Avión donde viajaba Melania Trump aterriza de emergencia

El avión que transportaba a la primera dama estadounidense, Melania Trump, a Filadelfia debió dar media vuelta este miércoles tras registrar un problema mecánico, constataron periodistas que volaban con ella, que reportaron que sintieron humo.

La primera dama estadounidense volaba desde Washington a Filadelfia cuando se produjo “un problema mecánico menor”, según su portavoz, Stephanie Grisham.

“Todo está bien y todos están a salvo”, indicó Grisham en un comunicado.

La cadena CNN y otras emisoras estadounidense informaron que los periodistas a bordo detectaron humo en la cabina y que les dijeron que si la cosa empeoraba se cubrieran la cara con toallas mojadas.

Después el humo se disipó y el avión regresó a Washington sin incidentes.

Mrs Trump safely steps off USAF plane in Philadelphia, after first flight had to turn back to DC. pic.twitter.com/baZ8dTvmFo

First Lady’s aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg

— Mark Knoller (@markknoller) 17 de octubre de 2018