Darwin Chávez | Verdades y rumores: De la nueva Constitución y otros demonios en la oposición

Posteado en: Opinión

OPOSICIÓN (I). El país en su mayoría, incluyendo a buena parte de la oposición partidista, sigue de espaldas a un tema fundamental: la nueva Constitución Nacional que cocina la Asamblea Nacional Constituyente en su laboratorio de monstruos. El gobierno lo sabe. Sabe muy bien que han logrado controlar a un grueso de la población a través de sus subsidios en medio de una feroz crisis. Sabe que un sector masivo de la ciudadanía piensa muy distinto a lo que pregonan las redes sociales sobre la situación del país, tal como lo revelan los estudios de opinión pública. Sabe muy bien que no todos los que gritan, acusan, desprestigian y se esconden en cuentas anónimas de las redes sociales están verdaderamente dispuestos a dar su aporte para alcanzar el cambio ¿Cómo lo sabe? Porque en su mayoría son cuentas que ellos manejan desde sus laboratorios de guerra sicológica para confundir, desprestigiar y dividir a la oposición. Y sabe muy bien que este es el momento adecuado porque no hay una oposición política que pueda derrotarlos, porque éstos siguen muy ocupados en azuzar a sus demonios internos ¿Qué hará el gobierno con todo eso a favor? En este caso no aplica la lógica al revés que los caracteriza, porque saben muy bien que es el tiempo adecuado para convocar el referendo aprobatorio y lograr una holgada victoria que les permita imponer su nueva Constitución, destruir la República de Venezuela que hemos disfrutado en más de 50 años y así acelerar sus planes de dominación. Hay apuro en el gobierno porque están en el momento adecuado para cercar legalmente a quienes se le oponen y así garantizar, a pesar del asedio internacional, su permanencia en el poder. Esa nueva Carta Magna esconde un plan perverso que busca modificar toda la correlación institucional con el fin de crear un nuevo país, un nuevo modelo, unos nuevos ciudadanos y una Venezuela distinta basada en etapas políticas que habíamos superado. El texto constitucional es poco conocido. Se conoce un supuesto contenido que ha sido difundido por el diario PANORAMA. Si tomamos en cuenta lo publicado por este importante medio, debemos partir de la premisa que la nueva Constitución dinamita las bases políticas e institucionales de la Venezuela que ha existido hasta ahora. Sólo tomemos como ejemplo la nueva caracterización de la Venezuela oficialista: un Estado políticamente centralizado y administrativamente desconcentrado ¿Qué significa eso? Que se condena a muerte la descentralización política y administrativa que fue uno de los avances fundamentales del sistema político venezolanos antes de Chávez y que perduró, por lo menos hasta ahora, porque no era el tiempo para eliminar tal evolución. A simple vista no se necesitarían elecciones de Gobernadores y Alcaldes, porque todo quedaría sometido a los designios del poder central, o sea del Presidente en funciones (Fíjese que no lo circunscribo a Maduro) y están dispuestos a mimetizar sus reales intenciones, mediante la supuesta aplicación del Estado comunal. Eso es otra farsa porque sólo estarían usando a las comunas para esconder sus infinitas ansias de poder. Ese es sólo uno de los peligros que esconde el nuevo texto constitucional. Por esas y muchas razones más se requiere de una coalición política y ciudadana que derrote al gobierno en su referendo aprobatorio ¿Se podría lograr esa concertación? A simple vista no a menos que ocurra una epifanía colectiva y se comience un nuevo camino.

