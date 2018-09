El viaje a China, por Manuel Nuñez

Posteado en: Opinión

Tuvo un objetivo muy específico, conseguir dinero para apuntalar un gobierno que se cae a pedazos. La deuda con China sobrepasa los 20.000.000.000 US $ pero Maduro dice y según sus conocimientos de economía, esos millones no se consideran como deuda porque se está pagando con petróleo. El Presidente Chino sabe que el dinero hasta ahora otorgado en diversas modalidades no ha sido utilizado de manera eficiente, por lo tanto, el país sigue sumergido en la más grave crisis económica de su historia, y golpea fuertemente todos los estratos de la población.

Ninguna de las medidas implementadas durante los últimos 18 años ha dado resultados positivos por el contrario, cada día se agudizan más los problemas, a tal punto que por primera vez en la historia, se ha visto obligado a abandonar el país. Un importante número de familias de clase alta y media inician el proceso migratorio clandestino a países como Panamá, España, y los Estados Unidos, en busca de la seguridad personal, económica, social y alimentaria que ha perdido. Este proceso migratorio es seguido por una gran cantidad de profesionales en todas las especialidades, con niveles académicos de III, IV y V, a tal punto que los hospitales públicos y privados, clínicas, ambulatorios, medicaturas rurales, no cuentan con personal médico y enfermeras para poder satisfacer la demanda de los servicios, esto unido a la falta de medicamentos y equipos que están afectando la salud del pueblo Venezolano, a tal punto que ya han sido confirmadas la muerte de una considerable cantidad de pacientes. Por igual situación atraviesan las empresas prestadoras de servicios como luz, agua y comunicaciones. También están siendo afectados los productores agropecuarios que han visto caer su producción en un 70 %, por lo que el Estado Venezolano se ha visto en la necesidad de importar los rubros de la dieta básica de la población, pero no satisfacen la demanda. Si a esto le sumamos la hiperinflación, los bajos salarios, ha traído como consecuencia que grandes cantidades de familias venezolanas no puedan hacer sus tradicionales y necesarias tres comidas diarias, muchos las han reducido a dos, una y desgraciadamente se dan casos de ninguna. También se siente la migración en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y universitaria.

Lamentablemente el proceso migratorio se ha masificado. En menos de tres años han abandonado el país más de 3.200.000 compatriotas de todos los niveles de nuestra sociedad, por las fronteras de Colombia y Brasil. Un porcentaje se queda en esos países, otros siguen rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Utilizan medios de transporte de acuerdo a sus posibilidades económicas; aéreo, terrestre, combinado e incluso en casos extremos han llegado a recorrer a pie hasta 100 Km. en alguna pare de su trayecto hasta llegar al destino elegido. Se cuentan por miles las personas que diariamente abandonan el país. Esto está generando problemas en los países hermanos receptores, porque la cantidad de migrantes han sobrepasado sus posibilidades de garantizarles los servicios básicos como alojamiento, comida y salud. Esto ha motivado que en muy pequeños casos se hayan presentado algunos conflictos pero, han sido subsanados por la buena disposición de las partes. Esta situación por su magnitud, ha motivado la intervención de organizaciones internacionales con competencia en problemas migratorios, como la ONU la cual está instalando y financiando conjuntamente con los países involucrados, campamentos para migrantes, donde le son cubiertas sus necesidades básicas. En este sentido están participando los países de la comunidad Europea, la OEA y los Estados Unidos.

Antes de emprender su viaje a China, Maduro se dirigió al país para decir que el problema migratorio no revestía la magnitud ni la gravedad que se le estaba dando, que si bien era cierto que pequeños grupos de compatriotas estaban abandonando el país, esto se debía a una campaña maligna, desestabilizadora, de desprestigio y antirrevolucionaria contra su gobierno por parte de la ultraderecha nacional e internacional dirigida desde Colombia y los Estados Unidos. Hizo un llamado a esos pocos grupos que equivocadamente y engañados, habían abandonado el país a regresar, comprometiéndose que se encargaría personalmente a resolver todos sus problemas. Acto seguido ordenó a sus Ministros de Relaciones Exteriores, Comunicación y Defensa para que de inmediato implementaran un puente aéreo para asegurarles su regreso; concluyó su intervención lamentando que se hayan ido del mejor país del mundo.

Señor presidente, una cosa es tener inmensas riquezas como petróleo, gas, hierro, oro, diamantes, inmensos recursos hídricos etc., y otra es ser el mejor del mundo. Hay muchos países que no cuentan con las riquezas o recursos de Venezuela, pero se vive mejor, hay seguridad personal, jurídica, social, alimentaria, salud, educación etc., como Costa Rica, Uruguay, Chile, etc. Nuestros compatriotas no están abandonando el país como tal, ellos están huyendo de las nefastas consecuencias del peor gobierno en toda su historia.

