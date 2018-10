Kimberly Breier, experta en espionaje, es elegida Subsecretaria de Estado para América Latina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kimberly Breier fue elegida por el Senado de EEUU como la nueva Subsecretaria Adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental.

LaPatilla.com

En un comunicado emitido por La Casa Blanca en marzo, cuando Breier fue postulada ante el senado por el presidente Trump, se informó que aquella se desempeñaba como miembro de Planeamiento de Políticas para América Latina.

Breier fue analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por lo cual se puede considerar una experta en espionaje. También asesoró a La Casa Blanca en diversas ocasiones.

La nueva Subsecretaria sustituye a Francisco Palmieri, quien tomó el cargo de forma interina desde que Donald Trump asumió la Presidencia.

Es importante descatar que esta postulación se concreta días después que Nikki Haley, importante crítica del gobierno de Nicolás Maduro, abandonó su puesto como embajadora de EEUU ante la ONU.

Confirmed by Voice Vote: Exec. Cal. #1031 Kimberly Breier to be an Assistant Secretary of State (Western Hemisphere Affairs)

Confirmed by Voice Vote: Exec. Cal. #1032 Denise Natali to be an Assistant Secretary of State (Conflict and Stabilization Operations)

— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) October 12, 2018