Caiga Quién Caiga: Terror… No podemos esperar otra cosa de este Gobierno, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

En el Gobierno reina el terror, y no hay cosa tan cruel como el miedo, cuando tiene el miedo las armas en la mano

Rafael Barrett

Este gobierno nunca ha respetado la ley y el orden. Ni la propia constitución aprobada por su mayoría en 1999, es defendida. Nunca han seguido el principio de legalidad. Todo lo hacen pragmáticamente, según su conveniencia. Por ello no tienen moral para reclamar o exigir respeto como nación o como Estado. Son forajidos y como tal debieran ser tratados en el orden internacional.

Historia

26 Marzo 1994

Ilegalmente y por razones de conveniencia política, algunos hablan de arreglo. Rafael Caldera concedió un peculiar “sobreseimiento”, al grupo de sediciosos, encabezado por el charlatán más grande que ha conocido Venezuela: Hugo Chávez. Nunca debió concedérseles tal beneficio. Atentaron contra la constitución, contra la voluntad popular. Muchos mandatarios criticaron tal decisión.

Violando la constitución vigente, disolvieron el parlamento donde eran minoría. Politizaron las Fuerzas Armadas y desapareció por atrofia su función de policía constitucional. Ganaron ilegalmente el referendo del 2004, y en todas las elecciones realizadas hasta ese momento impusieron sus reglas a través del CNE. Sus Presidentes, todos, han formado parte del gobierno. Su neutralidad e imparcialidad total y absolutamente nula. Cuando perdió Chávez el referendo en 2007, ilegalmente convoco a otro el mismo día de su derrota. Él nunca reconoció el mandato popular de Gobernadores y Alcaldes opositores, salvo los arreglos tras bastidores con algunos.

Para los chavistas en Gobierno, el único con poder legítimo y absoluto es el Presidente. Expropian, confiscan, cierran, encarcelan a placer. Aceptaron el resultado del 2015, sin embargo, nunca lo respetaron y actúan como si la ASAMBLEA NACIONAL no existiera. Impusieron otro CNE, TSJ y el poder judicial es un apéndice completo del partido de gobierno. La institucionalidad por completo desapareció. Acabaron la mayoría de las Alcaldías en manos de la oposición. Revisen el número de Alcaldes perseguidos por la justicia Igual con las gobernaciones y extendido a todos los dirigentes políticos que estorben su mandato “impopular” pero vigente.

Igual actuación tuvieron donde perdieron Gobernaciones. En los estados Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui, designaron PROTECTORES. Figura aberrantemente inconstitucional, a años luz de cualesquier principio jurídico. Comenzaron designando a Francisco Arias Cárdenas en Zulia, Jasón Guzmán en Mérida, Aristóbulo Istúriz por Anzoátegui y el general Mata Figueroa el de Nueva Esparta. Lo anunció Maduro en cadena nacional. Primariamente no hizo referencia al candidato a la reelección y gobernador saliente en el estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora. Según Maduro, el cargo de protectores “es una forma de seguir atendiendo al pueblo y no dejarlo desamparado”. Confesión expresa de su delito.

La elección de una CONSTITUYENTE PRO CUBANA, luce como el paroxismo de un gobierno guiado por ambiciones, caprichos, deseos de riquezas, menos por el respeto y el deseo de mejorar y producir cambios positivos para el país.

Es Grosero el ejercicio desmedido del poder y el afán de lucro que los persigue. Lo que ellos más critican, es lo que más practican. Todos los protagonistas del Gobierno y del PSUV, se erigen como los nuevos ricos de Venezuela. Ser Rico es malo, sino eres “revolucionario”.

Luego deja sin efecto lo de Arias, al producirse la vacante dejada por la oposición y cambia al del Táchira y Nueva Esparta en Febrero del 2018, por Freddy Bernal y Dante Rivas, respectivamente. Estos dos últimos han presentado las mayores polémicas y hemos sostenido en varias columnas, que en cualquier momento pueden asumir el cargo de Gobernador donde son “protectores”, por “mandato” de la también ilegal ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Presente y Futuro

La muerte del Concejal Albán, marca la nueva ruta a la cual someten la oposición y lo poquito que queda de Prensa Libre y autónoma.

Este Gobierno no solo ha sido débil en desmentir su autoría, por el contrario, su interés es demostrar el futuro de los que lo enfrentan. Es la maximización de la BOVEDAD DEL MIEDO. Realmente el terror de saber el rechazo popular, los obliga a hacerlo.

Lamento lo ocurrido y me hago solidario. No me sorprende ya nada. La lentitud, protocolo del orden mundial, para mí constituye una ignominia contra el pueblo venezolano. Creo en el diálogo cuando se trata de rivales honorables. No es el caso del Gobierno venezolano y sus representantes.

Lo primero es obligar a los que ejercen el poder, a respetar y someterse al imperio de la Justicia, más que el de la ley hecha por ellos, a su conveniencia. Eso luce imposible en los actuales momentos.

No pierdo las esperanzas. Si en los próximos meses no llega una intervención humanitaria, lo de Biafra o Herzegovina será un cuento de Hadas, comparado con lo que aquí puede suceder.

