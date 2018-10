Caiga Quién Caiga: Reflexiones de un Opositor cansado de esperar, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Las señales son claras. Los códigos han sido emitidos sin ningún tipo de obstrucción, ni ruido. Parafraseando el evangelio, “tienen oídos”, “no escuchan”…

Las nuevas mayorías no buscan un político, aunque sabemos que en la práctica todos lo somos. Es inmanente a nuestra condición humana. Es el zoom politikom del que hablo Aristóteles. La gente, prefiere a uno que resuelva el quehacer diario.

¿Están muertas las ideologías?

No. Solo su sustento ha cambiado. Sigo con el evangelio…No solo de pan vive el hombre. Se trata precisamente de eso. Alimentar a un pueblo no solo de política, o lo que tenga apariencia de ello. En especial los jóvenes. No les gusta la retórica. Los dogmas conocidos están enterrados.

Sigue la búsqueda del Mesías…Un Gerente. Parece contradictorio porque teóricamente todo debe tener esa característica para ser exitoso.

Vemos Alcaldes y Gobernadores entregando bolsas de comidas, o de medicinas. La gente agradece el gesto pero hasta allí. Después de tomarse la última pastilla o comerse el último paquete de arroz, el drama es el mismo: “Este tipo no hace nada”. No repara calles, no arregla semáforos, no hay seguridad…Insisto los políticos han perdido la vista.

La mayor preocupación, quizá hasta la única, es la economía. Más allá de los discursos patrioteros y rimbombantes de un sector de la oposición, si a la gente le preocupara tanto los derechos que no tienen, que no ejercen, ¿Por qué no han salido a la calle masivamente? ¿Cuántas protestas para lograr la libertad de nuestros presos políticos y en las peores condiciones?

No juzguemos. No es ni bueno, ni malo. Empiezan algunos a decir que “este pueblo tiene lo que se merece”. Los políticos también. Simplemente es así. El ser humano con la despensa completa. Con posibilidad de disfrutar, de entretenerse, pensará menos en otros derechos. No es miseria humana, es pura realidad.

Si algo tuvo de bueno Marx, fue afianzar su lucha en el campo económico. Fue el gancho del partido comunista. Por allá en los años 20 empezaron a incursionar en Inglaterra, en las fábricas, con el sector obrero. Un líder de la época avizoro perfectamente el peligro y los detuvo. Con violencia, no había de otra. El fuego no se apaga solo con agua. Miterrand se pintó comunista y al asumir el poder, desechan la palabra por socialismo.

El precedente de enfrentar ese monstruo comunista, estuvo en la Iglesia. Ellos fueron los primeros en salir al paso, no atacándolos, sino asumiendo las luchas apetecidas por ellos. La encíclica papal Rerum Novarum lo detalla. Ante los abusos de un industrialismo salvaje, sin orden y sin principio, los cristianos salieron al paso. ¿Hoy dónde están? Ese vacío, esa laguna, casi un océano fue ocupado por los comunistas.

Los materialistas dialecticos han tenido precisa la frontera a alcanzar. Su propósito es peor que otros, solo que la iniciativa es premiada. Ganan por Forfait.

Otra cosa entienden los comunistas, izquierdistas, dizque socialistas: Los imperios no se hacen por las buenas. Y de esa misma manera hay que combatirlos.

Este gobierno como cualquier otro de corte comunista, se sostiene por las armas.

Históricamente quien impone el respeto es el VERDUGO. No la dama ciega de la justicia, que termina por ser miope o ver por un solo ojo. La oposición lo seguiré repitiendo ha sido inútil en este propósito. No aprendieron de Rómulo. Ni de la historia.

LA CARTILLA CUBANA SE CUMPLE

Es el control del hambre, de la necesidad, del conocimiento. Nuestros jóvenes no han conocido otra historia que esta. Esa es la verdadera fuerza de esto…

LA OPOSICIÓN

Debe fundamentarse en vender un país atractivo para la inversión. Traer gerentes para generar credibilidad. Solo el tener una FUERZA ECONÓMICA, nos inmuniza contra el fracaso como nación.

Tenemos los recursos no tenemos los hombres. El Gerente político asume las tareas y es eficiente en su ejecución.

