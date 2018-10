Unión Europea no aligerará posición sobre gobierno bolivariano (Video)

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó que el bloque comunitario va a explorar cómo apoyar una solución a la crisis política de Venezuela en la que estén implicados los países de la región.

“Nuestra posición es clara, buscaremos maneras en que, si hay una oportunidad, la UE pueda ayudar a la región a encontrar una solución a una de las peores crisis políticas”, señaló Mogherini en unas declaraciones a la prensa, a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios, en la que se abordará la situación en Venezuela.

La política italiana dijo que van a “comprobar si como UE, con la ayuda de los Estados miembros y otros en la región, se pueden crear las condiciones para tener algún tipo de proceso”.

“Pero en primer lugar tengo que decir que estamos extremadamente preocupados por la situación del país”, enfatizó.

Mogherini dijo que la posición de la UE es “extremadamente clara” y que ha tenido la oportunidad de abordar la cuestión venezolana “con todos los socios regionales; recientemente con el presidente de Chile (Sebastián Piñera) y con el presidente de Colombia (Iván Duque)”, comentó.

En esta reunión, los ministros volverán a abordar la crisis en Venezuela, con especial atención al impacto para la región de la salida de millones de venezolanos pero sin contemplar nuevas sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Nadie ha hablado de modificar las sanciones en Venezuela. Hemos hablado de intentar explorar las vías por las que se pueda facilitar un diálogo, que por cierto todos los venezolanos dicen que la solución tiene que salir de un diálogo político”, dijo a Efe el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, a su llegada al Consejo.

EFE

