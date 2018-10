Chris Evans anuncia que no volverá a interpretar a “Capitán América”

El actor estadounidense Chris Evans anunció este jueves a través de su cuenta en Twitter que no volverá a interpretar a “Captain America”, personaje que ha encarnado en múltiples películas del Universo Marvel durante la última década.

“He concluido oficialmente el rodaje de ‘Avengers 4’. Ha sido un día emotivo. Interpretar este papel durante los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de las cámaras, al público… ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”, escribió el artista.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.

— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de octubre de 2018