ABERRACIÓN. Lo ocurrido con el concejal opositor, Fernando Alban, es una aberración absoluta en democracia. Claramente al gobierno se la está saliendo de las manos sus acciones contra la dirigencia opositora, porque en los organismos de inteligencia hay mucho funcionario que actúa con independencia y bajo la justificación que deben reducir y callar a quienes se oponen. Aunque nunca se sabrá la verdad absoluta en lo sucedido, la presunción más lógica es que el detenido no soportó las torturas a las que estaba siendo sometido y murió en manos de sus verdugos. Sencillamente están tratando de cubrir el error con la farsa del suicidio, cuando todos los presos políticos que han pasado por el Sebin aseguran que nadie va solo al baño. Los apuros oficiales posteriores intentando cremar el cuerpo y luego con la autopsia exprés demuestran que están tratando de ocultar algo. No sólo la Venezuela democrática está pidiendo una explicación clara y la detención de los responsables, sino que el gobierno debería ser el más interesado en castigar a los culpables para salvar un poquito su maltrecha imagen. Pero además demuestra que el Sebin es un nuevo terreno para la lucha interna, tal como lo ha revelado con profundidad la colega Sebastiana Barráez. El Sebin está en manos de Diosdado Cabello y Maduro es un convidado de piedra en ese organismo. La antigua Disip nunca fue una institución ejemplar, pero este Sebin es la antítesis de lo que debería ser un verdadero ente de inteligencia. Es un gobierno dentro del gobierno. Ahí no acatan órdenes de jueces, ni fiscales. La muerte de Fernando Alban debería marcar un punto de inflexión en la represión contra la oposición. Pero además debe ser el punto de partida para la recomposición de la Unidad opositora.

EL GENERAL… En este caso parece que si tiene quien le escriba, pero además también quien le envíe una propuesta de libertad y solución de diferencias. Me refiero a la oferta que le envió Maduro al encarcelado general Miguel Rodríguez Torres, tal como lo revelamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/10/09/conozca-la-propuesta-que-le-envio-maduro-a-rodriguez-torres/). La propuesta que no sólo incluía la salida de prisión fue rechaza por el alto oficial retirado.

OPOSICIÓN (II). La oposición está claramente dividida. Hay un sector que predica y sostiene que la abstención sigue siendo el camino. Hay otro sector que quiere participar en ese referendo ante los peligros de la nueva Constitución. Y lo peor es que existe otro grupo que sabe que deben participar y evitar el tsunami constitucional, pero no dan el paso y asumen una postura pública por temor al “qué dirán” en la jauría tuitera. Comencemos con los abstencionistas. Es un grupo mayoritario entre una minoría que verdaderamente le presta atención al país, la crisis y las intenciones oficialistas de construir su hegemonía total. Es un sector dividido en tres. Tiene un componente radical que mayoritariamente se expresa en las redes sociales e incluso aplican uno de los principios de la propaganda de Goebbels, cuando tratan de hacer ver que todo el pueblo piensa y está de acuerdo con sus posturas, cuando la realidad es totalmente distinta. Entre esos radicales hay de todo: muchos soñadores, muchos mesías con poca cordura y hay muchos, pero muchos incrédulos que los respaldan porque dicen lo que ellos quiere leer, a pesar que les están mintiendo con una supuesta epopeya en la cual no sólo desalojarán a Maduro y sus acompañantes del poder, sino que además los enjuiciarán mediante su propio tribunal para castigarlos por todo el daño que le ha causado al país, que es lo único real en esos pensamientos. Hay un grupo de abstencionistas políticos que se adhirieron a la matriz de no participar no porque consideraban que era el camino adecuado, sino porque esa postura se adecuaba a sus intereses más sectarios. Además hay otros que se sumaron porque les faltó el coraje para indicar un camino contrario a lo sembrado por los radicales. Imagino que la mayor parte de estos abstencionistas mantendrán su postura de no participar en ese referendo, argumentando que todo lo que decida la ANC es ilegal y votar sería legitimar a Maduro, cosa que es totalmente falsa. Con legitimidad o sin ella el gobierno moverá a sus fuerzas controladas para ganar en la consulta y poco se podrá hacer posteriormente ¿Cuál es el camino alternativo de estos abstencionistas? El mismo de siempre y bla bla bla. No tienen nada nuevo. Ellos son más colaboracionistas del régimen cuando le siguen el juego de alejar a la gente de las urnas electorales sin un plan alternativo y viable. Pero bueno, ese es el terreno que ellos han venido cultivando, aunque no saben que saldrá de ese cultivo. Su única apuesta es una intervención militar y creo que no están dadas las condiciones para ese escenario.

