Veraz… El Monstruo de Don Samuel, por Robert Alvarado

Posteado en: Opinión

“Una de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. Esto es una abominable violación a los Derechos Humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestros tiempos.” Nicole Kidman, ex Embajadora de la ONU

No acostumbro hablar del tema de violación sexual a niños, uno es padre de familia y ve con mucha indignación y repudio esos hechos, pero en Barinas, concretamente en la Urbanización Don Samuel, se sucedieron una serie de abusos sexuales que exigen una acción decidida de los organismos competentes.

Señalan los vecinos como presunto trasgresor al ciudadano José Cristóbal Graterol Torres, cédula de identidad 4.263.407, sus 62 años de edad en nada serían limitantes para la conducta lasciva que exhibiría campantemente. Los barineses tardíamente se enteraron de la aprehensión y encarcelamiento de este presunto violador, motivado a que los diarios locales: De Frente, La Noticia de Barinas y La Prensa de Barinas, dejaron de circular hace varios meses por falta de papel.

En las redes sociales calificaron a José Cristóbal Graterol Torres como el Monstruo de Don Samuel. Trascendió lo ocurrido con una de sus víctimas, una niña de apenas 10 añitos, cuyo nombre en razón de la Lopnna no diré, pero señalaré las vicisitudes narradas por unas de sus tías de nombre Thamara Fernández.

Según Thamara, “mi sobrina estaba pasando las vacaciones escolares en mi casa, luego de terminar las vacaciones ya me toca llevarla hasta su casa de regreso porque ya comenzaba las clases; cuando estamos llegando a la urbanización donde vive ella. Mi sobrina nerviosa me dice tía yo no me quiero quedar aquí yo me quiero ir contigo y empezó a llorar muy nerviosa… me imagine que algo malo había sucedido y le pregunte, ¿a ti te hicieron algo?”

La niña, de apenas 10 años, lloraba sin pronunciar palabra, su tía Thamara la consoló y logró calmarla atendiendo su clamor, la angustia y el miedo que invadían a la niña. “Luego de tanto que le pregunte la niña dice: si tía te voy a decir algo que pasó: El esposo de la Sra. ONEIDA abuso de mí… Él me tenía amenazada por eso no le he contado a nadie”. El esposo de Oneida es José Graterol, y él haría todas sus barbaridades con la complicidad de su conyugue.

Graterol se habría valido de una actividad infantil para abusar de la niña por primera vez, después bajo amenaza volvió a hacerlo, según el relato de su tía; adicionalmente, existirían testimonios de su conducta disoluta con todo tipo de personas, no sólo niños, niñas, adolescentes y mujeres, sino también hombres. Hoy está tras las rejas, no por ello hay tranquilidad, personas influyentes estarían abogando por él para que sea dejado en libertad, estarían argumentando “Demencia Senil”, cuando en realidad sería un pervertido sexual.

Este caso fue denunciado no sólo por la tía de la niña, Thamara, también fue una iniciativa de vecinos de la Urbanización Don Samuel, revelando además que “la Sra. Oneida, ella misma, enamoraba a todos los niños de la vereda con caramelos y dulces para que los niños fueran a su casa con el fin de llevarle las victimas a su esposo”.

Ante tan graves hechos, hago un llamado a los órganos de investigación para que depongan cualquier actitud que privilegie a este malhechor, José Graterol, como pareciera ser el caso, pues gozaría de atenciones y comodidades en el CICPC-BARINAS, donde lo tienen retenido. Como dicen en el argot delincuencial, lo tienen en VIP.

Creo que el comisario Douglas Rico, Director Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), debe desconocer este hecho aberrante. Particularmente, insistiré en elevarlo a su conocimiento, ya que él se mueve muy bien en las redes sociales, sobre todo para dar a conocer al público todas las actuaciones policiacas que se hacen en el país, pero aún no se ha pronunciado sobre este caso. La víctima, una niñita de 10 años, y sus familiares sólo claman justicia.

Me permito desde acá pedirle a Dios por esta niña https://www.youtube.com/watch?v=JSLz1_28HSc, y sobre el clamor de justicia traigo a colación la Parábola de la viuda y el juez injusto (Lucas 18 1 al 08):