ENTRE ENEMIGOS Y AMIGOS

El narcotráfico a futuro no es el único enemigo. En este momento sí. La DEA y otros organismos, están en conocimiento de que no pueden acabarla, en consecuencia, solo buscan controlarla. Las naciones conviven con esos cultivos y su comercio. De eso no se mueren, aunque hay un daño inminente a las nuevas generaciones. El problema no es combatir el narcotráfico, seguimos equivocados. Eso hay que seguir haciendo, solo que en paralelo con las causas de su aparición y propagación. ¿Por qué las sociedades sucumben a sus efectos? Decomisa 1000 kilos y por el otro lado ingresan, 10 mil. ¿Qué hacer?

Ningún gobierno se preocupa por revisar la sociedad, sus patrones, sus expectativas, sus sueños.

La nueva droga, igual de mortal por su invisibilidad, es el teléfono celular. Por algo Gorbachov se refirió al CHIP como la auténtica guerra fría, al que todos nos enfrentamos. El teléfono celular transformo la vida, las reglas, la percepción de dogmas, de ideologías. Los chinos entendieron muy bien el fenómeno y lo yuxtaponen a su propuesta comunista. Los actores políticos en la lucha por el poder invierten más en medios que no “adoctrinan”, que son vistos sin mayores consecuencias. Parafraseando a la profesora Colomina “El huésped alienante…” actual no es la TV, ni la radio per se…

El Chavismo es un fenómeno histórico, como lo fueron los piratas que reinaron por años en los mares, o los bárbaros Nórdicos después de Cristo en Europa. El miedo es su fuerza. No hay gestión, ni economía, ni ninguna clase de mejoría. Se han valido de la tecnología y muchos en la oposición siguen subestimando su poder. ¿Cuánto más?

Llego la hora de aprender de la gnoseología del error…

¿DÓNDE ESTAMOS?

Mejor que ayer. Hemos avanzado aunque no hemos triunfado. ¿Qué falta? Muchos lo han dicho, no soy el primero, UNIDAD. Para derrotar el PODER de los Chavistas y la autoridad presunta que los acompaña. No podemos seguir en el fango de la envidia, de la mezquindad.

En el pasado de la humanidad, no se ganaba el poder con VOTOS. Sino con hechos donde abundaba la fuerza y fundamentalmente las alianzas, las traiciones. Cuando un pueblo se conquistaba la primera tarea era alterar su historia. La verdad la impone quien tiene el poder, porque como suele decirse, los triunfadores la hacen. El mismo Cristianismo se expandió y conquisto, no por convicción, nunca jamás. Se hizo por la fuerza. Eso les llevó a los cristianos unos 300 años para entenderlo. Yo aspiro a que la oposición venezolana lo interprete antes. Pareciera haber una carencia de Hormonas, de Testosterona…

ESTADO CARABOBO El grupo chavista que encabeza Ameliach, sigue empeñado en que el Gobernador LaCava acepte la designación, ahora como Canciller. Recientemente se reunió con el representante o encargado del Gobierno de Trump en Caracas e intercambiaron regalos.

ESTADO FALCON Mucha bulla para llegar y ahora ni se oye al Gobernador Víctor Clark. Resulta escandaloso ver el mercado negro con el agua en Falcón. El Director de La Patilla, lanzó un alerta por twitter muy cierto: El agua la están vendiendo en dólares los camiones cisternas. Detrás de ese negocio hay funcionarios y militares.

ESTADO ZULIA: El incidente del Diputado Juan Pablo Guanipa en el municipio San Francisco, tiene un doble propósito entre otros: Chavismo de Omar Prieto sigue fortaleciendo, su único elemento positivo políticamente LA BÓVEDA DEL MIEDO. “Ningún opositor me viene a echar vaina aquí” y como ahora es Gobernador lo extiende a la Región. ME QUEDA UN POCO DE SABOR AMARGO Con algunos señalamientos e informaciones de última hora. El Show es la norma para continuar. El Gobernador Prieto intenta amarrarse a su cargo y viene todo un despliegue publicitario con la develación de un Plan Conspirativo contra Nicolás, desde el Zulia. Esta historia continuara…