Venezuela, el socialismo en acción: Escenarios demográficos de la catástrofe bolivariana

Venezuela está en crisis. Esto ha sido así por varios años. El gobierno socialista ha manejado de forma crónica los recursos del país y ha estrangulado la vida de su economía, de modo que Venezuela no ha tenido un crecimiento económico real desde 2009 o 2010. Esta recesión de casi una década, desencadenada primero por la volatilidad del precio del petróleo, pero prolongado y profundizado por el autoritarismo económico del gobierno de Nicolás Maduro, ha creado una reacción política. Cualquiera que desee bien a Venezuela puede esperar acertadamente que la oposición venezolana finalmente gane y restablezca cierta apariencia de orden a un país desesperado, aunque, por supuesto, como la experiencia argentina lo ha demostrado, en gobiernos disfuncionales, a veces la oposición no es mucho mejor.

Por: Lyman Stone – National Review / traducción libre del inglés por lapatilla.com

Pero más allá de sus efectos políticos, la crisis en Venezuela ha hecho algo más: ha reescrito toda la estructura demográfica de Venezuela.

Estimo que, desde 2015, entre 1.4 millones y 2.2 millones de venezolanos han dejado su país. La mayoría tiene la intención de regresar, o incluso haber regresado y luego abandonado nuevamente, gracias a las reglas de migración bastante fluidas y la aplicación en muchas partes de América Latina. Proponer una estimación exacta de los emigrantes puede ser difícil, pero como mínimo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados identifica a 1,1 millones de solicitantes de asilo formales u otros migrantes en crisis. Agregue los flujos legales informados en países más lejanos, y haga una estimación de los inmigrantes no declarados, no autorizados o ilegales de Venezuela en todo el mundo, y llegará a la cifra de 1.4 millones a 2.2 millones.

Como referencia, Venezuela tenía solo 31 millones de personas en 2015. Esta escala del declive es similar a la de todo el estado de Pensilvania o Florida que emigra de los Estados Unidos. Es un flujo de salida alucinante. Normalmente, las únicas cosas que pueden causar tales grandes migraciones de crisis son las guerras civiles, como las de Siria.

Más allá de los crecientes flujos de salida, el balance demográfico fundamental de Venezuela también está empeorando. Las enfermedades una vez erradicadas, incluida la difteria y la malaria, vuelven con fuerza debido al colapso del sistema de salud de Venezuela junto con la huida de muchas personas de las áreas urbanas hacia comunidades ad hoc de ocupantes rurales. También pueden aparecer otras enfermedades. En parte como resultado de esta degradada situación de salud, la tasa de mortalidad parece estar aumentando. Los datos oficiales de 2017 informaron 181,000 muertes, en comparación con 170,000 dos años antes. Dado que había menos personas en el país en 2017, esto significa que la tasa de mortalidad aumentó aún más.

Mientras que las muertes aumentan, los nacimientos están cayendo. En 2015 nacieron alrededor de 600,000 bebés en Venezuela. En 2017 solo fue 561,000. La decadencia casi con toda seguridad ha continuado en 2018. La emigración de jóvenes aptos probablemente explica parte de esta disminución, pero las terribles condiciones de salud y el pesimismo sobre el futuro son probablemente otro factor importante. Aunque los nacimientos siguen siendo mucho más altos que las muertes gracias a la alta tasa de fecundidad de Venezuela y la población joven, el estrechamiento constante de la brecha entre ellos no es un buen augurio para el futuro de Venezuela.

Como resultado de todos estos factores, la población de Venezuela casi seguramente está disminuyendo. El siguiente cuadro muestra la población de Venezuela desde el momento en que pude encontrar estimaciones plausibles.

El crecimiento de la población de Venezuela básicamente se ha convertido en un centavo. Este tipo de cambio brusco en la población es, una vez más, esencialmente inaudito en la demografía, excepto en casos de guerra. Incluso un desastre natural masivo , como el Huracán María en Puerto Rico, un tema que he estudiado extensamente , no produjo una reversión tan repentina. Se necesita guerra o hambruna para causar esta escala de cambio en la población. Y, sin embargo, Venezuela no ha tenido hambre ni guerra. La producción agrícola está baja, pero no por una cantidad catastrófica. Ha habido algo de violencia callejera, pero nada como lo que hemos visto en Siria, Irak o Yemen, países con diásporas recientes comparativamente vastas.

¿Qué puede posiblemente explicar el declive de Venezuela, entonces?

En pocas palabras, los venezolanos “votan con los pies”. No es solo escasez, no es solo crimen, no es solo la economía, no es solo el sistema de salud: muchos países tienen delincuencia o mala atención médica, pero no tiene este tipo de colapso de la población. Por el contrario, los venezolanos simplemente rechazan el modelo de gobernanza ofrecido por el gobierno de Maduro. Venezuela tiene vastos recursos naturales, y hasta la fecha tiene un mayor rendimiento económico per cápita que cualquiera de sus vecinos, incluido Brasil.

Pero la gente se va porque la planificación central no funciona. Sin importar cuánto dinero hay en el sistema, sin importar cuál sea el PIB per cápita, los planificadores centrales simplemente no son tan buenos para asegurarse de que las personas tengan lo que necesitan a medida que los mercados sean más difusos. Los mercados son muy imperfectos y a menudo fracasan, pero los zar económicos del gobierno son aún peores. Y cuando las autoridades centrales controlan los recursos sociales, la tentación de corrupción y tiranía es grande. En algunas sociedades, como las democracias nórdicas, las normas constitucionales y democráticas son lo suficientemente fuertes como para que esta tentación haya sido restringida hasta ahora. Pero en países donde las normas constitucionales son más controvertidas o las tribus partidistas tienen menos empatía entre sí, como en los Estados Unidos y en muchos países en desarrollo, la expansión del estado da lugar al autoritarismo.

Si la gente realmente vota con los pies, es posible que pocos gobiernos hayan enfrentado una tan vasta marea de votos negativos como el de Maduro. Sin embargo, al menos un país ha experimentado un éxodo similar: el pequeño vecino de Venezuela, Guyana. Alrededor del 40 por ciento de todos los guyaneses viven hoy en día fuera de Guyana. La razón es una lección objetiva para los observadores de Venezuela.

En 1968, el hombre fuerte Forbes Burnham se convirtió en el líder de Guyana. Eventualmente forzó un referéndum dándose un enorme poder y lo usó para implementar su versión del socialismo. Atacó las importaciones y presionó para que se fabricara en Guyana. El crecimiento de la población de Guyana se desplomó durante la década de 1970, y su población no ha aumentado desde 1980, incluso a pesar de que el crecimiento ha continuado en la vecina Suriname. La demografía de Guyana nunca se recuperó de la mala administración y autoritarismo del gobierno de Burnham. El país se ha estancado por casi 40 años, con un crecimiento serio que regresó recientemente.