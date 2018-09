Caiga Quién Caiga: Ahora Necesitamos UNIDAD Y UN PLAN, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

La noticia sorprendió al Gobierno de Nicolás. Ellos sabían que perderían, no obstante desconocían las proporciones de la derrota. Con 93 votos a favor y 16 en contra, el Comité General de The Global Center for Responsability to Protect aprobó incluir en la agenda de la Asamblea General de la ONU, la discusión sobre activar el “Principio de Responsabilidad de Proteger” contra los abusos del gobierno de Venezuela. Explican los especialistas que esto es mejor conocido como R2P. Es decir, queda abierta la opción de los Estados para asumir “una posición activa contra los gobiernos violadores de Derechos Humanos que hayan cometidos crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra”. Extingue el impedimento de violar la soberanía de Venezuela. No sería excusa. Este primer Round, perdido por Nicolás, marca la vía para actuar la comunidad internacional en defensa del pueblo, víctima de abusos del gobierno. Maduro según esta resolución, encabeza esas violaciones. Al mismo tiempo, la Corte Penal Internacional investigará en Venezuela, todas las violaciones, torturas y amenazas.

Esto no significa en modo alguno, que los marines o un cuerpo militar extranjero, viene ya a invadir Venezuela. Nadie se haga esa ilusión. El proceso no es tan corto. Moralmente es una derrota importante. Un paso de avance en la lucha. Tras estos escenarios, pende la situación interna en los Estados Unidos con Donald Trump. Varias veces lo he dicho, del resultado electoral próximo dependen muchas cosas. Un juicio político en contra del Presidente de USA, sería casi el epilogo de su gobierno. El problema para Nicolás es que su peor enemigo es el Vicepresidente Pence, conocedor a la perfección de la situación venezolana y quién quedaría al mando. Aún quedan dudas. ¿Permitirá el gobierno de Nicolás la presencia de funcionarios judiciales de la CPI en territorio venezolano? En la ONU dijo que vinieran a investigar el supuesto “magnicidio” y lo otro ¿Pa’ cuándo?

Claramente Trump no quiere actuar. No significa que no lo vaya a hacer. De ser necesario políticamente, no dudaría el temperamental Trump. Por ello, el llamado que hace a los militares institucionales de Venezuela. Los hay. Son muchos, aunque no lo crean: “sería fácil derrocar” al gobierno de Maduro con un golpe por parte de fuerzas militares dijo en la ONU.

El gobierno de Estados Unidos no quiere repetir historias pasadas, ni contribuir a crear otra Cuba, o Siria. Si hay algún o algunos militares pensando en un “golpe de estado”, con ambiciones de poder, lamentablemente este es el mejor momento. Serían automáticamente legitimados por los organismos internacionales.

Ante este Panorama, para mi terrorífico, independiente de que no quiero este gobierno, ni me gusta su estilo, sus principios, etcétera, pues son precisamente los militares los causantes de este desastre. Por allí comenzó todo, entonces ¿Cómo es que son ellos los que nos van a salvar?

Y este planteamiento hace vital, una OPOSICIÓN UNIDA, coherente, con un plan, para impedir que sean los cómplices del desastre de estos 20 años, los “salvadores”. Ojalá la oposición enquistada en Miami, lo entienda y no contribuya a una solución precaria de nuestros problemas. NECESITAMOS UN GOBIERNO CIVIL, amplio, que deponga diferencias, que las tolere y administre en aras de un PLAN para rescatar nuestra nación.

En este instante, Maduro y compañía si tiene razones para sentir “culillo”. La CPI seguramente investigara. Perdió igualmente en el Consejo de los Derechos Humanos.

Los militares tienen luz verde. Los hay conspirando, eso es cierto. El fenómeno Chileno es un escenario probable para Venezuela, con todas las implicaciones: Más de 11 mil desaparecidos.

Aún hay tiempo. No será mañana ni el lunes. Es una agenda que las fuerzas políticas pueden hacer. Depende también de la presión de la sociedad civil.

Dios proteja a Venezuela.

CAIGA QUIEN CAIGA

SI HUBO LA POSIBILIDAD de un encuentro Maduro-Trump. Este último abrió el cuadro. Lamentablemente sus asesores, mediante un lobby de la oposición, descarto el evento. Lo manifestó el propio Trump cuando salió de la ONU. Una guerra de informaciones y desmentidos por La Voz de los Estados Unidos y Radio Caracol, obligo al Departamento de Estado a aclarar. Vale señalar que hubo un almuerzo de Primeras Damas que ofreció la esposa de Trump y la esposa de Nicolás no fue invitada.

SOLO UN GRUPITO Menos de 1/3 presencio la intervención de Nicolás. No hubo Quorum, aunque eso no era necesario.

GROSERA MANIPULACIÓN Del gobierno y sus medios, cuando señalan que Venezuela fue sancionada. Falso. Son personas cercanas a quienes ejercen el poder y no el país.

GROSERO También el intento de Nicolás, en su mensaje televisivo del martes 25 septiembre 2018. Su esposa no es “Manuelita” Saenz ni él muchísimo menos es “Bolívar”. Los únicos santanderistas son ellos mismos. Y en la ONU se comparó con Mandela. Hasta allí, pues el ejemplo de la esposa del mencionado no le gustaría a Nicolás tal comparación.

DIARREA MENTAL La de Wilmar Castro Soteldo. Su twitt plantea como un derecho, el que haya comunistas ricos y un sistema de liberación económica dentro de ese modelo político, o sea, comunistas que aman el capital. Marx debe estarse revolcando en su tumba.

