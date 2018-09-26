Padrino López fustiga a Trump por su “pobreza moral” y “marcada ignorancia” al pretender burlarse (COMUNICADO Fanb)

El general en jefe de las Fuerzas Armabas Bolivarianas, Vladimir Padrino López, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América este martes, respondió a las declaraciones del presidente de ese país, Donald Trump, por haberse burlado de los eventos del pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, donde un dron explotó cerca dela tarima del presidente bolivariano Nicolás Maduro.
En un comunicado de las Fanb, Padrino López señala como un hecho insólito que el primer mandatario estadounidense se burle de los eventos, desconociendo la “cultura democrática” del componente militar venezolano.
A continuación el comunicado completo:
COMUNICADO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA https://t.co/rQTc2v4oA7 pic.twitter.com/i6IPubwOgu
— Prensa FANB (@PrensaFANB) 26 de septiembre de 2018
LUEGO DE ESCUCHAR LAS DEPLORABLES DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP, OFRECIDAS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EL 25SEP18, EN LAS CUALES SE REFIERE A LOS MILITARES VENEZOLANOS; ES IMPERATIVO PRECISAR LO SIGUIENTE:
1.- RESULTA INSÓLITO QUE PÚBLICAMENTE ESTE JEFE DE ESTADO PROMUEVA CON DESCARO UN GOLPE MILITAR EN CONTRA DE UN GOBIERNO LEGÍTIMO, ELECTO POR EL VOTO MAYORITARIO DE LOS VENEZOLANOS, DANDO UNA PATÉTICA DEMOSTRACIÓN DE ESTOLIDEZ, AL DESCONOCER NORMAS ELEMENTALES DEL DERECHO INTERNACIONAL Y DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.
2.- EXHIBE MARCADA IGNORANCIA SOBRE LA CULTURA DEMOCRÁTICA QUE SIEMPRE HA CARACTERIZADO A LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, QUIENES LEJOS DE PROMOVER GOLPES DE ESTADO, SE CONSTITUYEN EN GARANTES DEL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA POPULAR A TRAVÉS DEL VOTO, ASEGURANDO ADEMÁS EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y LA ESTABILIDAD DE LA NACIÓN.
3.- EL SEÑOR DONALD TRUMP PRETENDE BURLARSE Y JUZGARNOS POR LA CONDICIÓN PROPIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE SU PAÍS. INDISCUTIBLEMENTE TIENE RAZÓN AL AFIRMAR QUE “LOS MARINES AL OÍR UNA BOMBA CORREN HACIA ELLA”, PUES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN GOLPES, BOMBARDEOS MASIVOS CONTRA POBLACIONES CIVILES E INVASIONES, GENERANDO GUERRAS DE TRÁGICAS CONSECUENCIAS PARA LA HUMANIDAD.
4.- HACE GALA DE SU INOPIA MORAL, PUES DESCONOCE EL CONCEPTO DE HONOR MILITAR, EL CUAL SE MATERIALIZA MEDIANTE LA TOMA DE CONCIENCIA SUPRARACIONAL EN EL CONTEXTO DE UNA SOCIEDAD QUE SE RIGE POR PRINCIPIOS Y VALORES CIUDADANOS. ADEMÁS, ES UNA CONDICIÓN PRÍSTINA HEREDADA DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR POR LOS HOMBRES Y MUJERES QUE CONFORMAN LA INSTITUCIÓN CASTRENSE, CUYO IDEARIO HA MARCADO CON TINTA INDELEBLE NUESTRO AMOR POR LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA INDEPENDENCIA Y LA PAZ.
5.- CON DESFACHATEZ HACE APOLOGÍA DE UN COBARDE Y ABERRANTE ACTO DE TERRORISMO, COMO LO FUE EL MAGNICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN PERPETRADO EN CONTRA DEL PRESIDENTE VENEZOLANO. BANALIZA ESTE HECHO COMO SI SE TRATARA DE ALGO GRACIOSO, CUANDO ESPECIALMENTE LOS LÍDERES MUNDIALES ESTÁN LLAMADOS A MANCOMUNAR ESFUERZOS PARA ACABAR CON ESTE FLAGELO. OJALÁ EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, TUVIERA UN GESTO DE DECENCIA POLÍTICA Y REPUDIARA ESTA BOCHORNOSA ACTITUD, QUE SE CONSTITUYE ADEMÁS EN UNA OFENSA AL GENTILICIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO.
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA RECHAZA CATEGÓRICAMENTE LA POSTURA VIL Y GROSERA CON QUE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS SE REFIERE A SUS INTEGRANTES; PERO LEJOS DE SENTIRSE OFENDIDA EN SU HONOR Y SU MORAL, REITERA SU CARÁCTER POPULAR, NACIONALISTA, ANTIIMPERIALISTA, ANTIOLIGÁRQUICO Y HUMANISTA.
TAMBIÉN REITERAMOS NUESTRA LEALTAD ABSOLUTA AL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, A QUIEN EXPRESAMOS EL APOYO INCONDICIONAL PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA, A FIN DE RETOMAR LA SENDA DEL PROGRESO Y BIENESTAR PARA TODO EL PUEBLO VENEZOLANO.
PERMANECEREMOS ALERTA ANTE LAS NEFASTAS PRETENSIONES IMPERIALES Y SEGUIREMOS CUMPLIENDO NUESTRAS TAREAS CONSTITUCIONALMENTE ASIGNADAS, MANTENIENDO SIEMPRE EN ALTO LOS ESTANDARTES LIBERTARIOS DE BOLÍVAR, ZAMORA Y CHÁVEZ. TENEMOS LA CERTEZA QUE ¡VENCEREMOS!.
¡CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE!
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE