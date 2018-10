El perturbador hallazgo de una estudiante en un dispensador de salsa de tomate (Video + McGusanos)

En respuesta al video repugnante, uno de los amigos de Bella escribió: “Eso es otra cosa”.

Otro dijo: ‘¡Oh, Dios mío, asqueroso!’

Un portavoz de McDonald’s le dijo a MailOnline: “Lamentamos mucho ver esto y hemos tratado de ponernos en contacto con el cliente directamente.

“Nuestra área de condimentos y dispensadores deben ser revisados ??para la limpieza todos los días y estamos investigando lo que sucedió aquí”.

Traducción realizada a partir de la información de: Daily Mail

Never going near the ketchup in @McDonalds again. For those of you who can’t tell, these are MAGGOTS ?? pic.twitter.com/7B3khnDwME

— Isabella ? (@bellaritchie00) October 3, 2018