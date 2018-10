Paul McCartney confunde la bandera de Texas con la de Chile en pleno concierto (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

En un festival en Austin, Texas, el icono de Los Beatles, Paul McCartney izó una bandera de Chile confundiéndola con la de Texas. Inmediatamente la fotografía, que fue publicada en las redes sociales, no tardó en hacerse viral.

LaPatilla.com

El célebre musico, cantautor y actor británico, Paul McCartney, famoso por haber pertenecido a la histórica agrupación The Beatles, le dio tremenda sorpresa a su público, y no necesariamente con el show sino, al momento de mostrar la bandera de Texas, la confundió con la de Chile.

Mientras sonaba “Hey Jude” de fondo, y una serie de fuegos artificiales y pirotecnia daba un cierre perfecto al evento, Paul aparece en el escenario cargando una bandera de Chile.

Las redes sociales se inundaron de comentarios a favores y otros no tanto. El hecho no deja de ser un “acostumbrado error de famosos”.

I just watched Sir @PaulMcCartney play “Hey Jude” after he did an amazing 3 minute long fireball and fireworks show and couldn’t have been happier until he ran on stage waving what was definitely a Chilean(and NOT Texan) Flag. #ACL2018 #TEXAS pic.twitter.com/f748zwSFPf

— Nicholas Solórzano (@NicSolorz) October 6, 2018