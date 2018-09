Me lo dijo un pajarito | Se pudre el país, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

En modo extorsión… Una chapa, un uniforme y un arma. Hacer un grupo y recibir una misión en un punto de control fijo o andar en carros oficiales en rutinas de patrullaje. Olvidar el juramento de proteger a la Patria porque lo que priva es proteger el bolsillo propio; la Patria no importa. Salir a la calle a ver qué se consigue y encontrar a quienes por pendejos son la presa del día de los nuevos depredadores: los funcionarios de los diferentes cuerpos policiales y militares que operan en el país. Llamadas para extorsionar, llamadas para presionar, investigación de la presa y su círculo familiar para presionar y presionar hasta lograr los pagos que de acuerdo a la víctima del día, son hasta en dólares porque los bolívares no sirven. Se entiende entonces por qué no se han ido del país, ellos, los nuevos extorsionadores están reinando en el caos.

Nadie los denuncia… Usan el miedo, el terror, nunca actúan solos. Son mínimo tres, cuatro, siempre juntos. Le caen a su presa y le hacen vender hasta un riñón para recibir lo que quieren: dólares en efectivo o altísimas sumas de dinero en bolívares en cuentas de terceros. Los pocos que se atreven a denunciar se encuentran con una verdad del tamaño del cielo; no se les puede hacer nada porque son gente de alguien más pesada. Tienen padrinos en el más alto nivel de las instituciones de gobierno.

No sólo desde la cárcel… Un aluvión de llamadas desde diferentes centros penitenciarios se hacen a diario para extorsionar a gente sin miramiento alguno. Por sólo nombrar un organismo receptor de denuncias, El Conas, ve cómo llega desde el más potentado hasta el más humilde. El consejo es el mismo: NO ATIENDA LLAMADAS DE NÚMEROS QUE NO CONOZCA. Llaman en nombre del ELN de Colombia y se presenta un comandante fulanito de tal y le dicen mil barbaridades hasta que logran que le hagan transferencias así sean de 100 bolívares soberanos para sostener la operatividad del negocio de la estafa y la extorsión. Casos sobran de personas que aseguran que en sus cuentas aparecen millones de millones de bolívares y reciben llamadas de los dueños del dinero que se hacen pasar por policías que amenazan con asesinar al dueño de la cuenta sino transfiere los recursos de inmediato a otras cuentas. Casos de casos de gente humilde a la que obligan a vender hasta las latas del rancho en donde viven para que no le maten los hijos.

En lo público y lo privado… Están por todos lados y por eso nadie está exento. Conviven con nosotros porque son parte de nosotros. En las casas de este país destrozado viven ellos y son para algunas familias su orgullo y su escudo protector. Tropezamos con ellos en todas partes, en las queseras, supermercados, abastos, tiendas, clínicas, hospitales… llegan en sus carros particulares muy bien equipados y que con sus salarios no tiene cómo justificar la adquisición, llegan en los carros oficiales ataviados con sus prendas y coroticos y están muy atentos al menor descuido o sencillamente montan toda una situación para “capturar” a un ingenuo al que son capaces de sembrarle no matas, sino pruebas y evidencias de sus supuestos delitos. Los montan en los vehículos y en el camino les indican que para soltarlos y dejarlos libres de toda culpa, deben pagar la cantidad que ellos necesitan en dólares o bolívares. Quien accede baja de la unidad no sin antes advertirle que le vigilarán hasta el sueño y que como vaya a denunciar le va peor. Trabajan con el miedo, trabajan con la impunidad, con la máxima ingenuidad de sus presas.

Y en las carreteras es peor… El éxodo es el mejor negocio no sólo de los opositores políticos que abandonan el país como perseguidos y viven fuera como los intocables defensores de nuestros derechos y la Libertad. El éxodo es el mejor negocio para los funcionarios de las alcabalas militares de carretera. Acá en el Zulia hay fama de esos puntos. Son más famosos que los mecates de las trochas en los Filúos y Paraguachón. Peribeca y Aricuaizá puntean en los comentarios que hacen tanto transportistas como pasajeros que llegan al terminal de Maracaibo. Quienes cruzan estos puntos en horas de la noche son literalmente desvalijados con el argumento de cometer tráfico. El objetivo son hombres y la búsqueda se hace en las unidades de transporte extraurbano que vienen desde las zonas fronterizas con Colombia. Los guardias se hacen millonarios “confiscando” pesos, dólares y cuanto artículo traen en las maletas los viajeros que regresan a casa por tierra. Los desvisten, porque en la requisa revisan todos los posibles lugares del cuerpo donde los hombres se puedan esconder el dinero. Y yo me pregunto: ¿Eso no es una violación a los derechos humanos? Desnudar a un hombre en una requisa y revisarle el ano y los testículos sólo para sacarle de las verijas y recovecos el dinero en divisa extranjera y “decomisarlo” con el cuento de que están metiendo dinero al País para venderlo y comer ilícitos cambiarios, creo que es una abierta violación a los Derechos Fundamentales. Pero nadie los denuncia. El que se revele contra la corpórea requisa lo dejan detenido y a su suerte. Nadie quiere eso así que todos terminan aceptando que les quiten dinero, corotos, peroles y lo que hacen es hablar y hablar y hablar pero denuncias formales nada. Eso fortalece la comisión de la práctica abusiva y delictiva, que al amparo de la impunidad que les da a los funcionarios militares en las carreteras hace ver invencible el abuso frente al correcto proceder.

