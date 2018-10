Café en Reino Unido vende “galletas de Ronaldo” con dos figuras teniendo sexo (Foto)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El café Our Taste of Portugal, ubicado en Worcester, Reino Unido, ha causado controversia al poner a la venta las llamadas ‘galletas de Ronaldo’. Se trata de dos figuras teniendo sexo.

Según la prensa británica, la galleta que se vendía el pasado lunes a 50 peniques por unidad causó furia entre algunos clientes, que criticaron en Facebook el producto por “glorificar la violación”. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha sido objeto de acusaciones de violación por parte de la exmodelo estadounidense Kathryn Mayorga. Sin embargo, él lo niega rotundamente.

WORLD EXCLUSIVE on @bbchw tomorrow: Worcester cafe starts selling these ‘Cristiano Ronaldo’ @Cristiano biscuits – saying they are meant to be humorous after the football star was accused of rape. Is it funny? Hear the full story on the breakfast show tomorrow. #Ronaldo #Worcester pic.twitter.com/KjfyJKVNcn

