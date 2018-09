Hermanitos Rodríguez, Cilia y Padrino: EEUU anuncia nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno bolivariano (lista)

Posteado en: Destacados, Internacionales

Estados Unidos emitió nuevas sanciones relacionadas con Venezuela dirigidas a la esposa del presidente Nicolás Maduro, a su vicepresidenta y a su ministro de Defensa, según un comunicado divulgado el martes en el sitio web del Departamento del Tesoro.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, están entre los seis individuos a los que apuntaron las sanciones, detalló el comunicado. Tres entidades y una aeronave también están en la lista.

Sanciones relacionadas con Venezuela

25/9/2018

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Actualización de la lista de nacionales especialmente designados

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:

FLORES DE MADURO, Cilia Adela (a.k.a. FLORES, Cilia), Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 15 de octubre de 1956; POB Tinaquillo, Cojedes, Venezuela; ciudadano Venezuela; Género femenino; Cédula No. 5315632 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

PADRINO LOPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963; nacionalidad Venezuela; Género masculino; Cédula No. 6122963 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

PAREDES, José Omar, Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1950; nacionalidad Venezuela; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 3476436 (Venezuela); El pasaporte D0503056 (Venezuela) vence el 17 de octubre de 2011; alt. El pasaporte 038031243 (Venezuela) vence el 16 de septiembre de 2015; alt. El pasaporte 113210615 (Venezuela) vence el 01 de febrero de 2020; Número de licencia de piloto 2326384 (individual) [VENEZUELA] (Vinculado a: AVERUCA, C.A.).

RODRIGUEZ GOMEZ, Delcy Eloina (ak.a. RODRIGUEZ, Delcy), Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 18 de mayo de 1969; ciudadano Venezuela; Género femenino; Cédula No. 10353667 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (j.J. JORGE J., Rodríguez Gómez; Jr. JORGE JESÚS, Rodríguez Gómez; a.k. a RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge J; a.k. a RODRIGUEZ, Jorge), El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento: 09 de noviembre de 1965; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 6823952 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

SARRIA DIAZ, Edgar Alberto (SAR. SARRIA, Edgar Alberto; SARKAS, Edgar), Miranda, Venezuela; DOB 24 de enero de 1976; nacionalidad España; alt. nacionalidad Venezuela; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 11734796 (Venezuela); El pasaporte 042347444 (Venezuela) vence el 14 de febrero de 2016; alt. El pasaporte D0422201 (Venezuela) vence el 07 de septiembre de 2011; Número de identificación fiscal 26664550Y (España) (individual) [VENEZUELA] (vinculado a: QUIANA TRADING LIMITED).

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

AVERUCA, C.A. (a.k.a. AGENCIA VEHICULOS ESPECIALES RURALES Y URBANOS, C.A.), Calle París, Torre Global, Piso 5, Las Mercedes, Caracas, Venezuela [VENEZUELA] (Relacionado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

PANAZEATE SL, Calle Nou d’Octubre, 18-BJ, Valencia 46014, España; Calle Nou d’Octubre, 18 Bajo, Valencia 46014, España; Número de identificación fiscal B98525348 (España) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Edgar Alberto).

QUIANA TRADING LIMITED (a.k.a. QUIANA TRADING LTD.), Islas Vírgenes Británicas [VENEZUELA] (vinculada a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

El siguiente avión se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:

N488RC; Modelo de avión G200; Número de serie del fabricante de aeronaves (MSN) 228; Número de cola de avión N488RC (avión) [VENEZUELA] (Vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

Original en inglés

Venezuela-related Designations

9/25/2018

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

FLORES DE MADURO, Cilia Adela (a.k.a. FLORES, Cilia), Capital District, Venezuela; DOB 15 Oct 1956; POB Tinaquillo, Cojedes, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 5315632 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

PADRINO LOPEZ, Vladimir, Capital District, Venezuela; DOB 30 May 1963; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6122963 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

PAREDES, Jose Omar, Miranda, Venezuela; DOB 22 Feb 1950; nationality Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3476436 (Venezuela); Passport D0503056 (Venezuela) expires 17 Oct 2011; alt. Passport 038031243 (Venezuela) expires 16 Sep 2015; alt. Passport 113210615 (Venezuela) expires 01 Feb 2020; Pilot License Number 2326384 (individual) [VENEZUELA] (Linked To: AVERUCA, C.A.).

RODRIGUEZ GOMEZ, Delcy Eloina (a.k.a. RODRIGUEZ, Delcy), Capital District, Venezuela; DOB 18 May 1969; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 10353667 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge Jesus (a.k.a. JORGE J., Rodriguez Gomez; a.k.a. JORGE JESUS, Rodriguez Gomez; a.k.a. RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge J; a.k.a. RODRIGUEZ, Jorge), El Valle, Libertador, Capital District, Venezuela; DOB 09 Nov 1965; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6823952 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

SARRIA DIAZ, Edgar Alberto (a.k.a. SARRIA, Edgar Alberto; a.k.a. SARRIAS, Edgar), Miranda, Venezuela; DOB 24 Jan 1976; nationality Spain; alt. nationality Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 11734796 (Venezuela); Passport 042347444 (Venezuela) expires 14 Feb 2016; alt. Passport D0422201 (Venezuela) expires 07 Sep 2011; Tax ID No. 26664550Y (Spain) (individual) [VENEZUELA] (Linked To: QUIANA TRADING LIMITED).

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

AVERUCA, C.A. (a.k.a. AGENCIA VEHICULOS ESPECIALES RURALES Y URBANOS, C.A.), Calle Paris, Torre Global, Piso 5, Las Mercedes, Caracas, Venezuela [VENEZUELA] (Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

PANAZEATE SL, Calle Nou d’Octubre, 18-BJ, Valencia 46014, Spain; Calle Nou d’Octubre, 18 Bajo, Valencia 46014, Spain; Tax ID No. B98525348 (Spain) [VENEZUELA] (Linked To: SARRIA DIAZ, Edgar Alberto).

QUIANA TRADING LIMITED (a.k.a. QUIANA TRADING LTD.), Virgin Islands, British [VENEZUELA] (Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).

The following aircraft has been added to OFAC’s SDN List:

N488RC; Aircraft Model G200; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 228; Aircraft Tail Number N488RC (aircraft) [VENEZUELA] (Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).