CURIOSIDAD. Un amigo de esos que son bien acuciosos me envió una foto y un mensaje: “Así estamos de mal que en la casa del Gobernador colocaron un cerco eléctrico”. Quise verificar con mis propios ojos lo ocurrido y así fue, ciertamente instalaron ese dispositivo de seguridad. El hecho es que en la Residencia Oficial del Gobernador del estado Zulia instalaron un cerco eléctrico de “siete pelos”, pero además, según una de mis fuentes en dicha casa, en la mayor parte de la pared perimetral agregaron tres hileras de bloques, para elevar la altura de la cerca. Cualquiera diría que en un país cargado de violencia, es normal tomar una acción como esa, pero resulta que en la llamada popularmente RO hay cualquier cantidad de funcionarios de la Policía Regional, Policía Nacional, Guardia Nacional y el Sebin que actúan como custodios ¿Para qué entonces subir la cerca y colocar el cerco eléctrico? Se los dejo a su imaginación.

GUERRA. Muchos me preguntan qué hay de nuevo en la guerra entre Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas y la única respuesta real que tengo es: nada. Y esa es la verdad porque no ha ocurrido nada adicional a todo lo que hemos contado con lujo de detalles. Cada uno anda en lo suyo. Pancho buscando la estocada final y Prieto tratando de salvarse. Pero además no hay nada nuevo porque aún Diosdado Cabello no viene al Zulia y esa visita se mantiene al parecer como el epicentro de una acción o decisión final. Esperemos un poco más para saber cómo queda esa guerra.

OPOSICIÓN (yIII). El sector opositor que está viendo el peligro de la nueva Constitución por ahora no es mayoría. Con todas las dudas razonables que genera Henry Ramos Allup, éste tiene razón cuando advierte que se debe participar y derrotar al gobierno en el referendo y así evitar que impongan la Carta Magna fabricada en la ANC. Desafortunadamente ese sector es pequeño, aunque repito hay muchos que aún están en la corriente abstencionista y quieren cambiarse de bando, pero por ahora tienen miedo de ser ajusticiados en las redes. Los “participacionistas” podrían crecer en la medida que le digan la verdad a la gente y les expliquen que se debe desempolvar la participación electoral o de lo contrario terminamos de perder al país ¿Es una tarea sencilla? Para nada porque en su contra confluye un gobierno controlador, el poco espacio que van a tener en los medios y la jauría tuitera descalificándolos como impuros y vendidos. Ojalá la tendencia “participacionista” crezca y pueda derrotar al gobierno. Si no lo logran, el oficialismo ganará el referendo, impondrá la Constitución y luego a llorar al valle. Ganarle al régimen implica mucha organización, estrategia y sobre todo Unidad. Ojalá cambie el desolador panorama actual.

DENUNCIA. El presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, hizo una grave denuncia a la opinión pública zuliana cuando reveló que se ha intensificado la presencia de guerrilleros y paracos colombianos que actúan con impunidad en el Zulia. El médico y empresario exhortó a la Fuerza Armada Nacional a actuar para impedir que estos irregulares sigan sembrando el terror en la zona fronteriza y afectando sobe todo a los productores agropecuarios. Alaimo alertó que hay sectores del estado que están en una franca “mejicanización” porque los grupos violentos actúan como la ley. Considero que el propio Gobernador debería liderar esta cruzada para evitar que algunos municipios se conviertan en “territorios liberados” en manos de delincuentes.

CASOS Y COSAS…De la Imprenta del estado Zulia. Sigo con los detalles sobre las irregularidades que ocurren en ese organismo adscrito a la Gobernación. Ahora vamos el modus operandi: “Con la complicidad de la administración del organismo desincorporan, o más bien descartan, el bien valiéndose de pretextos: que estaba muy viejo, que no tenía utilidad, que un apagón le quemó los conectores, que la lluvia lo mojó y le dañó la fuente de poder, que les falta aceite o que hay que arreglarle una pieza que no se encuentra. Después, cuando el personal se ha retirado, lo sacan y lo llevan con destino incierto. Lo que sale nunca regresa. Abundan los casos de aparatos que se encontraban en perfecto estado y de la noche a la mañana desaparecieron. Así ocurrió con cinco equipos industriales de impresión, computadoras, mesas de fotomecánica, estanterías, muebles, material de oficina, microondas, sillas, y un UPS Regulador de Voltaje 2000 VA, entre otros bienes. Poco importa el puesto que ocupaba, lo que significaba, cuánto valía, o para qué servía. Lo importante es el dinero que les pueda originar al negociarlo. En el caso de la maquinaria pesada no se sabe qué excusa utilizaron para sacarla, pues es evidente que se trata de un bien patrimonio intransferible del Estado. El proceso de desincorporación no acarrea mayores dificultades porque en administración comparten sus pareceres y cuida que los manejos se efectúen dentro del marco legal. Mienten descaradamente y olvidan lo más importante, el honor de los trabajadores (porque es una cuestión de honor), el valor de su palabra y las pruebas que ellos han ido recogiendo en el camino”. Señor Gobernador tome note e investigue lo que ocurre en el Servicio Autónomo Imprenta del estado Zulia, porque le están haciendo un hueco al patrimonio regional. La semana que viene vamos con “los hechos”.

