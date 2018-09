Se fueron los chinos con su barco hospital (fotos)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El Buque Hospital chino llamado por el gobierno bolivariano “Arca de la Paz” zarpó de aguas venezolanas este sábado 29 de septiembre. El barco chino llegó hace siete días al litoral central, y según el gobierno “la organización comunal coordinó la selección de más de mil pacientes atendidos”, aunque muchos venezolanos se quejaron de la falta de atención.

Hoy, la vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros funcionarios, condecoraron a la tripulación y agradecieron la alianza entre China y Venezuela, porque “se pudo asistir en diferentes áreas de la medicina al pueblo venezolano, a través del Buque Hospital Arca de la Paz, que hoy realiza su zarpe para seguir llevando salud al mundo”.

Sin embargo, los enfermos que acudieron al Puerto de La Guaira en búsqueda de atención médica por el personal del buque chino denunciaron que perdieron su viaje y tiempo.

Indicaron que al llegar a la entrada los efectivos militares que se encontraban resguardando la seguridad del terminal marítimo le decían que solo pueden ingresar quienes se encuentran en las listas remitidas por los consejos comunales.

Orlando Lugo se movilizó desde el estado Sucre porque se quería revisar un sangrado que tiene en la nariz desde hace algunos días atrás. “Vine de Río Caribe porque allá no hay quien me atienda y mis vecinos me dijeron que aquí podía encontrar más equipos y medicinas. Llegué a las 7:00 am y no puedo pasar porque no estoy en una lista de ningún consejo comunal”.

“Yo llegué a las 4:00 am y lo único que me han dicho es que espere a ver si me pueden recibir después de que pasen los demás. Aquí hay niños que necesitan verse y nadie dice nada”, detalló Gabriela Gutiérrez, quien asistió “para buscar otro diagnostico y ahorrar dinero”.

Indicó que el consejo comunal Sonrisa Grande no le informó sobre el proceso para que la vieran en el buque. “Me enteré al llegar aquí”.

Mientras que Carmen Aponte, de la parroquia Urimare, expresó que presenta problemas en la columna y cervical “y no puedo pasar porque los consejos comunales limitan el acceso. Ellos solo trabajan para un grupito”, publicó La Verdad de Vargas.

