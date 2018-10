Primeras imágenes de Meghan y Harry tras anunciar su embarazo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Minutos después de que el Palacio de Kensignton haya confirmado el embarazo de Meghan Markle, se pudieron apreciar las primeras imágenes de los Duques de Sussex tras anunciar la buena nueva.

La pareja, que dará la bienvenida a su primer hijo en la primavera del año que viene, acaba de aterrizar en el aeropuerto de Sidney, donde inciarán una visita oficial a Oceanía que durará hasta el próximo miércoles, 31 de octubre. Este viaje tiene mucho significado no solo porque visitarán los Reinos de la Commonwealth de Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga, sino porque es su primer tour importante después de su boda.

La feliz noticia llegó horas después de que la pareja se viera radiante cuando aterrizaron en Sydney para su primera gran gira internacional desde su boda en el castillo de Windsor en mayo.

Meghan, de 37 años, goza de buena salud y ha tenido un exitoso escaneo de 12 semanas, lo que sugiere que el bebé fue concebido a fines de julio, solo diez semanas después de que se casaron, y se debe entregar a fines de abril de 2019, posiblemente alrededor del Día de San Jorge.

El niño será el octavo bisnieto de la Reina y anunciará sus noticias sobre bebés. El Palacio de Kensington dijo hoy: ‘Sus Altezas Reales. El Duque y la Duquesa de Sussex se complacen en anunciar que La Duquesa de Sussex está esperando un bebé para la primavera de 2019. Sus Altezas Reales han apreciado todo el apoyo que han recibido de personas de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de poder compartir esta feliz noticia con el público.

Meghan y Harry volaron a Australia en un vuelo comercial normal de pasajeros de Qantas y eligieron un Airbus A380, que tiene una mayor presión en la cabina y la mitad del ruido de la cabina de otros aviones para garantizar un viaje más tranquilo para la duquesa recién embarazada.

Con información de Hola y dailymail.co.uk

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 de octubre de 2018