Al día siguiente el Presidente emprendió su viaje a China con una numerosa y variopinta comitiva. Su primera intervención ante el Presidente Chino, Alto Gobierno y empresarios, la comenzó dirigiéndose a su “amigo el Presidente Chino, amigo de la Venezuela de Bolívar y Chávez”, como si se tratara de una amistad cultivada desde que estaba en la nómina del metro y después de nombrar a Bolívar, se olvidó de Páez, Miranda, Antonio José de Sucre etc., continuó su discurso recordando que el primer viaje a China durante el período revolucionario y bolivariano, lo había hecho el entonces Presidente Chávez en el año 1999. A raíz de esa visita fue mucho lo que logró Venezuela. Se creó un fondo multimillonario China-Venezuela, se firmaron convenios de cooperación en materia petrolera, gasífera comunicaciones, ferrocarriles, ensambladoras, etc., todo un éxito. Pero, Venezuela producía mas de 3.000.000 de barriles diarios de petróleo, mas de 100 taladros operativos, una industria petrolera con un instituto de investigaciones (INTVEP) con un handicap que la colocaba entre las tres primeras del mundo, el más grande Complejo Refinador en Paraguaná, una plantilla de técnicos de primera, 100 % venezolanos, 65.000 puestos de trabajo, unas reservas internacionales de mas de 13.000.000.000 US $ y 1.330.000.000 millones de barriles.

Hoy señor Presidente y esto lo saben los chinos, Venezuela es otra, la producción petrolera cayó a 1.000.000 de barriles diarios, solo 12 taladros operativos, una industria petrolera P.D.V.S.A. corrompida, burocratizada, con mas de 200.000 personas de las cuales 35.000 son carnetizadas del PSUV que solo cobran. La empresa está dirigida por técnicos de mediana experiencia porque el Presidente Chávez en el 2002 despidió el 95 % del personal altamente capacitado y muchos años de experiencia. Esto con el tiempo está pasando factura, no se hacen mantenimientos preventivos ni correctivos, solo hacen paradas mayores cuando ya los equipos han sufrido severos desgastes, y como consecuencia la capacidad de refinación cayó en más del 60%. Estamos importando los aditivos para poder producir nuestra gasolina y ya últimamente importamos 60.000 barriles para cubrir la demanda nacional. Varias empresas chinas que suscribieron contratos de explotación petrolífera en la Faja del Orinoco con PDVSA (60-40%) han optado por irse, cansados de esperar el aporte del 40 % de PDVSA, Las plantas de ensamblaje de camiones y autobuses yutong están paralizadas, así como las de vehículos tipo sedan.

Ante este panorama y haciendo uso del argot popular, Maduro emprende un viaje “con plomo bajo el ala”. Las inversiones con dinero del fondo Chino-Venezolano han sido improductivas, se han vuelto sal y agua. A su regreso dio una rueda de prensa internacional, esta fue una clase magistral de estadísticas. En materia económica dijo poco. La mayor parte del tiempo lo dedicó a desprestigiar al Gobierno Colombiano. Quiso dar a entender que Colombia era el peor país del mundo. Presidente, se sabe que Colombia enfrenta graves problemas de guerrilla y narcotráfico pero, ha demostrado que los está enfrentando , redujo el número de subversivos de 14.000 a 4.000, obligándolos a sentarse a dialogar y conseguir firmar la paz; en la actualidad unos 1.600 todavía no se han acogido a la pacificación. En cuanto al narcotráfico, recuerde logró aniquilar el cartel de la droga mas poderoso del mundo dirigido desde Medellín, que esa ciudad era la más peligrosa del continente y hoy es la segunda mas segura y organizada de America Latina, después de Curitiba en Brasil. Colombia se autoabastece de alimentos y medicinas, desplazó a Venezuela del primer lugar de ventas de petróleo a los Estados Unidos. Aún cuando sus reservas gasíferas son menores que las nuestras, durante mas de dos años suministró gas al Zulia, la región más importante del país en producción petrolera, carne y leche.

Igualmente fue durante muchos años nuestro abastecedor más cercano y seguro de esos rubros. Además Presidente, el caso migratorio de Colombia es de vieja data, se inició a finales de la década del 60 y comienzos del 70, es decir, hace mas de 40 años; el Venezolano se inició en el año 2016, hace apenas 3 años y nos han abandonado mas de 3.200.000 compatriotas.

No comentó nada de la parada que realizó en Estambul para cumplir con una invitación particular que le hizo el Presidente de Turquía para un modesto y revolucionario almuerzo. También hizo anuncios importantes como demandar a Colombia por el cobro de los gastos que generan los 5.000.000 de Colombianos que viven en Venezuela.

Anunció la inversión de 5.000.000.000 US$ en el área petrolera porque había asumido el compromiso de aumentar a 1.000.000 de barriles la exportación a ese país. Dijo contar con las divisas en US $ para cumplir con lo que resta de presupuesto del 2018 y todo el 2019. Para concluir y como la guinda que faltaba, este fin de semana fuimos sorprendidos por un anuncio hecho por el Ministro de la Defensa, de la llegada al Puerto de La Guaira de un gran buque hospital chino, como el primer éxito del viaje del Presidente. Esto es un reconocimiento a la crisis humanitaria por la que viene atravesando durante los últimos 6 años al país y la cual es negada rotundamente por el Presidente, a tal punto que se niega a la apertura de un cordón humanitario e impide la entrada al país de barcos procedentes de los Estados Unidos y la Comunidad Europea con alimentos y medicinas. Igualmente dijo que solicitaría a la ONU 500.000.000 US $ para financiar el ofrecido puente aéreo,

Manuel Núñez M.

C.I. 2.631.501

Manuelnunez178@gmail.com