Y así se nos va pudriendo el país… unos vamos permitiendo con el silencio cómplice que estas cosas nos pasen en carne propia; otros denunciamos con toda la fuerza de nuestras gargantas los abusos que se apagan ante una Venezuela que ya no mira ni oye de tanta calamidad sin fin; y otros siguen haciendo de las suyas, avanzando y creciendo en prácticas vengativas contra una sociedad que se queda cada día más presa por parte de las mismas Autoridades que la deben proteger.

Mientas tanto… hay algo que no termino de comprender, cómo es que cuando uno sale a la calle se encuentra con gente que hace compra a manos llenas y uno cuenta cada chelín más que un tacaño millonario de los 1.800. Asombra, perpleja la forma en cómo se ve a personas comprar como si aquí no hubiera ninguna hiperinflación, como si los bolívares soberanos fueran hojas de los árboles y como si los precios no estuvieran en una escalada indetenible.

Arias y Prieto… Soy muy respetuosa de los temas que manejan mis colegas columnistas en sus espacios de libre opinión. Darwin Chávez ha dicho las cosas como son sobre la nada fácil situación que en materia política hay entre Arias Cárdenas, ex gobernador y el actual Gobernador del Zulia, Omar Prieto. Debo sólo acotar que en columnas anteriores mencioné que Arias venía con todo y no me equivoqué; allí está. Prieto fue regañado por el mismísimo Presidente de la República quien lo instó a dejar el cargo si gobernar el Zulia le quedó grande. Qué terrible fue escuchar a Prieto, días después en una transmisión regional decir que sacará a Arias del Zulia por sabotearle la gestión. Primero, en el tiempo que llevan gobernando lo que menos hay es gestión. Ha sido tan malo para los intereses del Gobierno nacional que en silencio, está instalado un centro de vigilancia a su andar político y gubernamental que reporta a diario a Caracas lo que hace el mandatario. La responsabilidad de este observatorio para Prieto recae sobre el General Néstor Reverol, que digan lo que digan sobre las relaciones Reverol-Arias, en tiempos de guerra el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo no dudo que Prieto sepa de maldad, pero estoy segura que sabe poco sobre códigos de honor entre militares. Prieto ha sembrado odio y no puede esperar amor en su camino. Ha pisoteado a sus amigos, a sus protectores y por eso hoy está conociendo el dolor de las heridas. ¿Se acerca Arias a tomar el control del Zulia nuevamente? No lo sé, pero lo dije hace dos meses más o menos. Arias podría ser nuevamente el encargado del Estado Zulia. Como ya dije, no me gusta hablar mucho sobre los temas que llevan mis colegas, pero estemos atentos porque hoy día hay una gran verdad y es que opositores, pueblo y hasta los mismos chavistas prefieren a Arias como gobernador que a Prieto. Omar no es tonto y como ya dije, de ser malo sabe mucho pero yo conocí muy bien al ex gobernador. Esto lo que se pone es bueno y como dijo un amigo opositor “con el favor de Dios entre ellos mismos se fregarán”. Lo cierto es que las acciones contra Prieto no son contra Maduro, son contra Prieto aunque Prieto pague páginas enteras diciendo que atacarlo a él es atacar al Presidente.

El video y la rueda de prensa… Esto sí que ha dado de qué hablar, ver a la pareja presidencial comiendo carne pura en uno de los sitios más costosos del mundo a sus anchas y panchas mientras que la mayoría en el país come lo que consigue. Pero lo peor no fue el video, o que la pareja presidencial se tomara el video, no para nada, lo peor fue la reacción del Presidente Maduro cuando en la rueda de prensa a su regreso, le preguntaron sobre el video. El colega que le formuló la pregunta lo hizo magno, fue pulcro y respetuosos en el repiqueteo con el Primer Mandatario y dejó claro algo que pocos han visto y es que la situación está tan mala, tan agotadoramente mala que poco a poco la prensa deja de callar, la prensa está dejando poco a poco de guardar silencio frente a las Autoridades. Estas son las cosas que preocupan al Gobierno porque por allí, por ese ejemplo, se colan muchos y se repiten los modelos. Lo bueno de cuando una situación llega al llegadero como dicen los viejos, es que no se puede hacer más nada que hacer algo nuevo y cambiar y hacer las cosas bien, como se deben hacer.