SIN ACIERTO Los últimos mensajes de Andrés Velasquez. Su vacío conceptual es casi un lago. Debe prepararse y orientarse mejor.

LAMENTABLE Que en la asamblea en la UCV del Frente Amplio, lo más publicitado haya sido el bendito tema de Ali Primera. Inoportuno, creando una confusión innecesaria pero no suficiente para oponerse al encuentro. El radicalismo encontró la vía para destruir un esfuerzo, a mi juicio mal orientado porque ir a una HUELGA GENERAL en un país, de por sí paralizado sigue siendo un error. Sin embargo, el radicalismo y las torpezas de algunos como Juan Carlos Sosa, al que no termino de entender para donde juega, no puede soslayar que los chavistas después de 20 años son una realidad y deben ser valorados si de verdad, verdad, queremos acabar este nefasto gobierno.

FINALMENTE NOS ENTERAMOS Porque sacaron a Elias Jaua del gobierno y del poder político. “La Momia” JVR lo aclaro en su columna El Espejo del diario del gobierno Últimas Noticias, cuando hizo referencia en tiempos de ministro de educación el supradicho, “mandó a fabricar 24 millones de cuadernos en Colombia, ignorando a INVEPAL que los fabrica, incluso de mejor calidad”. La pequeña frase no pasó desapercibida por Roberto Malaver, quien compartió el extracto en la red Twitter, respondido de inmediato, por Elías Jaua, quien fuera el titular de la cartera en cuestión hasta el pasado 4 de septiembre, endosándole el asunto al Ministerio de Finanzas. Una sola pregunta ¿Por qué castigan a Jaua por algo que otros han hecho peor? Misterios…

DE SILENCIO NO SE VA A MORIR Henry Ramos, siempre aludido por medios y redes, conversó brevemente conmigo. Me señalo en el tema de Luis Florido y su presunta inclusión en AD “es que nadie lo ha “adquirido”. “Va a mantenerse independiente que creo es lo más conveniente para él”. Florido fue Presidente de la Comisión de Política Exterior durante el período de Ramos Allup y allí se produjo la primera gestión seria ante la OEA (Junio 2016) para la aplicación de la Carta Interamericana. La falta de votos para lograrlo aún no se sabe la causa, mucho más viendo el resultado de la ONU. Almagro no pudo ni lograr que Ramos Allup hablara. En los hechos Almagro no logró mucho. Sobre esto Ramos Allup dice “Muchas plumas y poca carne como dicen en el llano”. Termina lapidariamente su conversación conmigo diciendo “Lo peor es que hay “opositores”, tan insensatos que “celebran” que Guyana no hubiese firmado. Se les olvida el conflicto del Esequibo y el interés que tiene Guyana de lesionar ya no al gobierno que no es lo importante, sino a nuestra reclamación”.

MANIPULACION: EL RETO DE MADURO A DONALD TRUMP Legalizar a todos los inmigrantes, “cómo lo hace él”. Hoy en día ni siquiera los venezolanos podemos obtener nuestro pasaporte, cédula y cualesquier documento, así que muy mala la manipulación de Nicolás sobre el asunto.

DOS NOTICIAS Con las que arrancaron la semana: El Magistrado Tomás Alzuru y el Magistrado Alejandro Rebolledo, juramentados por la Asamblea Nacional, acaban de presentar su des-incorporación de la “iniciativa Tribunal Supremo de Justicia Legítimo o TSJ en el exilio” y se dice que van ocho (8) en el mismo sentido.

Dice @isnardobravo que lo trataron con respeto y que ya no tiene prohibición de salida del país. Asegura que le pidieron que no hablara sobre la investigación pero sí aclaró que el interrogatorio giró en torno al caso de Oscar Pérez.

¿Quién manda a Quién? Dimartino puso al Gobernador Prieto y al Alcalde Casanova a trabajar, a ejercer sus competencias en las Pulgas. Ahora les pide que también se metan en MERCAMARA. Y ahora dimartino defiende a Diosdado… ¿Será porque viene al Zulia?

#ZULIA COL SANTA RITA Buen trabajo el de la DIEP del CPBEZ, en La Rita Zulia, donde las extorsiones estaban a la orden del día. Disminuyeron los delitos en un 60%. Comunidades de Cabimas, Miranda, La Rita y Baralt lo agradecen. ALCALDE DE CABIMAS Pedro Duarte, arranco como en carrera de caballos y termino en carrera de burros. Diferente a Alenis Guerrero de La Rita, a “ese que se lo ganen” dicen los hípicos. Igual el Alcalde Wilmer Ariza en el Catatumbo. No lo pierdan de vista. VOLVIÓ VOLVIÓ Desde el lunes 1 de octubre regresa Danilo Vilchez. No estaba muerto sino de parranda. Presuntamente solo de reposo. ¿Qué dirá Reverol de esto? CIERRE RARO De la emisora de mayor sintonía en el estado La Super 93 (93.5). El 95% de las emisoras tiene vencida la concesión ¿Por qué solo ésta? La orden la firma (medía firma para ser exactos) de un ex ministro y sin fecha. El colmo, ya hay 19 solicitudes por la frecuencia…¿Raro no?

FRONTERA NERVIOSA Por el acuartelamiento en Colombia.

#CULILLOESLIBRE Diosdado. El miedo por lo que dice y el millonario número de lectores de La Patilla, sin duda, atemoriza al valiente rodeado de guardaespaldas, pues estos, no impiden que la gente busque, lea y se entere.