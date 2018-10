Huracán Michael sube a categoría 3 según último boletín

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Centro Nacional de Huracanes (HNC) de Estados Unidos publicó en su último boletín que a fuerza del huracán Michael subió a categoría 3, con vientos de 192 kilómetros por hora (120 mph), mientras se acerca a Florida.

Michael todavía tiene una distancia de aproximadamente 563 km y 643 km (350 o 400 millas) con la costa oeste de Florida, donde se espera que toque tierra el miércoles en algún punto del noroeste de ese territorio con categoría de huracán mayor.

Según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, el huracán Michael, actualmente de categoría 2, la menor en la escala Saffir-Simpson, está a unos 635 km (395 millas) al sur de Panamá City y a unos 590 km (365 millas) al sur de Apalachicola, ambas localidades en Florida.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó este martes la declaración de estado de emergencia para Florida ante la llegada del huracán Michael. Asimismo, se mantienen avisos y advertencias de varias categorías para toda la costa oeste de Florida, parte de la costa de Alabama y zonas de Misisipi y Carolina del Sur.

