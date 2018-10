Paraguaná: gobernador y alcaldes se ocupan solo de ellos Por José Amalio Graterol Jatar @paraguanamalio

Posteado en: Opinión

En 1998, había cuatro vuelos diarios entre Las Piedras y Maiquetía de ida y vuelta, un vuelo a Maracaibo, otro a Barquisimeto y una comunicación continua con Coro, la capital del Estado. Las líneas de autobuses nacionales todas funcionaban en Paraguaná y se podía trasladar quien quisiera desde aquí, a cualquier parte del país y viceversa. Existían líneas que hacían múltiples rutas extraurbanas e innumerables taxis y por puesto en rutas locales, por toda la península. Hoy es un desastre el transporte y hasta el marítimo de carga hacia las islas vecinas está intervenido por el gobernador del Estado Víctor Clark. La población sufre la falta de transporte, colas inmensas a pleno sol, pues ya no hay ni paradas dignas para quienes habitamos la península de la amistad; en sustitución de lo que era un buen servicio hoy tenemos las llamadas “perreras”, riesgosas e inhumanas para una población que no merece tanto maltrato. Mientras los ñangaras de gobierno pasean en sus lujosas camionetas blindadas, luciendo sus camisones rojos. Tras veinte años de revolución, el transporte aéreo esta limitado a uno o dos vuelos por semana, en condiciones precarias y privilegiando al ñangarato que gobierna el Estado Falcón, pues ellos si tienen reservaciones para viajar. Los aeropuertos presentan total abandono y deterioro. Hasta la autopista Coro Punto Fijo está colapsada y se teme que de un momento a otro Los Medanos copen la carretera y quedemos incomunicados por via terrestre. NO HAY TRANSPORTE

Las dos refinerías del Complejo Refinador Paraguaná, el más grande del mundo fueron destruidas y hoy son triste escenario en el cual se cumple la orden del comandante Chávez ante la explosión de Amuay:”el show debe continuar” y Venezuela se queda sin gasolina y Paraguaná sufre la terrible destrucción de las refinerías. ACABARON CON LAS REFINERÍAS DE CARDON Y AMUAY

Con el agua nos montaron una charada china, empresas de esa nacionalidad se encargaron del acueducto bolivariano y después de llenarse los bolsillos con cientos de millones de dólares, compartidos con los funcionarios del régimen, nos dejaron sin agua y en el 2015 Maduro ordeno una nueva mil millonaria inversión, que tampoco nos trajo agua, pero si produjo nuevos ricos, a costa del la sed de los falconianos. Las comunidades pasan hasta uno o dos meses sin recibir agua. Mientras el “gobernador” se reúne en Caracas con funcionarios del agua. Hidrofalcón, no sirve para nada es una vergüenza regional. NO HAY AGUA EN PARAGUANA

La zona libre de Paraguaná que había logrado arrancar exitosamente, pues se levantaron centros comerciales, hoteles y posadas y surgieron cientos de negocios para atender a turistas hoy está acabada. NO HAY ZONA LIBRE DE INVERSION TURISTICA.

La electricidad después que el comandante eterno, vino a inaugurar dos veces la planta Josefa Camejo y se la entregaron a chinos y cubanos, no funciona ni a mediana capacidad. Además hicieron por una gigantesca suma de millones de dólares un parque eólico que no ha generado ni un kilovatio. NO HAY SERVICIO ELECTRICO EFICIENTE EN PARAGUANA

Medicinas no hay y los CDI son un fiasco, no curan a nadie y los centros médicos del estado, no funcionan ni a un cuarto de capacidad. NO HAY SEVICIOS DE SALUD EFICIENTES EN PARAGUANA

La comida escasa y cada vez más cara, no hay carne, ni pollo y con una ley de pesca absurda, le quitaron el mar a los pescadores y por eso el poco producto es tan caro como en cualquier parte,a pesar de ser nuestras costas de las más ricas del mundo en especies pesqueras .HAY HAMBRE EN PARAGUANA

Las escuelas y liceos se están cayendo y maestros, profesores y alumnos, están desertando. NO HAY EDUCACIÓN EN PARAGUANA´

Por si faltará poco la basura no la recogen las alcaldias y la suciedad campea a sus anchas y los alcaldes ni se ocupan de ese grave problema.

La otrora segura Península de la amistad hoy vive una terrible inseguridad. El hampa manda con la anuencia de los gobernantes.

Para rematar son tan descuidados que ya ni siquiera se pueden presentar los recién nacidos pues no hay papeletas para llenar los datos. EN PARAGUANA LOS RECIEN NACIDOS NO SE LES PUEDE INSCRIBIR EN EL REGISTRO CIVIL

Cabe preguntarse entonces, ¿de qué se ocupan, el gobernador Víctor Clark y los tres alcaldes de Paraguaná? La repuesta es clara, solo de ellos y nada para los demás. Así son los ñangaras!