Gustavo Coronel: El debate entre El Largo y El Redondo

Posteado en: Opinión

El presentador del debate, José Vicente, experto en el tema, dice:

Buenas noches para todos. Como una demostración más del alto nivel democrático que ha alcanzado la revolución presentamos esta noche un cordial debate entre EL REDONDO y EL LARGO sobre el tema de la corrupción. No es un debate abstracto, mis amigos. Es un debate vivo, entre dos verdaderas estrellas del deporte favorito de la revolución: el saqueo de los fondos públicos. Este deporte ha sido perfeccionado en nuestra Venezuela desde el inicio del siglo XXI, cuando llegara al poder el inolvidable líder intergaláctico, con su grito de guerra: “Exprópiese”. Son muchos quienes han llegado a altos niveles de habilidad en el ejercicio de este deporte, pero muy pocos quienes han llegado a la cúspide de la excelencia en sus especialidades y consienten en debatir sobre quien es el que ha tragado más harina. Esperamos que lo que estos íconos de la corrupción revolucionaria nos digan esta noche pueda servir de inspiración y de imitación para una juventud venezolana que aspira a sobrepasarlos en el deporte del “cuanto hay pá eso”.

¿Quiénes son nuestros invitados en esta noche tan linda? Uno, EL REDONDO, es un militar de modesto nivel, que nos recuerda a Fulgencio Batista. El otro, EL LARGO, es un civil untuoso, ahijado político del inigualable Ali Rodríguez. Ambos se disputan hoy la condición de herederos favoritos del paracaidista de oro. Ambos han exhibido logros para merecer tal honor. Uno cultiva el campo del narcotráfico, con algunas ramificaciones secundarias hacia el contrabando. El otro prefiere la especialidad más sofisticada del lavado de dólares. Ambos han llegado al tope de la excelencia en sus especializaciones.

Este debate no será convencional. El ganador no será el menos corrupto sino el más corrupto, el que haya sido más fiel a la filosofía de gobierno que sirve de substrato ideológico a la revolución: “Ladrones al poder”. Cada quien tratará de demostrar que sus logros en este campo han sido más eficientes que el de su contendor, pues solo de esta manera podrán ganarse el premio “Gran Cleptócrata”, instituido en honor del gran fallecido.

Inicio el debate con la primera intervención por parte de EL LARGO.

EL LARGO. Deseo comenzar este épico debate con el tema del nepotismo. En esta especialización estoy seguro de que soy el claro ganador. Durante mi paso por el gobierno incorporé a mi suegra, a mi esposa, a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos y testaferros, a la gran rebatiña nacional que ha sido la actividad petrolera y minera en el país. En este campo solo reconozco a la primera combatiente como la campeona nacional, por su empleo de 27 familiares en la Asamblea Nacional, así como por el nombramiento de sus hijos y sobrinos para tareas relacionadas con el dinero ajeno. Sin embargo, no es con ella que debo medirme sino con EL REDONDO, quien ha tenido una participación más bien modesta en esta especialización.

EL REDONDO. Quizás no he tenido tanta gente enchufada como EL LARGO pero si la he tenido en posiciones de mayor importancia. EL LARGO no ha tenido ningún cercano familiar ministro. Yo sí. Ese es un as de la baraja que mata sota, caballo y rey.

José Vicente. El jurado integrado por Pedro Carreño, Nelson Merentes y el general López Padrino le han dado el mayor puntaje a EL LARGO en esta sub-especialización de la corrupción, por el amplio abanico de sus actividades en este campo. Ahora entraremos en el aspecto central del debate, el nivel de corrupción de cada quien en sus respectivas especialidades.

EL LARGO. En mi campo de especialización no tengo rival. Si bien es cierto que varios expertos de la revolución han tenido una extraordinaria actuación, incluyendo a mi rival de esta noche, también es cierto que lo que distingue a un corrupto exitoso de uno fracasado es no dejarse atrapar por la policía. Hasta ahora nadie me ha puesto los ganchos. Agarran a mis primos, a mis colaboradores, a mis amigos y hasta a un hermano lo andan investigando, pero conmigo no se han metido. ¿Por qué?

Primero que todo, porque yo siempre fui supervisor y supervisado en mí posición y siempre me concedí las máximas calificaciones al verme en el espejo, era una evaluación incestuosa. En segundo lugar, siempre he tenido cuidado en manejar mis asuntos financieros. No soy como otros quienes se volvieron locos dando propinas de 5000 euros en París. Yo pico pasito. He tenido muy buena relación con empresas de gabarras y con las relacionadas con generación de electricidad, tengo buenas relaciones en el sector de los tanqueros pero no las ando pregonando por allí. Los he tratado bien y ellos me han tratado bien a mí. A través de ellos he logrado la plena soberanía petrolera, término que mi mentor y yo decidimos utilizar desde el principio. Yo nunca le expliqué a los pendejos que la soberanía petrolera no era la del país sino la mía. Y hoy en día la ejerzo plena y orgullosamente por todo el planeta.

EL REDONDO. Fíjense en lo que dice mi contendor. ¿Dónde está él ahora? Está perseguido, huye, ha caído en desgracia. He dicho varias veces que él logró irse de Venezuela con sus ahorritos pero ellos están hoy en pico de zamuro. La policía internacional y hasta Tareck William Saab le están latiendo en la cueva. En cambio, a mí nadie me ha tocado. Me acusan de ser el capo máximo de la droga pero nadie ha presentado prueba alguna. Estoy sancionado internacionalmente pero EL LARGO también lo está. El rendimiento de mi actividad es mayor y de menor riesgo que la de El LARGO por una sencilla razón. Yo no tengo cómplices, solo tengo peones. A mí nadie se me alza ni me pide mayor participación. Soy el jefe único.

El LARGO. Es verdad que EL REDONDO no tiene cómplices de su mismo nivel y yo sí, pero yo no corro el riesgo de aparecer en una busaca sin cabeza, tirado en un monte. La actividad mía es más civilizada y se realiza en mesas de caoba pulida, repletas de caviar y Chateau Petrus, no bajo una mata de mango en la frontera con Colombia. Francamente, ese ambiente en el cual se mueve EL REDONDO es “molto disgustoso” como decimos en Venecia.

JOSE VICENTE. En este momento se ha terminado el tiempo para el debate. El jurado ha comenzado sus deliberaciones…. ¿Quién ganará este debate?

Oigamos la decisión después de un breve corte para informar sobre la nueva Constitución de la República, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. La semana próxima tendremos como invitados a Henri Falcón y a Henry Ramos Allup para hablar sobre este tema.