Darwin Chávez | Verdades y rumores ¿Cómo terminará la guerra del PSUV en el Zulia?

Posteado en: Opinión

GUERRA (I). Todos los días surgen nuevas evidencias que confirman cada uno de mis comentarios sobre la guerra entre Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas. Es una confrontación que amenaza la disciplina y la cohesión del PSUV en el Zulia. Es tan evidente y grave la disputa, las acusaciones y las pruebas presentadas; que se espera posiblemente una drástica intervención desde el cogollo caraqueño cuyos emisarios vendrían a tomar decisiones fuertes. Y tiene que ser así porque la guerra podría llegar a desencadenar eventos sobrevenidos que no son deseables. Incluso la conflagración se trasladó a los medios y no me refiero a las denuncias públicas hechas por Omar Prieto, sino a la insospechada petición hecha por el señalado al diario PANORAMA para que redujera la visibilidad de la nota en la versión web de ese tradicional medio, con el fin de ocultar lo expresado por el Gobernador aquel 17 de septiembre. Por si acaso esta es la nota que tanta incomodidad generó en el acusado por OP: https://www.panorama.com.ve/ciudad/Gobernador-denuncio-conspiracion-dentro-de-Corpelec-20180917-0046.html. Las cosas siguen muy mal. Hay todo tipo de rumores en las calles. Hay temores muy bien fundados en el entorno más cercado de Prieto. Y no les faltan razones para tener miedo. Suponen que vienen decisiones difíciles que podrían costarles la permanencia en el poder. Aspiran que Diosdado Cabello suspenda la visita al Zulia que está pendiente ¿Por qué? Porque tienen información que les señala que el 2do Vicepresidente del PSUV podría venir a tomar el control no sólo del partido, sino del Zulia, para tratar de “ordenar” una tregua en el partido. Algunos racionales rojos, quienes por cierto están tratando de mantenerse al margen del conflicto, consideran que solo una intervención directa de Caracas pondrá fin al problema ¿Cuál podría ser la peor decisión? Qué Prieto salga de la Gobernación con alguna excusa más o menos creíble, pero su rival tampoco sería el escogido para ocupar dicho cargo. Sería un tercero el seleccionado. Dudo que sea el ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, quien trata por todos los medios de recuperar su moribunda carrera política. Sería alguien de mucha confianza para Cabello y Maduro. No querrán correr riesgos por la importancia electoral y fronteriza del estado Zulia. Mientras llega el día “D” cada uno sigue haciendo su trabajo. Uno para hundir al otro, mientras que el otro trata de salvarse y hundir a su verdugo. Tal como explicamos en las dos columnas anteriores, el daño causado es muy profundo. Las dudas sembradas han crecido. La enemistad es demasiado amplia entre los sectores enfrentados. Pareciera que la única solución es una acción radical dirigida desde Caracas que sirva de contención para que el odio no termine de llegar a donde no debería llegar. Sigamos revisando los detalles que permiten armar el rompecabezas para entender las dimensiones de lo que está ocurriendo.

HUELGA. Por fin el Frente Amplio tiene una especie de agenda de acciones para tratar de cristalizar el cambio en Venezuela. Esta coalición estaba absolutamente dormida y reapareció con el acto en el Aula Magna de la UCV en la cual se concretó una agenda que supuestamente los llevará a convocar una huelga general. Una acción como esa requiere de mucha organización y sobre todo consenso con todos los sectores que deben participar. No pueden repetir el intento fallido de aquel paro cívico convocado por Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R que fue un fracaso. Y lo fue porque no tuvo organización. Ni siquiera hubo las necesarias consultas. Si quieren llegar a la huelga general y que ésta tenga éxito, deben ampliar la consulta a todos los niveles. No puede ser una decisión que sólo se tome en Caracas. Las condiciones para una jornada de protesta como esa existen de sobra, pero lo que no hay es confianza de la mayoría de la población hacia los liderazgos políticos. Esa reconexión emocional entre las coaliciones opositoras y el ciudadano es vital, pero además es imprescindible que las distintas tendencias en la oposición se unan para tener una sola estrategia. Además deben vencer el miedo inoculado por el régimen. No quiero ser pesimista, pero si tomamos en cuenta la actual situación en la oposición es lógico temer que el Frente Amplio tendrá serias dificultades para lograr la unidad, el consenso y la organización para concretar esa agenda.

