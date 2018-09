Trump no tiene planes de reunirse con el presidente de Irán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que no tiene “planes” de reunirse en la ONU con el líder iraní, Hassan Rohani, “a pesar de las peticiones” para que lo hiciera.

“Quizá un día en el futuro. ¡Estoy seguro de que es un hombre encantador!”, tuiteó Trump pocas horas antes de que ambos líderes hablen en la Asamblea General de la ONU y cuatro meses después de que el presidente estadounidense se retirase unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán.

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de septiembre de 2018