Aire fresco… oxigeno es oxigeno y los cinco mil millones de dólares que recibirán de China son bien buenos en estos tiempos para este Gobierno que lo necesita es dinero y de a mucho.

La nueva constitución… tal y como lo señalé, el texto está listo y no ha terminado el mes de septiembre. Todo el que pueda por favor, lea el borrador de la nueva constitución que se aprobará y que cambiará por completo a nuestro estado. No se hagan de la vista gorda, lean el texto.

La Iglesia de fiesta… Júbilo es la palabra correcta. Estamos muy pero muy felices por el trabajo realizado por los mensajeros pastorales nacionales en el Vaticano. Le dijeron al Papa la verdad que vive nuestro país y fue tan contundente esa verdad, que el tercero al mando, un zuliano, nos visita. Monseñor Edgar Peña, está en su suelo natal en misión apostólica y aquí será los ojos y oídos del Papa Francisco que debería sin duda, estar mejor informado sobre lo que nos pasa.

Se va, se va, se va… Como que llega un nuevo presidente al Metro de Maracaibo.

Rechazan el efectivo… Aunque son pocos, en Maracaibo comienza a darse un fenómeno que tiene su justificación en la grosera y vulgar extorsión y matraqueo del que son víctimas los comerciantes de la ciudad. Algunos comerciantes no están aceptando vender sus productos en efectivo a nadie. No están haciendo ventas en efectivo, sólo están vendiendo vía transferencia y por punto de venta. Esto se debe a que cada vez que lo necesitan, los uniformados de los diferentes cuerpos de seguridad hacen sus operativos especiales y le caen a los comerciantes de zonas donde se mueve el efectivo como el kilómetro 4, la Curva de Molina, Periférico La Limpia y otras zonas pequeñas y les roban el efectivo, así, literal. Bajo el argumento de la reventa de dinero en efectivo, los funcionarios militares y policiales, amparados en la impunidad que les da sus chapas y armas, cargan con todo el efectivo que los comerciantes hacen en sus puestos de pulpería cada vez que los visitan. Por esta razón, hoy encontramos que frente al tesoro que representa hacer ventas en efectivo por la escasez atroz del papel moneda, en el Oeste de la ciudad algunos comercios ya NO están vendiendo en efectivo pues no van a dejarse “morder” de nuevo por “la autoridad”.

Pero a pesar de ser así… aún hay gente que hace el bien y por eso brillan como nadie. Es el destello de los milagros.

¿Por qué no?… Me pregunta por qué no escribí algo sobre el cumpleaños de Maracaibo en mi columna la semana pasada. Respondo que no lo hice porque mi amado lar está sumergido en su peor época, en la mayor de las vergüenzas y en la mayor de las desgracias. Mi ciudad está siendo gobernada por la maldad, por la ineficiencia, por la avaricia. Maracaibo, lo que da es pena y tristeza y aunque hay gente que brilla porque hace cosas maravillosas en medio de la crisis, esos destellos son muy pocos y no logran vencer el oscurantismo que nos arropa. Maracaibo no tiene nada que celebrar y por lo tanto, yo no tengo nada que escribir. Maracaibo está en aguante; aguantando todo lo que injusta e inmerecidamente le están pasando.

Por cierto… El negocio de la recolección de la basura que inició la actual gestión municipal se volvió alegría de tísico para Casanova y su entorno cuando la Gobernación del Zulia a finales de la semana pasada anunció que la competencia de la recolección de basura en Maracaibo la asumía el Ejecutivo Regional, quitándole la golosina en dólares a la Alcaldía de Maracaibo.

Mientras tanto… por estas calles de Dios sigo extrañando escuchar Amparito; San Benito en versión gaita y el sabroso Anita Tuntuntun y desarmarme mientras las oigo, extraño sentirme como cuando éramos felices y no lo sabíamos.

Al cierre… Me escriben desde la Gobernación del Zulia y me pregunta por qué no pueden seguir el ejemplo del Clez de aumentar el sueldo aparte del aumento que decretó la Presidencia de la República. De inmediato averigüé de qué me hablaba el compañero y resulta que en el Clez, la gestión de Labrador otorgó un 25 por ciento de aumento aparte de los aumentos presidenciales y se aplicó la tabla de la Administración Pública y están prácticamente al día con todo. Según me cantan pájaros de la Plaza Bolívar, sólo hay pendientes unas primas que se cancelarán a final de este mes. En la Gobernación del Zulia deberían seguir el ejemplo que da el Clez para tener a sus trabajadores a gusto en medio de tan duros y difíciles momentos que estamos viviendo todos.

