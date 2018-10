Parlamentario canadiense expresó preocupación por muerte de Albán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El parlamentario canadiense e integrante del Partido Liberal de Canadá, Michael Levitt, denunció a través de su cuenta en Twitter la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán e insistió en la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que le exige una respuesta sobre este caso.

LaPatilla.com

“Profundamente preocupado por la muerte de Fernando Albán, activista opositor y concejal, mientras estaba detenido en Venezuela. El historial de detenciones arbitrarias y torturas de prisioneros políticos del régimen de Nicolás Maduro genera muchas preguntas que deben ser contestadas”, indicó.

Deeply disturbed by death of opposition activist & councilman Fernando Albán, while he was being held in custody in #Venezuela. Maduro regime track record of arbitrary arrest, detention and torture of political prisoners raises many questions that demand answers.

— Michael Levitt, MP ?? (@LevittMichael) October 9, 2018