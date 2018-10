Pianista venezolana Gabriela Montero recibe el Premio Beethoven de Derechos Humanos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La pianista y compositora venezolana, Gabriela Montero fue acreditada del IV Premio Internacional Beethoven para los Derechos Humanos, la Paz, la Libertad, la Reducción de la Pobreza y la Inclusión, premio que se le concede al tomar en cuenta el compromiso social de un artista más allá de la sala de conciertos.

LaPatilla.com

“Estoy muy agradecida por este prestigioso premio, aunque sólo sea porque ofrecerá una oportunidad más para dar voz a los millones de venezolanos que sufren las más graves consecuencias imaginables a manos de una autocracia narco-mafiosa”, expresó la artista.

De igual forma, señaló que “no elegí esta lucha y nunca la quise, como millones de venezolanos no eligieron ser desplazados, asesinados”.

A continuación el texto en integro con que le asignaban el premio a la venezolana:

La pianista venezolana Gabriela Montero denuncia incansablemente la situación política en Venezuela y recauda fondos para ayudar a los músicos de su país. Por su activismo y su posición sin ambages ha sido galardonada con el Premio Beethoven.

La pianista venezolana Gabriela Montero ha recibido el IV Premio Internacional Beethoven para los Derechos Humanos, la Paz, la Libertad, la Reducción de la Pobreza y la Inclusión. Según informó la Beethoven Academy en Bonn, el premio se otorga a Gabriela Montero por su activismo social y político. Sus declaraciones públicas, claras y de gran trascendencia, la han convertido en una importante defensora de los ciudadanos de su país de nacimiento, Venezuela.

“Si algo es tan importante para ti, si ves tanto sufrimiento humano, si te toca tan de cerca, hace que te vuelvas una guerrera. Te hace levantarte y decir: eso no está bien.” (Gabriela Montero).

Montero, de 48 años y madre de dos hijas, es una de las pianistas más exitosas de su generación y es conocida como solista de conciertos clásicos, así como por sus improvisaciones. Sin embargo, también se ve a sí misma como una activista y critica los abusos en su Venezuela natal. Por su compromiso con los derechos humanos fue nombrada Cónsul Honoraria de Amnistía Internacional. A los que critican su activismo político y le piden que se limite, como músico, a tocar el piano Montero les responde: “De ninguna manera. Yo soy un ser humano. Y de lo que estoy hablando es de asuntos humanos y, por lo tanto, son importantes para mí. Deben ser importantes para todos “.

Primera mujer ganadora del Premio Beethoven.

El Premio Beethoven, valorado en 10.000 euros, se otorgará por cuarta vez este año. Los primeros ganadores fueron el pianista sirio-palestino Aeham Ahmad, que tocó el piano en las ruinas de Damasco, el pianista turco y activista de derechos humanos Fazil Say y el músico de Colonia Wolfgang Niedecken. El premio se entregará el 4 de diciembre en el Bundeskunsthalle de Bonn. En el marco de la ceremonia se realizará un concierto benéfico en el que actuarán numerosos músicos, entre ellos Aehem Ahmad.”

LaPatilla.com

NEWS: Beethoven Prize, 2018

It has just been announced that I have been awarded the Beethoven Prize for 2018, which takes into account an artist's… https://t.co/gpZjRIU8Dn

— Gabriela Montero (@monterogabriela) October 10, 2018