Caiga Quién Caiga: Escándalo en el Zulia… policías matan policías, por @AngelMonagas

ESCÁNDALO EN ZULIA: POLICÍAS MATAN POLICÍAS

Mi memoria probablemente falla, no obstante desde la época del difunto defensor del Zulia Luis Hómez, con los “Pozos de la muerte”, no se había visto un escándalo de tal proporción como el actual: Un director saliente de la DIEP, ordena presuntamente la muerte del entrante. No voy a ocultar lo que la calle comenta. De ninguno, se habla bien.

El actual Gobernador y Alcalde, mucho criticaron gestiones y funcionarios del pasado. El destino parece querer cobrarles. Sus primeros 6 meses han estado signados por el gravísimo problema eléctrico y el de la basura. Persiste el primero en mayor grado y el segundo sin esperanza.

No soy especialista en el tema y no voy a especular de las verdaderas razones si las hay, de las muertes producidas. Me remito simplemente a lo publicado en medios y comentado por fuentes serias:

Un Ex Jefe señalado de matar a otro. Ambos muy cercanos al entorno del Gobernador. Se ordena la aprehensión de un seis (6) funcionarios, por ahora. Tanto el gobernador como el secretario de Gobierno, hablan como organismos investigadores. Desconocemos si alguien en ese estado conoce de lo que se trata la “confidencialidad” de las actuaciones policiales.

Hablan de autoría intelectual, lo cual en el derecho es muy difícil demostrar, salvo en la Justicia “revolucionaria”, que hace de los “pensamientos” pruebas. Otro hombre de confianza del Gobierno en el CICPC, Comisario Douglas Rico, dirige las investigaciones. Se interviene la DIEP, en procura de otras complicidades. Se dice que son contundentes los elementos probatorios: Llamadas que se hicieron, armas que se usaron, etcétera.

Si aparecen tantos señalados, evidentemente que hay otros, no podemos precisar cuántos. El área de influencia es extenso: Policía del Estado, Policías municipales de San Francisco y Maracaibo.

Primeras Informaciones

Luego de producidas las muertes de los funcionarios Benito Cobis y José Luis Rodríguez Rivero, a través de las redes aparecieron comentarios atribuyéndole el hecho a un personaje de una familia, que desde hace varios años, mantiene una “vendetta” con otra familia, relacionada con el Gobernador. Se habló de ajuste de cuentas. Otros indicaron hechos similares a los visto usualmente en México.

Es público y notorio el ánimo existente entre el Ministro Reverol y el Gobernador con su entorno. A pesar de ello, se dice que el difunto Cobis se comprometió con el mencionado en atacar las mafias externas e internas. La buena fama no acompañaba ni a los designados ni a los salientes.

Otros atribuyen el hecho a una banda, apoyada por policías del Estado. Me comenta una fuente interna “Lo entromparon en una patrulla y lo llevaron donde se los pusieron a una gente y lo mataron…”

Desde el Intercontinental Douglas Rico, se instaló a dirigir todo el proceso. Benito Cobis, lo primero que hizo fue “acabar” con el negocio de las credenciales entregadas a sicarios por una alta suma de dólares.

PREÁMBULO:

Omar Prieto seguía ufanándose de haber disminuido los delitos en Zulia, sin valorar la emigración y la caída de la actividad comercial e industrial en más de un 50%. El tema eléctrico lo obligó, a delegar en el tema de la seguridad y de repente estalla la bomba. Dimartino en paralelo con Arias presiona políticamente. El agua le llega al cuello al Gobernador. Hasta temor de sustitución se comentó. Omar Prieto como es usual en él, resta importancia a las críticas y a la opinión pública.

EL ESCÁNDALO POLÍTICO

El presunto autor, fue mencionado por la prensa como integrante de la conocida banda “Los Teletubis”. Jubilado curiosamente en el año 2005 por el entonces Gobernador Manuel Rosales. En el 2009 tras ganar Prieto la Alcaldía de San Francisco, ingresa desconozco por cuales razones a POLISUR. Este mismo año es designado por el mismo Prieto Jefe de la DIEP del Zulia. Una orden del Ministro Reverol obliga su cambio.

Algunos aseguran que Curiel toco intereses del Ministro y otros opinan lo contrario. Los rumores y comentarios no cesan. Es una guerra de poderes. De otros personajes se hacen muchos comentarios. No voy a entrar en el terreno de lo especulativo. Lo cierto y lo real es que UN POLICÍA FUE MUERTO POR OTRO POLICÍA. Eso es muy grave. ¿Es una guerra de bandas externas e internas? Desconozco.

La Juez y el Fiscal que llevan el caso, anunció el Secretario de Gobierno, reciben amenazas. Imaginen ustedes el poder de los agresores.

Lo que sí sé, es que no basta con radicar el juicio en otro estado. En la propia capital posiblemente. Visto el terrible daño a la imagen de la policía, así las autoridades de la región digan y griten otra cosa, nadie ve con buenos ojos a la policía del estado. Lo más sano, para el propio Gobernador es que se intervenga el cuerpo. De ser un partido distinto el que gobernara, ya eso se hubiera hecho.

La población siente mucho temor. Los comerciantes, los empresarios y hasta los propios dirigentes políticos temen hablar, denunciar.

Lamentable el silencio del Presidente, del propio Diosdado Cabello, arte y parte en este cuento, pues la gestión de uno de sus pupilos está de por medio. El poder judicial zuliano está mudo y no puede ser de otra manera, pues están subordinados al PSUV.

