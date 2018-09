Pence: Maduro movió tropas a frontera con Colombia, EEUU estará de pie con nuestros aliados

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, informó sobre un movimiento de tropas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a la frontera con Colombia, en compañía del presidente de la hermana República Iván Duque.

Pence afirmó que se trataba de un “esfuerzo de intimidación” y ratificó que los Estados Unidos estarían de pie con sus aliados.

News reports today that the Maduro regime moved military troops to the border of Colombia—an obvious effort of intimidation. Let me be clear: the USA will always stand with our allies. The Maduro regime would do well not to test the resolve of @POTUS or the American people. #UNGA pic.twitter.com/bMaLqQ5bQA

— Vice President Mike Pence (@VP) 25 de septiembre de 2018