EFECTISMO. En medio de la emergencia que vive su gestión, de nuevo Omar Prieto se lanza contra el Mercado Las Pulgas. Una de sus ofertas incumplidas ha sido acabar con las mafias que operan en el importante centro de comercio ubicado en el centro de Maracaibo. Ya una vez trató de ingresar con más de dos mil efectivos militares y policiales, pero unas imprevistas llamadas paralizaron aquella operación en la cual no decomisaron ni siquiera un kilo de arroz. Ahora intenta de nuevo doblegar a esas mafias cuyos negocios supuestamente están relacionados con importantes figuras militares y civiles del régimen. Prieto necesita un golpe efectista que le permita demostrar que sigue siendo la primera autoridad regional. Por eso intentará tomar control de Las Pulgas, a pesar que puede estar tocando intereses muy poderosos. Lo que sí es absolutamente seguro es que con esta intervención de la Gobernación, se van a desparecer los alimentos de ese mercado.

GUERRA (II). La labor del principal enemigo político de Prieto fue sigilosa. Fiel a su estilo fue llevando poco a poco las evidencias que parecen suficientes para hundir a su adversario. Como han leído en esta columna la enemistad entre ambos es de vieja data y fue agravándose con el paso del tiempo. El detonante para la confrontación mayor fue la derrota de Pancho en las elecciones del 15 de octubre de 2017. Posterior al resultado electoral el afectado llevó un amplio informe a Maduro en el cual acusó a OP y a otros alcaldes rojos de haber conspirado contra su victoria. Supuestamente presentó las pruebas que señalaban que estos alcaldes habían armado un complot. La estrategia se basó principalmente en no movilizar a la militancia para que hiciera el trabajo electoral. Dejaron solo a Pancho. Los resultados demuestran que tuvieron éxito, porque éste perdió en esos municipios. Este los denunció en Caracas y por eso él se mantuvo al frente de la lucha para ser el candidato a las nuevas elecciones en el Zulia, luego que Juan Pablo Guanipa se negó a juramentarse ante la ANC. Recordemos que todo estaba listo para que el día de la inscripción fuese FAC el abanderado, pero una inoportuna llamada desde Caracas paralizó su postulación y de pronto el candidato era Omar Prieto y a él como premio de consolación lo mantuvieron en Corpozulia. Una vez gana OP las elecciones comenzó la bienvenida: escasez de gasolina, apagones y la paralización de aquel operativo militar y policial para poner fin a las mafias en Las Pulgas ¿Recuerdan el faraónico anuncio y la pomposa entrada de las tropas? ¿Recuerdan la severa escasez de gasolina en diciembre de 2017? y ¿Cómo olvidar los nueve meses de una crisis eléctrica que comenzó la noche del 23 de diciembre? El Gobernador tiene mucha razón cuando señaló sin tapujos ante la opinión pública que había una conspiración en su contra, aunque por supuesto agregó a Maduro para darle mayor peso a los señalamientos. Han sido nueve meses de trabajo silencioso de su enemigo. Incluso se comenta que llevó un nuevo informe que poco tiene que ver con la hecatombe de problemas que ha caído sobre la región. Se habla de información comprometedora. Se menciona que hay mucho material. OP lo sabe. Se lo comentó alguien de mucha credibilidad para él. El problema es que no tiene detalles sobre lo entregado en Caracas. En ese sentido navega sin instrumentos. Lo único que si sabe con certeza es que buscan acabarlo políticamente.

¡ESA CARTA DESGRACIADA! Muchos me preguntan si el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, terminó de entender el tremendo golpe que recibió de Omar Prieto cuando éste lo despojó de las competencias para la recolección de basura, alumbrado público y la semaforización. Tengo mis dudas, pero lo cierto del caso es que ante la guerra entre OP y FAC que pudiera generar cambios en la Gobernación del estado, Casanova y su equipo puso las barbas en remojo. Y de repente aparece la carta enviada por el director general de la Alcaldía de Maracaibo, Tony Boza, en la cual acusa a Francisco Arias Cárdenas de estar conspirando contra Maduro y que publicó como primicia el amigo Ángel Monagas en su columna (LEA: http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/09/24/caiga-quien-caigaasesor-economico-de-nicolas-acusa-a-arias-de-conspirar-para-derrocarlo-documento/) ¿Por qué tal documento? Pareciera que quieren desligarse del conflicto que afecta al PSUV en el estado y además evitar que una probable salida de OP sea un mal precedente para ellos, tomando en cuenta el evidente fracaso de la gestión de Willy Casanova. Boza no sólo ataca a Pancho, sino también a Gian Carlo Di Martino. Revela el temor a que ambos personajes estén aliados y busquen ocupar el poder regional y local. El entorno de Casanova teme que una salida de Omar Prieto muestre el camino que les podría tocar transitar a ellos. Si sacan a un Gobernador, es más sencillo sacar a un Alcalde.