CAIGA QUIEN CAIGA

NO ENTIENDO Capriles desconcierta ¿Cómo no hacer política con la grave muerte del Concejal? No estamos frente a un suceso de inseguridad, sino ante una muerte ordenada y causada por un sistema político. Así que políticamente debe ser tratada. Nadie en su sano juicio le dará validez a la tesis del suicidio, salvo el Médico Express graduando en la Universidad Bolivariana y que con menos de un mes en el ejercicio, realizó la necropsia de ley. ¿Cómo no politizar cuando el ilegitimo Fiscal William Saab, ni por cortesía disimulo su servilismo y entrega, al declarar como suicidio el extraño suceso? ¿Qué vas a investigar ahora Tareck?

Nueva Esparta ARDE TROYA. La lucha por el poder pudiera arrojar una nueva víctima en los próximos días. El Protector Dante Rivas está decidido a imponerse. Mientras el gobernador electo Alfredo Díaz reclama respeto a su autonomía, Dante insiste en desconocer e intervenir, por ejemplo en materia de salud. La Guardia Nacional ilegalmente ocupo un espacio hospitalario e impidió el ejercicio del mandato constitucional del Gobernador. Durante el programa de Radio “La Hora del Gallo”, conducido por el periodista Alfredo Arismendi, el Abogado y reconocido chavista Cruz Rivas Marcano, pidió respeto a las competencias de Alfredo Díaz. El Protector Dante Rivas, no requiere de estas estrategias para imponerse en este Estado, en próximos procesos. A él, le sobra carisma y capacidad, mientras la gestión de Díaz, más se siente por los obstáculos recibidos, que por la eficiencia y fortaleza de sus políticas. Dante pareciera el Jefe de Campaña de Alfredo Díaz. La política se nutre de errores y Dante pareciera ser presa de una mala asesoría en esa materia.

ZULIA: En la pelea por el poder político del Zulia, al parecer el Gobernador Omar Prieto detuvo la caída. Comentarios de fuentes internas destacan, que detrás de su cabeza, había muchos, incluido el actual Alcalde de Maracaibo, aunque en fotos aparecen abrazados, así es este negocio. Prieto fue designado como nuevo Vicepresidente del PSUV Occidente y es un anuncio de quien gano, el último round en la pelea contra el 4F Arias. Aún esto no termina. PRIMERO SE AGARRA UN EMBUSTERO QUE UN LADRÓN El Alcalde de Maracaibo, ayudado por el diario Panorama se ufana de haber resuelto la crisis eléctrica. Nadie creyó la información entre otras razones, porque el problema persiste y lo poco logrado, se debe a la intervención del Gobernador Prieto y el General Reverol, protector de bajo perfil en la región, aunque usted no lo crea. Willy Casanova no solo muestra incapacidad, sino carencia de la más elemental prudencia. Sus Bozales solo andan detrás de todo lo que genere divisas y si es en dólares mucho mejor. La crisis de la basura es la más grande vista en la historia nacional y de latino américa. CASANOVA, ahora anuncia la firma de un convenio con la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina por 60 millones de dólares, a fin de modernizar las plantas potabilizadoras para potenciar la distribución del vital líquido en ese municipio. ¿Cómo creerle a quien no es capaz de poner un “bombillo en una calle”? ME SORPRENDIÓ EL ALCALDE OPOSITOR ALENIS GUERRERO, Municipio Santa Rita. Es el único que habla bien de la gestión del ex Presidente de Hidrolago Danny Pérez. La Alcaldesa de Machiques Betty Zuleta debe estar muy contenta. OJO El Ex Alcalde Dimartino debe aclarar quiénes son estos: Tengo derecho a defenderme y moral para hacerlo, además, por qué dejarme someter por esos “rojos rojitos” que quieren estar bien con Dios y con el diablo, o por qué dejarme cercar por un opositor resentido en Venezuela o el exterior. Ser fiel militante revolucionario, no es ningún delito. A esa gente que me ataca y, en algunos casos asegura estar con el proceso, más bien la invito, sana y humildemente, a demostrar que es más chavista que yo. (Tomado de su última columna)

ÚLTIMA HORA: El “camarada” Francisco Carrasquero, ex magistrado, ex presidente del CNE, mejor conocido como “El Cacharro”, se fue a vivir a España. ¿Por qué si es tan izquierdista no se fue a vivir a CUBA? Al parecer tomo la decisión, huyéndole a las persecuciones que era sometido cada vez que salía. Lo “pitaban”, lo ofendía. En España, comento a unos amigos, nadie lo conoce.

CLARIDAD la de CARLOS ALAIMO al asegurar sobre Muerte de Fernando Albán, que “Fue un mensaje que el Gobierno, de manera permanente y rutinaria, le envía a la oposición para saber que este es un régimen autoritario y arbitrario. Demuestra que no está dispuesto a entregar el poder por la vía fácil y hace lo posible para que la oposición baje la guardia y de alguna manera, sacarla del juego”.

TRISTE REALIDAD Otro Presidente de un Gremio en la provincia, bajo el argumento de persecución política se irá del país. Unos con razón y otros sin ella. Partirá a ira a Texas, aunque primero tocara Florida. Se repite la historia cubana.

BUEN ESFUERZO “La Hora de la Democracia”, que plantea un gran acuerdo nacional, para formular una estrategia de consenso que enfrente la crítica coyuntura histórica que vive el país. El Acto donde se hará público tiene como fecha tentativa el próximo 26 de octubre en la ciudad de Maracaibo.