Solo un hombre ríe, se queda pensativo. Un 4F… Mientras lo buscaban a él y sus “allegados” con restaurantes en Aruba, otras “manos derechas” fueron amputadas…

Así es la política. A veces estas arriba y a veces abajo. Un “subi-baja”. La fortaleza radica en saber levantarse y poder mantenerse.

CAIGA QUIÉN CAIGA

DENUNCIA DIEGO ARRIA “Venezolanos de todo el mundo: hoy el gobierno español (Socialista) nuevo aliado del régimen de Maduro, por intereses petroleros y por haber logrado firmar una colosal venta de armas a Venezuela, inició una cruzada internacional para que la Comisión Europea y EE.UU levante las sanciones económicas a los personeros del régimen. Esto es inadmisible dado los hechos de corrupción, muertes y el genocidio que mantiene el régimen contra los venezolanos”. El Ministro Español desmiente esta afirmación.

INACEPTABLE: La propuesta gubernamental de aceptar el diálogo y aprobar el texto constitucional que prepara la espúrea Asamblea Constituyente, a cambio de unas elecciones generales.

LO DIJO EL CHE Y NO PINOCHET: “¿Fusilamientos? Si, fusilamos y continuaremos fusilando mientras lo consideremos necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”. Discurso en la ONU en 1964.

ARAGUA No entiendo lo del Diario El Aragueño y su anuncio de paralización por falta de papel. Un periódico cuyos titulares casi todos son inclinados a favorecer al gobierno, del mismo estilo de Últimas Noticias. El periódico ha seguido circulando.

Estado FALCÓN Grave: Cierre técnico del servicio de cirugía del Hospital Rafael Calles Sierra del IVSS en Punto Fijo. Falta de insumos médicos, medicinas, aire acondicionado.

NUEVA ESPARTA De visita estuve en unos actos de la Virgen del Pilar en Los Robles, Municipio Maneiro. Intentamos grabar un vídeo del Gobernador Alfredo Díaz pero su actitud y la de su equipo de seguridad no fue la mejor. En ese momento pensé “Como que tiene razón Dante Rivas con los hechos atribuidos en el Hospital”. Esperamos no se repita y el Gobernador su manera de actuar frente a la gente y reflexione sobre su imagen pública. DENUNCIA: Señor Dante, porque las plantas desalinizadoras siguen en el olvido. El problema del agua aumenta en la isla y también el problema eléctrico.

ZULIA

PEQUIVEN Además de los hechos ocurridos el día de hoy con un tanque de Etileno de Olofina 2, de buena fuente me confirman: Por la expulsión de la milicias, sin autorización del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Venezolanas, quedaron sin vigilancia las plantas de producción, arrojando como resultado un robo a mano armada en la sala de control de Pequiven, despojándoles de pertenencias y herramientas de trabajo a los operadores, que en horas de la madrugada del día sábado estaban allí. Los delincuentes fueron detenidos y heridos por arma de fuego, recluidos en el hospital del municipio Miranda. Varios cuerpos policiales intervinieron la industria de Pequiven El Tablazo para la investigación correspondiente. Lo grave es que se produjo un intercambio de disparos, entre la GN y los malandros, poniendo en peligro las instalaciones, donde reposan varios tanques de combustible y líneas de Gas natural. Muchos se asombran con la decisión de la alta gerencia, por un ser un proyecto Bandera del difunto Presidente Chávez y sustituirlos por vigilantes privados. Preocupa también que todas las plantas de producción, están PARALIZADAS incluyendo la única planta de cloro del país que garantiza el agua potable a nivel nacional.

SOBRE LO DEL MERCADO LAS PULGAS Hay elementos a favor del Gobernador Prieto y otros en contra. La semana que viene los analizo, Caiga Quién Caiga.

LA MORAL Y LA POLÍTICA: Leo las declaraciones de Carlos Ortega y del expresidente de PDVSA. ¿Coincidencia o casualidad? Por Dios Señor Carlos Ortega, no niego su sufrimiento en un principio en el exilio en Perú, ahora todos sabemos QUE NADIE SE EVADE DEL SEBIN o de una cárcel militar, sin previo arreglo, por las razones que fuera. Me disculpa. Eso es vox populi. Así se han fugado el 99% de los líderes que están en el exterior, empezando por Carmona Estanga. Igual Ledezma. Eso no les quita mérito, tan solo precisa las condiciones para reclamar. Igual Rafael Ramírez, acusar sin pruebas, y que en la oposición haya sectores que celebren lo dicho por este hombre, sin ninguna moral, es decepcionante. Ahora me preocupa el contexto de hora y lugar en el que ocurren ambas declaraciones. Leopoldo sufrió preso, igual Lorent Saleh, sin embargo la libertad del segundo y la situación del primero, fue negociada. Igual comentario hacemos de Ledezma. No dudo de su honestidad. Lo sucedido con su pariente en España, a cualquiera puede suceder. El problema es que muchos de sus defensores, son muy apresurados en acusar a otros en similar situación.

COMO LO DIJIMOS EN COLUMNAS PASADAS Nada se ha resuelto en el tema eléctrico, la crisis persiste y se extiende en más de 14 Estados de Venezuela.

NOTA POSITIVA: El Alcalde del Municipio Catatumbo Wilmer Ariza, consolida la producción y distribución de alimentos por autogestión, acercando la adquisición de productos como arroz, harina, yuca, pescado, carne y queso, entre otros. El problema eléctrico continúa y la vialidad requiere de mayor atención regional.