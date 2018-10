EEUU ofrece 10 millones de dólares para arrestar a líder de cártel mexicano

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“En última instancia esperamos que esta recompensa juegue un papel decisivo para traer a ‘El Mencho’ a la justicia”, señaló la secretaria de Estado adjunta, Kirsten Madison.

Esta recompensa es una de las más altas que ofrece el gobierno de Estados Unidos en su programa anti-narcóticos y un aumento del monto previo ofrecido por “El Mencho” que era de 6.5 millones de dólares.

El gobierno estadounidense también ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Erick Valencia Salazar, descrito como fundador y co-líder del CJNG.

“Estados Unidos sigue comprometido con nuestra alianza con México y casos como el de Oceguera Cervantes nos recuerdan la necesidad de una cooperación continua”, aseveró la funcionaria.

Por otro lado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions indicó que las acciones de los cárteles hacen más necesario un muro en la frontera con México.

“Esto es indiscutible. Cada día que no tenemos una frontera segura y sin muro, es otro día que estamos más vulnerables”, apuntó Sessions.

El administrador en funciones de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), Uttam Dhillon, calificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como una de las organizaciones más peligrosas de México.

“No hay duda que el CJNG es una amenaza clara, presente y creciente en más y más comunidades de Estados Unidos”, agregó.

El CJNG fue designado la víspera por Estados Unidos como una de las cinco máximas amenazas a la seguridad del país por parte de organizaciones criminales transnacionales. Hasta el momento, un total de 23 personas y 40 entidades han sido presuntamente ligadas por Estados Unidos con el CJNG a través de la Ley de Cabecilla del Narcotráfico.

Según estimaciones del gobierno mexicano, el cártel liderado por “El Mencho” habría acumulado una fortuna de 50.000 millones de dólares. La organización está establecida en tres cuartos de los Estados de su país y tiene vínculos con organizaciones criminales en Estados Unidos, Europa, Asia y otros países de América Latina.