¡INSÓLITO! Una de mis fuentes en el PSUV del Zulia me cuenta que hace pocos días se enteró de algo insólito: “Uno de nuestros alcaldes rojo rojito con más tiempo en el cargo tiene varias granjas avícolas que heredó. Eso no es pecado, pero lo extraño es que el nuevo esquema de cría y venta de pollos a puerta de granja, éste Alcalde evade el precio acordado por nuestro gobierno, ya que no le vende las aves a las empresas del ramo, sino a una red de supuestos empresarios que compran los pollos a un alto precio, los benefician y los venden despresados a un precio muy superior al precio regulado ¿Será que nuestro alcalde patriota y revolucionario no cree en las políticas económicas de nuestro Presidente obrero? Esto es insólito”. Confieso que luego de leer y digerir lo afirmado, caí como Condorito.

EXTRAÑO. El pasado fin de semana leí con asombro una larga entrevista que le publicaron en el diario El Universal al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez ¿Qué es lo extraño? Que ese medio de comunicación desde hace mucho tiempo dejó de ser opositor al ser comprado por aliados del régimen a través de una compleja operación y Ramírez es uno de los líderes de la disidencia contra Maduro. Algo parece estar ocurriendo en el oficialismo cuando en uno de sus medios aliados le dan tanto protagonismo a uno de los peores enemigos del “Madurismo”.

SEDEMAT. Sigue en crisis el organismo recaudador de impuestos de la Alcaldía de Maracaibo. El Sedemat sigue en manos de la banda de “Los Incapaces” y el Alcalde, Willy Casanova, no hace nada para resolver las dificultades que han hecho que pagar al municipio los servicios municipales o impuestos sea una calamidad. Un usuario afectado por las largas jornadas me envió una reveladora foto que muestra a una anciana que no soportó la larga espera en el Sedemat y se desmayó. Saben que es lo peor, que la pobre ciudadana pasó tantas horas para sólo pagar BsS. 2 por concepto de servicios municipales. Señor Alcalde con mucho respeto le reitero mi exhorto: si no actúa para frenar el despelote de “Los Incapaces” en el Sedemat, usted se está convirtiendo en cómplice ¿O ya lo es? ¿Cuál es su opinión estimado lector?

VIAJERO. El pasado fin de semana me enteré del viaje de un funcionario público de cierta importancia en el Zulia. Usted dirá que viajar no es pecado, lo cual es totalmente cierto. El problema es que supuestamente tiene vínculos “inseparables” con el oficialismo. El viajero es el Contralor Municipal de Maracaibo, Ramón Fuenmayor, quien para el momento que usted lea esta columna, ya debe estar fuera del país ¿Eso es malo? Para nada porque cualquier ser humano necesita vacaciones, pero en este caso ese argumento no aplica mucho. Un funcionario de dicho organismo me explicó: “El hizo una reunión y se despidió de todos los presentes. Además dejó a un encargado. Todos salimos con la sensación que se fue definitivamente de Venezuela”. Ojala todo sea una errada interpretación del personal de la Contraloría de Maracaibo.

CURIOSO. Un amigo y dirigente opositor me dejó absolutamente fuera de base con una pregunta ¿Tu sabes a quien llaman el Dr. QuesiYo en la oposición zuliana? Confieso que no sé a quién se refiere ¿Usted sabe quién ese ese Dr. QuesiYo?

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]