INSÓLITO. Me informan que en el partido Un Nuevo Tiempo están instalando un Tribunal Disciplinario para juzgar a todo aquel dirigente que desafió la decisión de no participar en las elecciones presidenciales. Al referido tribunal de la inquisición serán llevados todos los que criticaron la supuesta abstención activa y aquellos que se sumaron a la campaña de Henri Falcón. Presumo entonces que los primeros en ser llevados al paredón serán Enrique Márquez y Víctor Velasco. Si todo eso es cierto estamos ante un nuevo error de Manuel Rosales. UNT no está en condiciones para estar castigando a nadie. Esa organización está muriendo de mengua e inacción y más bien requiere de una reunificación que les ayude a recuperar su posición política. Hay políticos cuyo reloj se les detuvo en sus épocas de gloria. Avanza el sepelio en la “funeraria”.

GUERRA (yIII). También está plenamente confirmado que cuando Omar Prieto afirmó que hay una conspiración en su contra, está en lo cierto. De pronto se quedó corto, ¿a propósito?, en todo lo que explicó. Analicemos sólo un caso: la crisis eléctrica. Casualmente luego que el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, estuvo tres días de inspección en el Zulia y que presentara aquel devastador informe a Maduro, todo comenzó a mejorar a partir que el general Néstor Reverol se instaló en el estado y se hizo cargo de las labores para remediar la emergencia eléctrica, además de asumir el control del combate de la inseguridad. Casualmente luego de unas tres semanas desde que el ministro Reverol asumió lo que asumió, empezaron a resolverse las dificultades hasta que finalmente fue suspendido el plan de administración de carga ¿Casualidad? Parece que no. De hecho un amigo que conoce el problema eléctrico me comentó que era muy extraño que todo se haya resuelto de forma tan lenta, cuando lo necesario estaba en el estado desde hace tiempo: “Me asombra la indolencia mostrada para resolver las dificultades de forma más rápida. Algo pasa en Corpoelec en el Zulia”. Dos más dos son cuatro: Padrino prepara el informe, envían a Reverol, éste se hace cargo de la crisis eléctrica y casualmente se resuelve la emergencia. Creo que el Gobernador tiene razón, aunque considero que se dio cuenta muy tarde. Sin embargo, OP sigue haciendo el esfuerzo. Está en la calle, entrega cajas Clap, anuncia las buenas noticias de la crisis eléctrica, interviene Las Pulgas y muchas otras acciones más. Tiene el dinamismo que debió tener desde el primer día en el cargo. La crisis interna lo obligó a salir de sus trincheras para luchar ¿Todavía está a tiempo de revertir su situación? Claro que sí, aunque no es fácil que alcance sus objetivos ¿Cómo terminará la guerra del PSUV en el Zulia? Es probable que con decisiones drásticas y sorpresivas.

CACERÍA. Sigue la operación de acoso al personal del Sedemat por parte de la banda “Los Incapaces”. En los últimos días van más de 14 funcionarios botados en el marco de esa persecución, acusados de ser quienes me informan el desastre que están cometiendo en ese importante organismo. La operación la dirige el llamado “Chacal Dañino” quien se encarga de ofender y acusar a los empleados de ser quienes dan los detalles sobre que ahí ocurre ¿Qué buscan los integrantes de la banda “Los Incapaces”? Que no se sepa, por ejemplo, que el pasado viernes 21 terminaron el cierre del primer trimestre 2018 con martillo y cincel porque el sistema no arroja reportes confiables, en buena parte porque ellos manipulaban las cifras para ocultar la caída en la recaudación, pero además el referido sistema tiene varios días sin funcionar porque no hay internet en el Sedemat. Por esa acción irregular renunció la jefa de sistemas por no estar de acuerdo con lo ejecutado. Siguen sin internet y sin sistema y el 1ro de octubre comienza el lapso de recaudación del tercer trimestre de impuestos ¿Y qué hace el máximo responsable del desastre? Comer y aislarse en su oficina. La situación en el Sedemat es inaguantable y el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, no termina de tomar las decisiones que se requieren. Incluso entre el personal que aún queda, por ahora, se comenta que la conducta del burgomaestre demuestra que está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo.

REVISIÓN Y UNIDAD. El Partido Centro Democrático que lidera Carlos Alaimo sigue en su prédica que busca unir a todos los sectores de la oposición, con el fin de enfrentar la pretensión oficialista de conseguir la aprobación de la nueva Constitución que se cocina en la ANC. Alaimo estima que la clave de la lucha está en derrotar al gobierno en el referendo aprobatorio de la nueva Carta Magna que seguramente va a convocar en cualquier momento: “Pero para ello se requiere de una rápida revisión y reorganización de la oposición. No puede ser que las grandes decisiones se tomen en Caracas y que sólo tomen en cuenta a las regiones para imponer sus criterios. Desde el Zulia exigimos ser escuchados porque si perdemos el referendo e imponen la Constitución de Maduro, perdemos a la República”.

