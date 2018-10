Nuestro drama social: No tenemos buen gobierno ni buena oposición ¿Qué hacemos?, por Angel Monagas

Posteado en: Opinión

¿A Quién buscamos? El gobierno tiene el poder y no resuelve, no es eficiente. No sirve. Nos vamos con la oposición. Si se te ocurre hablar con los líderes de AD, UNT, PJ, VP, Causa R, eres colaboracionista. Hay dos COPEI, uno auténticamente opositor y otro “chavista”, del Ala de Nicolás. El primero no manda, no existe y el otro solo sirve para sacar candidatos. Entonces busquemos a María Corina, a los corresponsales de los héroes de Miami, ellos sí son una opción dicen en las redes. Cuando vas a barrios y sectores populares, no los ves. Su trabajo es fundamentalmente en Instagram, twitter, Facebook, etcétera y en medios de comunicación, dentro y fuera del país. Cero estructura. Otros radicales como los seguidores de Oscar Pérez, se han vuelto pura fábula, puro cuento. Una clase media que protesta en el Este de Caracas y en las zonas más privilegiadas de las grandes ciudades. Los pobres, los “descamisados” viven el día a día y ni pendiente de uno u otro sector. Llegamos a la ridiculez de atentar contra un Restaurante en Miami, como si el culpable fuera un Chef y ¿Cuántas protestas se hicieron aquí en Caracas? ¿Cuántos sitios de lujos visitados por los “boliburgueses” y “enchufados” fueron al menos “protestados”? Ninguno. ¿Qué coño pasa entonces?

Simple, insistimos en no aprender de estos 20 años. En desconocer la historia. Muchos siguen creyendo que Pinochet fue el hacedor del Chile actual, obviando el grueso billete invertido desde los Estados Unidos y pensamos “En Venezuela, un militar como él puede poner orden”. Lo grandioso de Chile y ojala nuestros uniformados al menos lo entendieran, fue la voluntad de Pinochet de cambiar la estructura económica, de abajo hacia arriba como plantea la economía de Mercado y no de arriba hacia abajo, que es como tradicionalmente actúan los gobiernos militares. Friedman señala en un vídeo el aporte de los denominados “Chicago Boys”, en esa tarea.

Lástima por ellos y su soslayo. Aunque parezca increíble, el 90% de la gente quiere un golpe de estado. No necesito ver ninguna encuesta seria, para saber eso. Es decir, los causantes de estos 20 años son, según la gente “los únicos que pueden resolver”, créalo o no…

¡Qué drama el nuestro, queridos amigos! Un país destruyéndose y nadie presenta ideas serias para recuperarlo. Muy pocos. Algunos de los clasificados por mí, como Nuevos Liderazgos, pagan jóvenes para que lo acompañen, compran buses para llenar sus caminatas y después se van a disfrutar en los mejores sitios. No es un partido, es una nómina con propósitos políticos. La hazaña ha sido pagar seguidores, pagar dirigentes, pagar estructuras, medios y lo único que tienen es “real”. Militantes, creyentes, NO HAY. ¿Es ese nuestro futuro?

Solo puedo pedir, NO PERDAMOS LA FE. Como dice mi madre, a veces lo que está más lejos aparece más rápido. Estamos obligados a seguir creyendo y construyendo. Salir del país, debe ser el último recurso. La Pelea es AQUÍ y AHORA…

EL DRAMA DE LOS TRABAJADORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL:

Todos hablan de los DIPUTADOS de la Asamblea Nacional y los Trabajadores ¿Pa’ Cuando?

Tengo amigos allí. Unos chavistas y otros opositores, bien preparados, bien capacitados. No merecen la suerte que corren.

Uno de ellos me escribe: “Entre dos fuegos: La pelea existencial entre el gobierno y la oposición establecida en la Asamblea Nacional, que tuvo su punto culminante con la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, declarando a aquella en desacato, dejó a la masa trabajadora acribillada y huérfana sin patrono y sin tener dónde acudir a reclamar sus más mínimos derechos laborales. En efecto, el Ejecutivo Nacional, cobijado en esa sentencia, suspendió el traslado de partidas del presupuesto que le corresponde a la AN, así entonces los diputados no cobrarían más, pero los trabajadores, quienes son ajenos a estas peleas fratricidas tampoco. Se dio, una solución temporal al problema, exigiendo el Ejecutivo a la AN, enviara las nóminas semanales o quincenales a la Onapre para ellos pagar por medio de transferencias a las cuentas personales de los trabajadores. Esta situación lleva aproximadamente más de dos años, y condujo a que los trabajadores quedaran en un oscuro ostracismo, puesto que no tienen patrono a quien reclamarle nada, ni negociar reivindicaciones ni mejores condiciones laborales. Se suspendió el HCM, a la Caja de Ahorros no se le hizo más aportes por parte del patrono, y los que le descuentan al trabajador tampoco se entregan a la Caja, no hay medicinas, ni aumentos, ni Convención Colectiva, las condiciones de medio ambiente del trabajo son miserables, no hay agua para tomar ni en los baños, ni aire acondicionado, ni papel de ningún tipo, ni internet, ni lápices, ni bolígrafos, ni tintas ni ningún implemento para trabajar, los ascensores no funcionan y lo más grave, los salarios los paga el Ejecutivo con 5 o más días de retraso. Actualmente, ni siquiera el salario mínimo decretado por el Ejecutivo se les paga, si no que se les abona un aproximado del 80 por ciento de él. La directiva de la Asamblea se excepciona diciendo que ellos no pueden hacer nada puesto que es el gobierno quien no soluciona esta situación y el Ejecutivo dice que ellos no están obligados a favorecer a estos trabajadores porque no son de su administración. Quedaron los trabajadores como parias mendigando un mendrugo de pan, no hay autoridad a quién acudir, nadie responde y al menor intento de protesta por parte de los trabajadores, como cerrar una calle de los alrededores, son reprimidos brutalmente por la GN. La miseria, el dolor y la desesperanza son la divisa de estos trabajadores, quienes deambulan por estos edificios famélicos por la evidente pérdida de peso físico y de fe en su institución, la Directiva de la Asamblea guarda estridente silencio al respecto, como que si no tuvieran nada que ver.

