con tus comentarios. Andá a decirle eso al equipo de fútbol femenino de la Juve, a ver cómo te reciben”, le advirtió un fanático de la Juventus. “Qué repugnancia me producen estos machitos que no han visto en su vida a una mujer jugar al fútbol”, aseguró una aficionada.

Posteriormente, el mediocampista quiso volver sobre sus pasos y se explayó: “Si muestras tarjeta roja por eso, deberías expulsar por cualquier falta. Con cien por ciento de seguridad, eso no era para roja”.

Al ver la trasendencia de sus declaraciones, el ex Liverpool publicó un comunicado en su cuenta de Twitter oficial, pidiéndole disculpas al público: “Me gustaría aclarar los comentarios que hice tras el partido de anoche. Las declaraciones que he hecho no pretendían degradar a las mujeres, al fútbol femenino o a la igualdad de género”.

“Cualquiera que me conozca sabe que respeto a las mujeres y a la igualdad. Mi intención era defender a mi compañero por una mala decisión. Pido mis sinceras disculpas si alguno de los comentarios que he hecho han ofendido a alguien”, sentenció.