AGUAMANÍA. El Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, sigue sin dar pie con bola. En medio del caos generado en la ciudad por su pésima gestión, ahora anuncia con fanfarria que va a rescatar el parque Aguamanía para convertirlo en “Aventura Extrema Maracaibo”. Sigue pendiente del pan y el circo para tapar su rotundo fracaso. Aventura extrema es recorrer a Maracaibo repleta de basura, sin semáforos y totalmente a oscuras. Aventura extrema es montarse en un transporte público que ahora es prestado por chirrincheras. Esa es la verdadera aventura extrema en una ciudad que se está cayendo a pedazos ante la indolencia de un Alcalde que aún no despierta del sueño de haber sido electo.

DESESPERACIÓN. El ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, está verdaderamente desesperado por recuperar el protagonismo político que perdió absolutamente. El italiano es experto en lanzar potes de humo para aparecer de nuevo en la opinión pública. Esos artículos lanzando críticas a la gestión de Omar Prieto y Willy Casanova tienen la intención real de hacerse sentir, de sonar y de visibilizarse para el PSUV. Di Martino vive su exilio particular como Cónsul en Milán y busca desesperadamente regresar con vida política ¿Recuerdan todas las veces que ha lanzado potes de humo intentando vender la idea que va de candidato o que está a punto de ser designado como presidente de Corpozulia o de Metromara? Pero además es pertinente rememorar aquella entrevista de una página que le publicó PANORAMA en la cual confesó que pagó un millón de dólares para que la Conmebol escogiera a Maracaibo como sede de la Copa América 2007. Esa flor ya no retoña y menos con tanto humo.

CRISIS. Llama poderosamente la atención la situación de Venezuela. Un país lleno de problemas, con elevada conflictividad, pero con una tranquilidad evidente. El gobierno ha tenido la habilidad, hasta ahora, para segmentar el descontento y que no se repitan las protestas colectivas de 2014 y 2017. Todos los días hay protestas por diversas razones, pero no hay manifestaciones masivas por la crisis general que vive el país. Y todo eso es extraño porque además de la feroz crisis económica, la gestión de Nicolás Maduro tiene un alto rechazo. A pesar de todo eso se percibe que no pasa nada y que es poco probable que eso cambie. Nos guste o no, el gobierno marcha hacia la consolidación de su control social y político, tal como analizamos en Verdades y Rumores esta semana ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/09/23/analisis-paisvenezuela-conflictividad-latente-tranquilidad-evidente/).

ABANDONO. Así debe calificarse la actual situación en el Sur del Lago de Maracaibo. Un consecuente lector de esta columna me envía un certero diagnóstico de la situación: “Es triste y lamentable el estado de postración en el cual se encuentran todos los municipios del Sur del Lago. Los problemas se agravan y repiten desde Casigua El Cubo hasta Caja Seca: elevada inseguridad, racionamiento eléctrico, escasez de agua y el deterioro de las telecomunicaciones que impide cualquier comunicación eficiente. Y lo peor es que los alcaldes de la zona no hacen nada para por lo menos denunciar los problemas que afectan a la población y paralizan la producción. Son indolentes ante las dificultades. El Sur del Lago fue la despensa de Venezuela porque ahí se producía buena parte de los alimentos que consumían los venezolanos, pero ahora no es ni la sombra de lo que era. Hasta la militancia del PSUV en el Sur del Lago está muy descontenta con el deterioro”.

BRILLANTE. Así debería ser calificada la reciente decisión del Alcalde del municipio Miranda, Tiberio Bermúdez, quien les quitó la concesión a los transportistas que cubren la ruta Maracaibo-Los Puertos de Altagracia; pero resulta que no presentó una alternativa y ahora los choferes que antes operaban legalmente actúan como “piratas” y cobran lo que les da la gana. Lo peor para los mirandinos es que la única lancha que sigue prestando servicio está parada desde hace dos semanas por falta de combustible. Tremenda la gestión de Tiberito.

LOSSADA. Hay graves problemas políticos en el PSUV del municipio Jesús Enrique Lossada. Las UBCH están enfrentadas al Alcalde, Junior Mujica, por las últimas decisiones tomadas y la pésima gestión que no ha resuelto ni siquiera uno de los problemas que afectan a las comunidades. Al parecer el director de IMAUJEL, Richard Fernández, fue despedido en el marco del conflicto.

SECA. Así tiene la Gobernación del Zulia a la Contraloría General del estado porque les han recortado la asignación de recursos, además que se los entregan con mucho retraso.

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch67@gmail.com