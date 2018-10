Rock, Folk, Punk y Heavy metal: La mejor música en directo este mes en Directv

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Como es costumbre, la pantalla de OnDIRECTV ofrece la mayor variedad de shows en vivo, conciertos para disfrutar de los ya favoritos y descubrir a nuevos artistas.

10 de octubre de 2018. De cantautoras mujeres a bandas de punk y heavy metal, desde salas más íntimas hasta festivales en enormes estadios. Cada viernes de octubre, toda la potencia de performances en vivo en la programación de OnDIRECTV, en un ciclo de conciertos inolvidables.

Todo comenzó el viernes 5 a las 22:00 con OnSTAGE: Prophets of Rage at Rock am Ring 2017, con la presentación del supergrupo de Los Ángeles, formado por miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill.

Ese mismo día a las 23:00 se emitió OnSTAGE: Sum 41 at Rock am Ring 2017. En el marco de un festival alemán que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Nürburg, la banda canadiense de punk liderada por Deryck Whibley interpreta todos sus éxitos.

En tanto, el viernes 12 a las 22:00 es el turno de OnSTAGE: OneRepublic: Live in South Africa. En Johannesburgo y frente a más de 20 mil fans, la banda nacida en Chicago interpreta hits como Apologize, Stop and Stare, Counting Stars y más.

Ese mismo día a las 23:30, se emite OnSTAGE: Soundstage Presents The Fray, banda liderada por el cantante Isaac Slade, y a continuación dos grupos de rock folk alternativo se reúnen en el show de OnSTAGE: Other Voices: Cage the Elephant + Shakey Graves.

El viernes 19 es el turno de las cantantes y pianistas solistas. A las 22:00 se emite OnSTAGE: Front Row Center Presents Norah Jones, donde la exquisita cantante y pianista interpreta éxitos como Don’t Know Why y Come Away With Me, además de covers de Tom Waits y Wilco, en un show filmado en Brooklyn, Nueva York.

De inmediato es el turno de OnSTAGE: Soundstage Presents Regina Spektor. En un concierto registrado en Chicago, esta talentosa artista rusa nacionalizada estadounidense regala los éxitos de álbumes como Soviet Kitsch, Begin to Hope y What We Saw From The Cheap Seats.

Por último, el viernes 26 se enciende con el rock más puro, y el plan comienza a las 22:00 con OnSTAGE: The Big Four: Anthrax. Registrado en el marco de la gira conjunta con Metallica, Slayer y Megadeth, se trata de un poderoso show de la banda neoyorkina de heavy metal.

A continuación se emite OnSTAGE: Bad Company: Live at Red Rocks, el show del supergrupo formado en los 70 por miembros de Free, Mott the Hoople y KingCrimson.

La señal exclusiva de DIRECTV no deja de sorprender con shows de primera calidad, pensados para todo tipo de público.

OnSTAGE: Prophets of Rage at Rock am Ring 2017

Viernes 5 de octubre. 22:00 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: Sum 41 at Rock am Ring 2017

Viernes 5 de octubre. 23:00 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: OneRepublic: Live in South Africa

Viernes 12 de octubre. 22:00 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: Soundstage Presents The Fray

Viernes 12 de octubre. 23:30 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: Other Voices: Cage the Elephant + Shakey Graves

Viernes 12 de octubre. 00:30 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: Front Row Center Presents Norah Jones

Viernes 19 de octubre. 22:00 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: Soundstage Presents Regina Spektor

Viernes 19 de octubre. 23:00 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: The Big Four: Anthrax

Viernes 26 de octubre. 22:00 hrs. en Venezuela.

OnSTAGE: Bad Company: Live at Red Rocks

Viernes 26 de octubre. 23:00 hrs. en Venezuela.

Información de programación:

OnDIRECTV SD (Canal 201)

OnDIRECTV HD (Canal 1201)

Síguenos en

Twitter: @OnDIRECTV

Facebook: OnDIRECTV

YouTube: DIRECTV Latin America/OnDIRECTV

Acerca de DIRECTV: DIRECTV entrega la mejor experiencia en entretenimiento. Todos los días los suscriptores de DIRECTV en Latinoamérica disfrutan calidad y sonido 100% digital, servicio de atención al cliente líder de la industria, superioridad tecnológica, el más diferenciador contenido HD incluyendo transmisión de series originales y exclusivas, completas coberturas de los más importantes eventos, ligas y paquetes deportivos y la posibilidad de disfrutar la programación en distintas pantallas dónde y cuándo el usuario prefiera. Para más información, visite directvla.com.

Sobre OnDIRECTV y OnDIRECTV HD

OnDIRECTV, es el canal exclusivo para los suscriptores de DIRECTV. El canal es reconocido como una vitrina para las más aclamadas series internacionales, documentales y variedad de conciertos, todo esto situado dentro del top 20 de los canales de mayor rating y a su vez dentro de los tres puestos más vistos del género global de entretenimiento. OnDIRECTV ha escrito guiones originales como es el caso de La casa del mar, la cual fue nominada por los Emmys Internacionales como Best Drama en 2016.

Nota de Prensa