Estas son las razones por las que renunció una periodista de Telesur

La periodista y presentadora de noticias de la cadena internacional Telesur, Daniela Vielman, renunció a su puesto de trabajo luego de denunciar que fue “chantajeada, coaccionada, maltratada verbalmente y amenazada de manera permanente y violenta”, por su jefa inmediata, la periodista colombiana Tatiana Pérez, en una carta pública que fue entregada por uno de los trabajadores de la planta que pidió no ser identificado, Vielman aseguró que el equipo periodístico del canal oficialista “se les trata como si trabajasen en un partido político”, en el que se le impone hasta cómo deben ser “sus convicciones políticas”.

Vielman, quien también fue la imagen de la campaña Presidencial en el año 2012, denunció que a los periodistas extranjeros que trabajan en Telesur se les paga en dólares mientras que a los venezolanos solo se les retribuye su trabajo en bolívares y con sueldos que denuncia, violan la ley del Trabajo. Destacó que dentro de la televisora del sur existe xenofobia.

“No me parece para nada revolucionario que estando en mi país, en mi casa TeleSUR, debamos sufrir tal desigualdad de condiciones (…) es absolutamente injusto que periodistas extranjeros contratados por nuestra planta televisiva, venezolana, reciban un salario en dólares muchísimo más alto que el nuestro en bolívares, ¿eso es igualdad de condiciones? ¿Así es el socialismo?”, declara la periodista venezolana en la carta abierta a su jefa directa, Tatiana Pérez.

La periodista que laboró por casi cuatro años y que en su carta reitera ser seguidora del proyecto del fallecido presidente Hugo Chávez, se mostró decepcionada por cómo es llevado el proyecto denominado socialista, “en mi casa me enseñaron a respetar a las demás personas y me enseñaron que el chantaje no es una opción para lograr lo que quiero del otro y menos para gerenciar cualquier proyecto”, dijo al referirse a su jefa.

Señaló que los periodistas venezolanos renuncian del canal por las presiones y malos tratos y que se encuentran “escasos”. Vielman, aseguró que la denominada “revolución”, debe hacerse “desde adentro y transformarse”, al final de la carta aclara que la periodista colombiana Pérez, la coaccionaba para tomar decisiones o si no le pedía la renuncia: “hoy estoy cumpliendo su deseo. Aquí le dejo mi renuncia, finaliza la contundente misiva”.

Caracas, octubre 2018

Sra. Tatiana Pérez, Coordinadora de Presentadores de TeleSUR

No comprendo a la gente que está decidida a ser amargada, a creerse que posee la verdad absoluta o verdadera, a creerse con permiso de decirle al otro “como es” o “debe ser” lo que incluso desconoce, que se niega a disfrutar, la creación colectiva, el ser feliz, y a respetar a los demás.

No comprendo el comportamiento de algunos miembros de este proyecto que creen que tienen trabajando a soldados como si este fuera un partido político, con un modelo impositivo, retrogrado en su pensamiento y actuar que tanto daño ha hecho y le sigue haciendo a los procesos, y que, bien probablemente nos han llevado a lo que hoy vivimos. No entiendo la dictadura de querer imponer como “deben” ser mis convicciones políticas, comportamiento, procedimientos, ideas, etc, irrespetando así, el trabajo de cada quien, la amistad que respeta al otro y lo ama como es, el amor que nos une, y mi libertad de hacer lo que considere, desee, necesite o me provoque en todos los ámbitos de la vida, y muy a pesar de mi idea permanente de ir empujando en cada ocasión, para avanzar y crecer en colectivo.

No esperé nunca que en un proyecto tan magnifico, profesional, y de tanta trascendencia creado por Hugo Chávez para ser la ventana de los invisibilizados así como dignificar a quienes se les adeudaba… En fin un proyecto que llaman socialista y humanista, el personal que lo lleva a cabo de manera honesta, responsable, amorosa, y absolutamente fiel sea tratado como he sido tratada yo, Daniela Vielman CI, 20.234.224, comunicadora social, actriz, narradora oral escénica, imagen de la campaña Presidencial (2012), oradora de orden del Ministerio de Economía y Finanzas, y productora, redactora y presentadora de los informativos de TeleSUR y de los programas “Guía Tu Cuerpo” y “Somos”, durante mi estadía en este canal por casi 4 años.

En mi casa me enseñaron a respetar a las demás personas y me enseñaron que el chantaje no es una opción para lograr lo que quiero del otro y menos para gerenciar cualquier proyecto. El socialismo del que tanto hablamos no se trata de eso, el socialismo se trata de igualdad de condiciones para todos, justicia, reconocimiento del otro, el trabajo colectivo, el cooperativismo, y el cambio de los viejos modelos incluso el de la televisión.

No me parece para nada revolucionario que estando en mi país, en mi casa TeleSUR que es nuestro, venezolano, teniendo jefes extranjeros, no sé por cual razón, debamos los profesionales del país sufrir tal desigualdad de condiciones desde muchos puntos de vista, pero más dramáticamente dos principales: El económico, y la violación de los derechos que contempla nuestra ley orgánica del trabajo.

Es absolutamente injusto que periodistas extranjeros contratados por nuestra planta televisiva, venezolana, reciban un salario en dólares muchísimo más alto que el nuestro en bolívares, ¿eso es igualdad de condiciones? ¿Así es el socialismo? ¿Por qué todos no ganamos en dólares, o todos en bolívares? ¿Por qué a pesar de mis años de dedicación a este proyecto debo ser chantajeada, coaccionada, maltratada verbalmente y amenazada de manera permanente y de manera violenta por usted, Sra. Tatiana Pérez? Cabría preguntarse también en este punto ¿por qué tantos periodistas venezolanos y talentosos han salido de nuestra planta y nos encontramos tan escasos? … Esta es una de las razones.

Soy una profesional y merezco respeto, mis convicciones y valores permanecen intactos y mi dignidad está en mis manos y no en las de otro, y a pesar del eterno agradecimiento que le tendré a TeleSur, mi casa, mi escuela televisiva, a mis compañeros de todas las áreas y a Marayira Chirinos y Patricia Villegas, quienes creyeron, impulsaron, y apoyaron mí crecimiento y desempeño en la misma, hoy decido dejar mi lugar de trabajo disponible y también las reflexiones hechas al respecto.

La revolución debe darse desde adentro, la revolución es revolucionarse, transformarse. Mi jefa Tatiana Pérez, tantas veces me insistió, me presionó y me hizo sentir mal para que siempre tomara una decisión o renunciara al canal y hoy estoy cumpliendo su deseo. Aquí le dejo mi renuncia.

Daniela Vielman.