EL DRAMA DE LOS JUBILADOS

Me escribe personal jubilado del Ministerio de Educación:

“Respetados señores de gremios, del sisme mppe, y autoridades educativas.

Hoy casi un tercio de la población, del país sufre las consecuencias de lo que ocurre en el país, no escapan los servicios que deben prestarse a través del sisme y que en este momento se solo están operativos en un 10 por ciento de operatividad en el país. Deben revisarse las afiliaciones de clínicas nuevas y de las clínicas que decidieron restringir servicios. Que genera está suspensión y cuáles son las razones que impiden que hoy en día 3 millones de personas no tengan servicios. Que evaluar y revisar: Los baremos se ajustan a la realidad actual, y garantizan la permanencia de beneficios. Los esquemas de pago del sisme son oportunos y permiten que los proveedores afiliados puedan cumplir compromisos laborales. Adquirir insumos reactivos para seguir cumpliendo con los servicios y parámetros de su afiliación, sin que esto genere que un funcionario mppe, que según contrato colectivo tiene derecho a un servicio médico hoy no se le pueda garantizar ni el aps nimlsd emergencias porque los montos de cobertura son extremadamente bajos por eso algunos proveedores ya ni atienden. Hoy proponemos para garantizar que sigamos teniendo APS y se construya un condicionado de póliza que señale taxativamente a qué debemos tener derecho: cuántas consultas mensuales, bimensual o trimestral de nos pueden brindar como titulares y ha a nuestro cuadro familiar. Que rutina de exámenes. Ecogramas, Rayos x, cuentas, consultas de ginecología al año con derecho a citología. La revisión prostática, ¿Cada qué tiempo? La valoración cardiológica con derecho a Holter, mapa electrocardiograma, ecocardiograma al año. Puede hacer un funcionario mppe un despistaje de cáncer. Cuantas consultas de pediatría para los hijos menores. La esposa del titular, el control del embarazo y a cuántas consultas con especialistas como gastroenterólogo, urólogo, Orl, traumatólogo, neurólgo, oftalmólogo, dermatólogo, etc., tengo derecho al año…Es necesario ajustar las coberturas de emergencias y HCM, garantizando, al máximo la cobertura de los cuadros que se presenten… Igual con los servicios funerarios, quien está en mejor posición de negociar con las operadoras funerarias. Tengan como base las estadísticas de uso y saber cuántos servicios debe adquirir mppe y no poner al usuario en una hora menguada a comprar un servicio con un dinero que no tiene, usen la ley de servicios funerarios aprobada en 2014 y con el peso que tiene el mppe, negocie servicios que permitan atender las necesidades funerarias. Hay que buscar soluciones a la reducción de servicios médicos. Otra pregunta, que pasó con la entrega de medicamentos a los jubilados por el Ipasme. Accusame vzla. Prof Zulay moreno. MGS María esperanza Machado. MGS jennavick Linares. Lic René Guanipa.

CAIGA QUIEN CAIGA

DESDE EL IMPERIO Un amigo en la capital de EEUU, me informa que la rabia del Magistrado del llamado TSJ en el exilio que renunció, estaría fundamentada en que solo recibió de pago la mitad de lo que recibieron los otros. Desconozco cifras y si los otros siete casos responden al mismo parámetro.

ZULIA: Acusar a Manuel Rosales de conspirador contra Nicolás Maduro, es como asegurar que yo seré el próximo galán de Telemundo. Las palabras del Gobernador Prieto, obedecen a, o un error o un arreglo. Construir su propia oposición y de paso eliminar a Arias y al electo Juan Pablo Guanipa. Siendo consecuente con lo dicho en otras columnas, Omar Prieto se equivoca haciendo pero al menos lo intenta. En estricta filosofía solo se equivoca el que hace…Por eso no entiendo porque el Diario Panorama habla de Willy Casanova como “el que pondrá orden”. Ni en su oficina lo hace. Los “Bozales” alrededor solo buscan “guisos”, “dinero”. Terminaron de destruir la ciudad y la Alcaldía.

ZULIA: ORDEN PERO NO CAOS. No tengo preciso para quien van estas palabras pero Carlos Alaimo se las dirige tanto al Gobernador como al Alcalde Casanova. Según Alaimo hubo atropellos y actuaron “A lo Jalisco” contra los comerciantes informales del casco central. “Había que poner orden al caos, pero no con atropellos sino organizándolos e insertándolos en la economía formal”, expreso Alaimo en su cuenta Twitter @AlaimoMcbo.

ACTOR Como dice mi amigo @gervisdmedina “he decidido estudiar ‘Teatro’ para poder entender las obras de éste Gobierno… y de la Oposición”.