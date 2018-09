Bolsonaro: Venezolanos mueren de hambre debido a un gobierno tiránico vinculado a dictadura cubana

El candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció que los venezolanos están muriendo de hambre debido a un gobierno tiránico vinculado con la dictadura cubana.

En su cuenta Twitter agregó que “a través de nuestro Banco Nacional y otras fuentes, Brasil es uno de los mayores patrocinadores de esta atroz agenda socialista. Esto cambiará: Nuestro enfoque es Brasil”, escribió.

Venezuelans are dying from hunger because of a tyrannical government tied with the Cuban dictatorship. Through our National Bank and other sources, Brazil is one of the biggest sponsors of this appalling socialist agenda. This WILL change. Our focus is Brazil!!

— Jair Bolsonaro 1??7?? (@jairbolsonaro) 30 de septiembre de 2018