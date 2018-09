Golinger considera un acto desesperado y muestra de debilidad, visita de Maduro a Nueva York

La abogada de inmigración, Eva Golinger, consideró este miércoles un acto desesperado y muestra de debilidad la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, lugo de que Donald Trump dijera que estaría dispuesto a conversar con él.

“Maduro se fue volando a Nueva York tan pronto como Trump impulsivamente dijo que consideraría reunirse con él “si estuviera allí” en la ONU. Maduro no iba a #UNGA este año. Ahora aterriza en JFK y la Casa Blanca dice que no confirmó ninguna reunión entre Trump y Maduro. La desesperación de Maduro es desafortunada.

La abogado precisó que Maduro no tenía planeado ir a la ONU, y que tomar un vuelo a EEUU muestra su desafortunada desesperación.

