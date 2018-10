Abusador golpea brutalmente a una pequeña mujer por un puesto en el estacionamiento (Video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una cámara de vigilancia capturó el momento en que un hombre pesado de Texas golpeó a una mujer y arrojó su pequeño cuerpo a la carretera cuando parecían discutir sobre un espacio de estacionamiento.

Por Leah Simpson / Daily Mail

Las imágenes muestran al hombre tatuado, que se puso una camiseta sin mangas Nike con sus gafas de sol y una cadena de cuello negro, y se enfrenta a una mujer de cabello gris mientras salía de su automóvil en el estacionamiento del restaurante chino Golden Wok cerca de Loop 410 y Marbach en San Antonio. en septiembre.

Después de una breve charla con la mujer mayor durante la cual él señala a su camioneta y ella hace un gesto hacia la dirección en que se dirige, la hembra abandona el marco.

No está claro qué se está diciendo en ese momento, pero la mujer confirmó que estaban hablando de un espacio en el que tenía sus ojos en el video obtenido por Liveleak.com.

Añadió que estaba maldiciendo y gritando mientras los acusaba de tomar el lugar que había estado esperando.

“Simplemente lo dejé en el aire. Estoy estacionado. Voy a entrar”, le dijo a Fox San Antonio. ‘Estoy estacionado, ve a buscar otro estacionamiento. Hay otras plazas de aparcamiento en el aparcamiento.

Luego, el video muestra a su hija saliendo de la parte trasera del vehículo estacionado.

Después de ver al hombre patear el motor en el lado opuesto, la dama más joven con una camiseta amarilla, se acerca y le da un puñetazo en el costado de la cara.

En ese momento, se da vuelta y golpea su cabeza contra otro vehículo, luego la golpea varias veces en la cabeza y el cuerpo antes de que su cuerpo mucho más pequeño caiga al suelo.

“Sólo recuerdo que me tiraron del pelo cuando me golpearon en la cara, me tiró al suelo y me dio un puñetazo”, dijo Anjelica Lozano.

La mujer original con la que habló sobre el auto luego regresa y aparentemente intenta razonar con él, pero él la empuja fuera del camino, causando que se caiga.

Aunque las imágenes no muestran lo que pasó detrás de su auto, Norma compartió que él también la golpeó.

“Se me acercó, me empujó y me recortó. Volé por el aire y aterricé y me golpeé la cabeza”, explicó.

“No sabía lo que estaba pasando, estaba en el suelo, me dolía la cabeza, me dolía la espalda”. No sabía lo que estaba pasando.

Los clips muestran a los espectadores que corren hacia el lado de las mujeres, pero no se acercan al hombre mientras se dirige en otra dirección.

Pero la represalia impactante no desplaza a la mujer del amarillo y ella sigue al hombre, cuya camioneta está detenida en medio de la carretera del estacionamiento, hacia su vehículo azul.

Otro automóvil obstruye la vista de la violencia adicional, pero ella termina en el suelo con los pies en el aire una vez más.

La mujer persistente se levanta casi inmediatamente y parece tener palabras con él en la puerta del lado del conductor.

Él no usa más violencia y se aleja mientras ella patea la camioneta.

“Quiero que este tipo salga de la calle, es un monstruo”, dijo Norma. ‘Es un monstruo con un fusible corto. Quiero que este tipo salga de la calle, lo quiero entre rejas.

La policía dijo que había identificado a un sospechoso y que estaba avanzando en la investigación.

Traducción a partir del artículo de: Daily Mail