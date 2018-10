Pompeo anuncia “progresos” sobre los acuerdos de Singapur tras reunirse con Kim en Pyongyang

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que se han conseguido “progresos” en los acuerdos alcanzados en Singapur para la desnuclearización y pacificación de la península de Corea, tras la reunión que ha sostenido este domingo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Pyongyang.

Por lapatilla.com

Pompeo publicó un mensaje en la red social Twitter tras aterrizar en torno a las 17.30 hora local (08.30 GMT) en la base militar de Osan, al sur de Seúl, donde se reunirá con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y con su homóloga surcoreana, Kang Kyung-wha.

“Tuve un buen viaje a Pionyang para reunirme con el líder Kim. Seguimos avanzando en los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Singapur”, escribió el secretario de Estado en Twitter tras su cuarta visita a Pionyang.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 de octubre de 2018