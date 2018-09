Veraz… Florido reposicionamiento, por Robert Alvarado

Posteado en: Opinión

La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. Vicente Espinel

“La Renuncia de Luis Florido, no habría sido tomada de forma personal, sino forzada por el líder del partido, Leopoldo López.”, informó la periodista Elyangelica González (@ElyangelicaNews), elegante manera de decir que lo botaron y la razón estribaría en la insistencia de Florido en secundar a Zapatero. De ser así, es algo loable, sin embargo hay quienes sostienen que es el mismo show continuado, que ahora “toca reposicionar a Leopoldo, para que simule la lucha por los próximos 2-3 años” y Florido, cual comodín, se la puso bombita.

Si mal no recuerdo, Leopoldo le debe a Zapatero estar muy cómodo en su casa, de tal manera que esa reacción en contra del diálogo retomado por el español al menos a mí no me cuadra. ¿Si de verdad Leopoldo lo botó por traidor a la patria, por qué esperó hasta ahora? Es como justificar lo injustificable después que el daño está hecho, dando a entender que el primo de los hermanitos Rodríguez actuaba a título personal, de espaldas a ellos, algo muy poco convincente si a ver vamos, porque uno de los resultados más notables de ese diálogo fue la excarcelación del líder que hoy se muestra ofendido.

No faltarán payasos para el circo, evidentemente, despotricando a Florido y ensalzando a Leopoldo, particularmente no meto las manos en el fuego por ninguno de los dos, este no sería el único error de Voluntad Popular. Por mucho que nos lo traten de pintar como “alguien serio”, tan serio que ahora es que viene a darse cuenta de lo bicho que es Florido. ¿En serio? ¿Tan ingenuo como líder es? De verdad que la ingenuidad de algunos es lo que nos tienen hundidos como país.

No señores, no, Florido siempre le cumplía muy bien los mandados a Leopoldo, eso debe ser otra rencilla política por un botín que desapareció en sus manos, porque siempre cumplió las órdenes del jefe, eso es lo que no dijeron ni dirán las fuentes que divulgaron el supuesto rechazo que le generó su insistencia en bailar pegado con Zapatero, de ser así esta florida despedida es como mucho, “Agradecemos su aporte, lucha, sacrificio y trabajo por nuestro partido”. Mucha condescendencia con un supuesto traidor. ¡Sorry pero no me cuadra!

No tengo porque dudar de lo dicho por Salvatore Lucchese (@sllucchese), pero me pregunto: ¿por qué si fue expulsado Florido, existe ese Tweet rodando donde Voluntad Popular le da las gracias y elogia su trabajo? Más que contradictorio es patético, de verdad no entiendo tantas loas a quien el mismo Lucchese tilda de “traidor a la patria”, de repente está haciendo lo mismo que José Vicente Haro cuando afirmó que Luis Florido quería sacar del juego al TSJ en el exilio y nunca presentó prueba alguna y hasta el Magistrado Pérez linares dijo que eso era una calumnia. Y que conste, no estoy defendiendo a Florido.

Luego dicen que el gobierno es quien ha metido cizaña en la oposición. ¡Nadie da puntada sin hilo, nadie! Así que detrás de este nuevo show hay algo más, lo digo así porque la fiabilidad y confianza la perdieron todos los partidos políticos. Ya se verá en los próximos días o semanas que hay detrás de todo esto, y apunta a que el miso Zapatero está metido en todo esto. En ese sentido, si Florido hoy es una vergüenza para el pueblo de Venezuela, es porque VP lo quiso así no desde ahora sino desde siempre.

Ahora entiendo, la idea es darle las gracias a quienes nos traicionan, a quienes nos hacen la vida de cuadritos, así como Lilian le dio las gracias a los hermanitos Rodríguez. Si fueran una organización seria, saldría la máxima autoridad del partido ofreciendo detalles acerca de la supuesta renuncia. Pero como todas estas organizaciones tienen rabo de paja, jamás saldrán a decirlo.

No se puede ser tan falaz en esta vida, por este tipo de politiquería sin ética estamos como estamos. Vaya show que tiene meses que hasta intervino el padre de Leopoldo. Cuánto tiempo tuvo que pasar y el daño que hizo es incalculable. Si la botada es igual a la de Capriles y Juan Carlos Caldera son irrecuperables. Entonces Pizarro debería ser sancionado por su infeliz declaración sobre Allende. Con este show se estaría intentando disimular su responsabilidad con el colaboracionismo y eso no sería nada nuevo.

Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web: www.robertveraz.galeon.com Ahora mi columna se traduce en Ingléshttp://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a VENEZUELA!